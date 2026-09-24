Apie anūkų laukimą Vytautas ir Eglė Juozapaičiai užsiminė dar anksčiau: „Tikrai...“

Apie tai tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Juozapaičiai kalbėjo dar balandžio mėnesį.
Apie anūkų laukimą užsiminė jau metų pradžioje
Eglė ir Vytautas užaugino tris dukras, sulaukė keturių anūkių ir neslepė, kad norėtų jų dar daugiau.
„Kai prieš 18 metų gimė mūsų vyriausia anūkė, tai tas senelio statusas vežė į priekį. Veža ir šiandieną“, – dalijosi V. Juozapaitis.
„Man garbė būti močiute“, – tuomet pridūrė E. Juozapaitienė.
„Aš manau, kad tas anūkų ratas dar plėsis“, – teigė laidos vedėja Renata Šakalytė.
Į šiuos vedėjos žodžius, V. Juozapaitis atsakė: „Be jokios abejonės. Tikrai nesustosim. Čia yra didžiausias džiaugsmas, kai tavo vaikai atranda laimę. Tai yra svarbiausia.“
„Užauginti 3 dukras, o dabar jau 4 anūkes – yra didelis laimėjimas.
O kaip pora sutaria su žentais ir naujausiu iš jų – dainininku Dainotu Varnu, už kurio vasarį ištekėjo jaunėlė Ieva Barbora?
Nors Vytautas Juozapaitis pasuko į politikos pasaulį, daugybei operos gerbėjų jis iki šiol žinomas kaip vienas garsiausių Lietuvos baritonų. Ne mažiau svarbi muzika ir Eglei, kuri yra solistė, vokalo pedagogė, docentė. Ar dviems menininkams po vienu stogu lengva sugyventi? Juk sakoma, kad konkurencija neišvengiama net tarp mylimųjų.
„Dviems menininkams iš tiesų sunku tada, kai atsiranda konkurencija, bet ji yra neišvengiama, kai esi vienoje profesijoje. Jeigu žmogus supranta, kad tuo momentu jam sekasi arba atėjo pašaukimas, tai kito palaikymas tokiu atveju yra labai svarbus. Bet vėlgi, tas, kuriam labiau sekasi, privalo prisiminti, kad tą žmogų, kuriam mažiau pasisekė arba kažkas ne taip klojasi, labai svarbu paskatinti ir patraukti su savim kartu. Arba tiesiog būti drauge“, – sako Vytautas.
Savo ruožtu Eglė prideda, kad jiems buvo net geriau, jog abu yra susiję su menais. „Kažkuria prasme tai yra privalumas, nes tu vienas kitą palaikai, puikiai žinai sunkumus, problemas ir tada stengiesi padėti. Mano darbuose Vytautas man dažnai pagelbėja. Tai tikrai mes vienas kitam ir padedame, ir remiame vienas kitą“, – sako moteris.
Vytauto ir Eglės Juozapaičių pažinties istorija
O kaip jiedu susipažino? Ar dar pamena, kuris pirmas parodė iniciatyvą prieš tuos 40-imt metų? Pasakojant praeities istorijas, netrūko ir juoko, ir smagių kuriozų. Pasirodo, Eglė iš pradžių net nenorėjo žiūrėti į būsimą vyrą. Kokį patarimą ir iš kokio svarbaus žmogaus ji tuomet gavo, dėl kurio bėgo kuo toliau nuo gražuolio jaunojo Vytauto? Šis irgi neliko skolingas ir be užuolankų atskleidė, ką tada galvojo apie tokį Eglės elgesį.
Laidoje taip pat išgirsite, kokią netikėtą profesiją yra įgijęs Vytautas. Pasirodo, Eglė irgi kurį laiką ne tik muzikavo, bet ir tapė, o jos darbai net padėjo išlaikyti sunkmetį išgyvenusią šeimą. Vieną savo paveikslų Eglė atsinešė į „Pasikalbėkim“ studiją, tačiau jo atsiradimo istorija Juozapaičių namuose išties neįtikėtina. „Už šį paveikslą aš sumokėjau 70-imt eurų. Už savo žmonos paveikslą“, – juokdamasis intriguoja Vytautas.
Nepaisant darnios ir ilgalaikės santuokos, Juozapaičiai neslepia, kad patyrė įvairių etapų, kuriuos reikėjo išgyventi. O kokios savybės net po keturių dešimtmečių vienas kitą iki šiol erzina?
„Eglė turi frazę: „Čia paskutinis kartas, kas tu per žmogus?“ Žinokit, tai reiškia jau viskas, nes čia yra klasika. Jeigu ji tą pasako, vadinasi, gali jau eit atsiprašyt, nes nieko gero iš to nebus“, – atvirauja Vytautas. Žmona priduria, kad jis iš tiesų moka atsiprašinėti labai nuoširdžiai. O kokios Vytauto savybės labiausiai erzina Eglę? Jos atsakymas nustebino ne tik „Pasikalbėkim“ vedėją, bet ir patį Vytautą.
„Ačiū, Renata, kad pakvietei mus čia. Tikrai sužinojau daug dalykų, kurių būčiau nesitikėjęs iki gyvenimo pabaigos“, – šypsodamasis dėkojo profesorius.
Visą pokalbį su Egle ir Vytautu Juozapaičiais žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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