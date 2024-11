Vilniuje vieną iš savo turo koncertų surengs repo legenda tituluojamas The Game

Tarp koncerto datų – ir Vilnius, koncertų salė „Compensa“, kur The Game pasirodys balandžio 3-ąją.

Dieną prieš tai reperis koncertą surengs ir pas brolius latvius – Rygoje. Išankstinė bilietų prekyba Shownet.lt internetinėje svetainėje prasidės jau kitą savaitę, lapkričio 11 dieną, 10 val. ryto. Nuo lapkričio 13 dienos, 10 val. ryto bilietus jau bus galima įsigyti įprastai, be slapto kodo, rašoma pranešime spaudai.

The Game pseudonimas skambėjo visų svarbiausių muzikos apdovanojimų scenose – Grammy, MTV, Billboard, BET apdovanojimuose ir kt. Jo hitai, tokie kaip „Hate It or Love It“, „How We Do“, jau daugiau nei milijardą kartų perklausyti „Spotify“, „YouTube“ bei kitose platformose.

Reperis iš viso yra išleidęs dešimt studijinių albumų, šiuo metu muzikantas dirba prie vienuoliktojo, kuris dienos šviesą išvys 2025-aisiais.The Game – How We Do (Official Music Video)Nuoroda:

Bet kuriuo atveju, The Game geriausiai žinomas dėl to, dėl ko ir šovė į populiarumo viršūnę savo karjeros pradžioje 2005 metais – albumo „The Documentary“, kurio pasirodymas ir bus minimas Vilniuje bei kituose Europos turo koncertuose. Vos pasirodęs, šis rinkinys debiutavo „The Billboard 200“ topų pirmoje vietoje ir JAV dukart tapo platininiu.

Jame buvo ir hitai „How We Do“, „Dreams“ ir „Hate it or Love It“.

The Game, 50 Cent – Hate It Or Love It (Official Music Video)

Prie „The Docummentary“ albumo gimimo prisidėjo tokios superžvaigždės kaip Dr. Dre, 50 Cent, Nate Dogg, Kanye West ir Just Blaze.The Game tikrasis vardas – Jayceon Terrell Taylor. Jis gimė 1979 m., o jo vaikystė bei jaunystė taip pat vertos filmo. Būsimoji žvaigždė užsiiminėjo narkotikų prekyba, buvo pašautas per įsiveržimą į jo namus. Būtent tai jį sustabdė nuo nusikalstamumo ir „įvėlė“ į muziką.

Reperis neslepia – jo dainas įkvėpė tokios scenos garsenybės kaip 2Pac, Notorious B.I.G. ir Jay-Z.

Repuoti vaikinas pradėjo 2001 m. ir netrukus buvo pastebėtas Dr.Dre, kuris ir pasirūpino pirmosiomis pelningomis sutartimis su garsiomis įrašų kompanijomis.Kaip gyvai skamba The Game turėsime galimybę patys išgirsti balandžio 3 dieną įspūdingame „The Docummentary 20th Anniversary Tour“ koncerte Vilniuje, „Compensa“ koncertų salėje.

Bilietus platina Shownet.lt.The Game koncertus Lietuvoje ir Latvijoje organizuoja muzikos agentūra M.P.3, kuri dar šiais metais surengs Vokietijos synthpop žvaigždžių „Camouflage“ 40-mečio šou Vilniuje, grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ šou „Į ofisą“ sostinės „Vakaryje“ bei Naujametinį jų koncertą Klaipėdoje, „Žvejų rūmuose“, o taip pat – grupės „Antis“ 40-mečio paminėjimą „Tamstoje“.