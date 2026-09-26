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Į Raisos Šarkienės jubiliejų iš užsienio atvyko gražuolis sūnus Elonas: įsiamžino drauge

2026-09-26 09:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 09:45
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Rugsėjo 25-ąją praūžusiame Raisos Šarkienės 70-mečio jubiliejuje dalyvavo daugiau nei 100 svečių. Tarp jų buvo ir jaunėlis moters sūnus Elonas, kuris mamą pasveikinti atvyko iš Anglijos.

Rugsėjo 25-ąją praūžusiame Raisos Šarkienės 70-mečio jubiliejuje dalyvavo daugiau nei 100 svečių. Tarp jų buvo ir jaunėlis moters sūnus Elonas, kuris mamą pasveikinti atvyko iš Anglijos.

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Kartu su savo šeima ir mama jis įsiamžino bendroje nuotraukoje.

(120 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raisos Šarkienės 70-ojo jubiliejaus šventė

Įsiamžino su gražuoliu sūnumi

Joje jie jaukiai pozavo negailėdami šypsenų. Šventiškoje nuotraukoje Raisa įsiamžino šalia sūnaus – abu spinduliavo gera nuotaika, o jų veiduose buvo matyti džiugios emocijos.

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Šventės metu netrūko ir šiltų apsikabinimų, bendrų nuotraukų bei plačių šypsenų. Prie Raisos vienas po kito rikiavosi ją pasveikinti norintys artimieji ir bičiuliai

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Pati šventės kaltininkė vakarui pasirinko įspūdingą įvaizdį – vilkėjo ryškią, gėlėmis puoštą suknelę bei blizgančius ilgaaulius.

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Dar prieš grandiozinę gimtadienio šventę moteris naujienų portalui tv3.lt buvo pasakojusi, kad joje laukia virš 100 svečių.

„O dabar ruošiuosi gimtadieniui, bus linksma. Ir aš padainuosiu, ir klipus parodysiu. Ateis gal 120 svečių. Užėmiau visą „Sigmutės“ antrą aukštą.

Draugės net sako, kad kai pas mane švenčia, gimtadienį prisimena labai ilgai“, – tąkart sakė Raisa.

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Aga
Aga
2026-09-26 10:17
116 nuotraukų ?! Gal tai tikrai įrodymas, kad pasaulis kvailėja kas sekundę ? Žemė, stok, noriu išlipti iš šito marazmo...
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Stebėtoja iš šalies
Stebėtoja iš šalies
2026-09-26 10:33
Kokia ji yra melagė ir vaidmainė(nieko asmeniško).Dar prieš kelias dienas skaičiau,kaip ji verkia,kad negali pragyventi iš 575 eur.pensijos,kaltino valdžia,seimą, na, o šiandien jau rašo" Daug kas verkia dėl pensijos, bet aš nenoriu tokia būti." Ar ne tiesą aš rašau.? Šiandien srypčioja su trumpa suknele,ir galvoja,kad tai labai gražu,kad visi pavydėsim ir t. t.ir t. t. Ogi tikrai nepavydim, nesistebim,kad taip ji daro, nes žinom,jog tai yra pasijuokimas iš savęs,savo amžiaus,negerbimas kitų žmonių,ir lai pasižiūri atidžiau į savo gražuolį sūnų,kaip ji pati tvirtina ir pamato jo žvilgsnį.Aš matau ,jog jam tikrai nesmagu ir gėda ....

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jaunėlis?
jaunėlis?
2026-09-26 12:08
o kur senėlis/ai bus atskiras straipsnis,gi Lietuvos nusipelniusi motera
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