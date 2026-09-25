Dainotui ir Ievai susilaukus dvynukų – sureagavo seneliu vėl tapęs Vytautas Juozapaitis

Socialiniame tinkle „Facebook“ V. Juozapaitis pasidalijo dukros vaizdo įrašu, kuriame su vyru ji atskleidė žinią apie pagausėjusią šeimą.
Pasidalijo jautriais žodžiais
Prie įrašo Vytautas paliko šilumos ir džiaugsmo kupinus žodžius.
„Sunku apsakyti tą džiaugsmą… Keturioms anūkėms į kompaniją atėjo du mažyliai – Teodoras ir Leonardas“, – rašė V. Juozapaitis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad poros išplatintame vaizdo įraše pirmą kartą buvo parodyti abu berniukai bei paviešinti jų vardai.
Pora vasario mėnesį Vilniuje susituokė. Ceremonija buvo jauki ir privati, dalyvavo tik šeimų nariai.
„Mus, kaip porą, visada magiškai lydėjo ir tebelydi skaičius 21. Todėl neatsitiktinai pasirinkome vestuvių datą – vasario 21-ąją. Mums visada atrodė, kad tie, kurie tuokiasi šaltuoju metų laiku, ko gero, tikrai labai nori būti kartu. Tai ir mes nusprendėme įsirašyti į šią kategoriją“, – tąkart sakė laimingi jaunavedžiai.
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