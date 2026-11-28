Šių metų renginys bus ypatingas – jis skirtas paminėti buvusios pirmosios šalies ponios Almos Adamkienės 100-ąsias gimimo metines. Lankytojų lauks tradiciniai skanėstai iš viso pasaulio, kalėdinės dovanos, muzikiniai pasirodymai ir labdaringa loterija.
Ypatingas renginys
Vilniaus Rotušėje surengtoje oficialioje atidarymo dalyje, skirtoje kviestiniams svečiams, tradiciškai rinkosi žinomi veidai.
Šį renginį globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, o organizatorių gretose šeimininkauja Vilniaus mero žmona Vismantė Benkunskienė. Šventinėje iniciatyvoje susibūrė daugiau nei keturios dešimtys užsienio šalių atstovybių, taip pat tarptautinės mokyklos bei įvairios bendruomenės.
Lankytojai laukiami tiek pačioje Vilniaus rotušėje, tiek jos aikštėje. Čia susirinkusieji turi progą iš arčiau pažinti kitų tautų kultūrą, tradicijas bei šventinius papročius, paragauti tolimų kraštų patiekalų, įsigyti rankų darbo dirbinių ar išbandyti laimę loterijoje.
Visi renginio metu suaukoti pinigai bus nukreipti kilniam tikslui – pagalbai vaikams, senoliams, neįgaliesiems bei kitoms pažeidžiamoms grupėms visoje šalyje. Per visą gyvavimo istoriją ši iniciatyva jau surinko per 1,4 mln. eurų, kurie pasiekė daugiau nei 113 Lietuvos organizacijų.
Šių metų mugė pagerbia Almos Adamkienės atminimą
Šiemet Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė skiriama buvusios pirmosios šalies ponios Almos Adamkienės atminimui, kurios 100-osios gimimo metinės minimos 2026 metais. Jos įsipareigojimas labdarai ir bendruomeniškumo puoselėjimui prisidėjo prie šios iniciatyvos atsiradimo ir iki šiol išlieka svarbia mugės dalimi.
Pirmą kartą 2003 m. suorganizuota mugė tapo viena iš šventinio laikotarpio tradicijų Vilniuje. Per daugiau nei du dešimtmečius renginio metu surinkta per 1,5 mln. eurų, parama pasiekė daugiau nei 130 organizacijų visoje Lietuvoje: vaikų dienos centrus, socialinės globos įstaigas, ligonines, hospisus bei sunkumus išgyvenančias šeimas.
Šių metų mugės pirmininkė Aušra Mikulytė pabrėžia, kad renginys skirtas ne tik švęsti Kalėdų dvasią, bet ir imtis prasmingų veiksmų gerinant kitų gyvenimą.
„Kalėdos mums primena solidarumo ir dalijimosi svarbą. Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė suburia žmones ir bendruomenes bendram tikslui – padėti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai: vaikams, šeimoms, moterims, senjorams ir negalią turintiems žmonėms. Man didelė garbė prisidėti prie šios prasmingos tradicijos, kurioje dosnumas tampa bendra žmogiškumo, vilties ir rūpesčio vieni kitais išraiška“, – teigia Aušra Mikulytė.
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