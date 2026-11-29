Šis incidentas greitai išplito internete ir sukėlė audringas diskusijas apie etiką lėktuvuose, rašoma fakt.pl.
Nemaloni situacija skrydžio metu
Incidentas įvyko „American Airlines“ skrydžio metu. Vyras, sėdėjęs lėktuve, netikėtai susidūrė su itin nemalonia situacija – už jo sėdėjusi moteris nusprendė nusiauti batus ir ištiesė kojas į priekį.
Pasak jo, keleivė padėjo kojas ant porankio, o vėliau jas net priartino prie jo veido.
„Tai neįtikėtina“, – taip situaciją apibūdino vyras, savo patirtimi pasidalijęs internete. Įrašo autorius teigė dažnai keliaujantis, tačiau tokios situacijos dar nebuvo patyręs.
„Pirmą kartą per penkerius metus pajutau kažkieno kojas ant savo veido“, – rašė jis.
Iš pradžių vyras bandė elgtis ramiai – tiesiog patraukė moters kojas ir mandagiai paprašė jos taip nesielgti. Vis dėlto reakcijos nesulaukė.
Galiausiai jis nusprendė imtis veiksmų – tvirtai užėmė porankį ir nustūmė kojas žemyn. Nors tai trumpam padėjo, situacija netrukus pasikartojo.
Kantrybė išseko po kelių bandymų
Pasak vyro, tokie incidentai nėra vienetiniai. Jis net prisiminė panašią situaciją ankstesnio skrydžio metu, kai teko fiziškai patraukti kito keleivio kojas.
Šį kartą situacija baigėsi tik po kurio laiko, kai moteris galiausiai nustojo taip elgtis.
„Bent jau ji mūvėjo kojines. Bet, nagi, žmonės – tai buvo 4,5 valandos skrydis“, – komentavo jis.
Pasidalintas įrašas greitai išplito socialiniame tinkle „Reddit“ ir sulaukė gausybės reakcijų. Dauguma vartotojų neslėpė pasipiktinimo.
Komentaruose netrūko aštrių pasisakymų: „Tai neįtikėtinai nemandagu“, „Kažkas negerai su elementariu žmonių elgesiu“, „Žmonės tampa vis labiau nepagarbūs“.
Kai kurie siūlė reaguoti griežčiau, kiti – išlaikyti ramybę, tačiau visi sutiko dėl vieno – toks elgesys lėktuve yra nepriimtinas.
Kelionės lėktuvu reiškia dalijimąsi ribota erdve su nepažįstamais žmonėmis. Todėl elementarus etiketas ir pagarba tampa būtini.
Net ir aukštesnės klasės skrydžiai nesuteikia teisės ignoruoti kitų komforto. Ši istorija dar kartą parodo, kad asmeninių ribų paisymas yra kiekvieno keleivio atsakomybė.
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