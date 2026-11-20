Penktadienį įvyko atidarymo renginys, jame buvo galima stebėti Ellos Skinner ir Iceboy Violet ekspermentinis repo performansą „Išsinėrimas“ ledo skulptūroje.
Vakaro svečius ir renginio akimirkas galite pamatyti aukščiau esančioje nuotraukų galerijoje.
Lapkričio 19–29 d. vykstančios bienalės programą sudarys dvi dalys: meno vadovės Neringos Bumblienės kuruojama kviestinių menininkų programa ir tarptautinės komisijos atrinkti atviro kvietimo dalyvių kūriniai. Atviro kvietimo atrankos komisiją sudarė vienas iš muziejaus „Centre Pompidou × Jersey City“ (JAV) vadovų Charlesas Aubinas, Porto miesto šiuolaikinio meno departamento (Portugalija) meno vadovas João Laia ir Neringa Bumblienė, rašoma pranešime spaudai.
Bienalę organizuoja galerija „Meno niša“, jos direktorė – Diana Stomienė. Renginiai vyks Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG), „Royal Theatre“, Kompozitorių namuose, menų fabrike „Loftas“ ir klube „Elastica“.
Antrosios Vilniaus performanso meno bienalės tema – „Glifas“. Šis iš graikų kalbos kilęs žodis reiškia išraižytą ar užrašytą ženklą, perteikiantį neverbalinę reikšmę, garsą ar idėją.
Atidarymo savaitgalio renginiai Šią savaitę lankytojai kviečiami į Nacionalinę dailės galeriją ir menų fabriką „Loftas“.
Lapkričio 20 d., penktadienį, 21 val. „Lofte“ vyko britų menininkų – reperio, performansų atlikėjo Iceboy Violet ir menininkės, scenografės Ellos Skinner – performansas „Išsinėrimas“ („Ecdysis“). Tai tęstinis jų bendradarbiavimo projektas, jungiantis garsą ir vaizdą. Pasirodymas vyksta ledo skulptūroje, kuri kinta veikiama šilumos, šviesos ir kūno judesio.
Vilniuje pristatoma antroji performanso versija remiasi prieštaringai vertinamos britų rašytojos Annos Kavan 1967 m. romanu „Ledas“. Jo veiksmas vyksta apokaliptiniame pasaulyje, kurį po branduolinio karo pasiglemžia vientisas šelfinis ledynas. Bilietus į renginį galima įsigyti Kakava.lt.
Lapkričio 19-22 ir 26 d. Nacionalinėje dailės galerijoje bus galima pamatyti Berlyne gyvenančios lenkų menininkės Gosios Lehmann kūrinį „Dilema“. Ši instaliacija kviečia lankytojus leistis į interaktyvų pasivaikščiojimą po didžiulį mėlyno aksomo labirintą ir apmąstyti savitą magiją – pasiūlos ir paklausos paslaptis.
Bienalės kulminacija – lapkričio 26–29 dienomis Lapkričio 26 d., ketvirtadienį, 18.30 val. Nacionalinės dailės galerijos auditorijoje vyks Vienoje gyvenančios, iš Baltarusijos kilusios menininkės Olios Sosnovskayos performansas „Cituojant šaltinius“. Šiame kūrinyje menininkė apmąsto archyvinę medžiagą, su kuria susipažino Baltarusijos nacionalinėje bibliotekoje per 2020 m. sukilimą prieš autoritarinę šalies valdžią. Pasitelkdama viešo pranešimo formą ir judesio partitūros sampratą, ji tyrinėja performatyvumo, rašymo ir archyvo ryšius. Įėjimas nemokamas.
Lapkričio 27 d., penktadienį, 18 ir 19 val. klube „Elastica“, įsikūrusiame netoli sostinės geležinkelio stoties, vilnietis Joelis Aškinis dukart pristatys savo performansą „Dabar-tuoj-bet kada“. Tai kalbinis performansas, įkvėptas Paulavos respublikos istorijos. Ši XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gyvavusi savivaldi valstiečių mikrovalstybė turėjo savo valiutą, įstatymus ir kariuomenę, tačiau iširo vos po 26 metų. Abu pasirodymai nemokami.
Lapkričio 28 d., šeštadienį, 18.30 val. „Royal Theatre“ tarptautinį pripažinimą pelnęs lietuvių kuratorius ir menininkas Raimundas Malašauskas pristatys naujausią kūrinio „Įleiskite klounus“ versiją, Vilniuje užbaigsiančią trilogiją. Pirmoji jos dalis 2024 m. pristatyta „Centre Wallonie-Bruxelles“ Paryžiuje, antroji – 2025 m. bienalėje „Performa“ Niujorke.
2026 m. Vilniuje Malašauskas sujungs ir naujai interpretuos ankstesnių pasirodymų elementus. Performanso metu taip pat bus pristatyta nauja kuratoriaus ir menininko knyga „Metai Vilniuje“ – ją lankytojai galės parsinešti namo. Performansas prodiusuojamas kartu su VšĮ „Autarkija“ ir Eriku Vojevodinu. Bilietus galima įsigyti Kakava.lt.
Lapkričio 29 d., sekmadienį, 17 val. Kompozitorių namuose bienalę užbaigs kuruojamos programos dalyviai – italų menininkų duetas Invernomuto, kurį sudaro Simone Bertuzzi ir Simone Trabucchi. Jie pristatys performansą „Triton. I skyrius – Įkūnytas“.
Kartu su Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija prodiusuojamas kūrinys yra įvairias medijas aprėpiančio Invernomuto projekto dalis. Jame susijungia skulptūra, garsas ir pasakojimas. Sumanytas kaip į aplinką reaguojantis nešiojamasis įrenginys, jis gyvos ekosistemos duomenis paverčia garsu ir šviesa, taip kurdamas nuolat kintančią kompoziciją. Kūrinys susijęs su salamandrų kolonija, gyvenančia dviejuose senuose uolų duburiuose Pietra Perducoje šiaurės Italijoje, netoli menininkų gimtinės. Bilietus į renginį galima įsigyti Kakava.lt.
Apie bienalę Vilniaus performanso meno bienalė – tęstinis tarptautinis renginys, skirtas šiuolaikiniam performanso menui. Pirmoji bienalė įvyko 2023 m. kaip Vilniaus 700-ojo jubiliejaus programos dalis. Dvi savaites trukusiame festivalyje 38 menininkai 17 sostinės vietų surengė 31 pasirodymą. Renginiuose apsilankė per 20 tūkstančių lankytojų, tarp jų – svečiai ir žurnalistai iš užsienio. Išsamią VB26 programą, renginių vietas ir tikslų tvarkaraštį rasite svetainėje vilniusbiennial.com/.
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