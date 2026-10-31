Viliotinį šokęs vyras leido Raisai Šarkienei liesti savo kūną: „Tik be pavydo...“

Vaizdo įrašą moteris paskelbė socialiniame tinkle Facebook.
Karšta staigmena
Įrašo prieraše ji juokavo, kad būtent ši dovana nustebino labiausiai. Raisa Facebook sekėjams ir draugams rašė:
„Mano sekėjos, tik be pavydo…
Per mano 70-metį buvo visko, bet šitas siurprizas… Na, ką galiu pasakyti – BUVO KARŠTA!
70 – tai tik skaičius. O moteriai juk kartais reikia ne tik torto ir gėlių…
P. S. Sakot, nepadoru? Jums nepadoru, o man – jubiliejus! Jūsų fantazijos – mano realybė.“
Paskelbtame vaizdo įraše matyti visiškai nuogas šokėjas, intymiai besiglaustantis prie jubiliatės. Prispaudęs ją prie kėdės, vyras demonstravo savo nuogą kūną, leido liesti ir ranka braukti per save, o atlikdamas judesius – pajusti nuogus sėdmenis.
Mėgaudamasi šiuo reginiu, Raisa pati noriai pliaukštelėjo jam per užpakalį.
Po pasidalintu vaizdo įrašu netrūko šiltų gerbėjų žodžių. Viena iš sekėjų jubiliatei siuntė linkėjimus mylėti bei mėgautis gyvenimu, kartu apibūdindama ją kaip puikią ir pozityvia energija spinduliuojančią moterį.
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