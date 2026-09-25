Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Raisa Šarkienė griausmingai pasitinka 70-metį: ypatingos dovanos, 120 svečių ir staigmenos

2026-09-25 19:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 19:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien Raisos Šarkienės gyvenime – ypatinga diena. Moteris švenčia garbingą 70-ąjį jubiliejų, kurį mini su visu būriu artimų žmonių bei bičiulių.

Šiandien Raisos Šarkienės gyvenime – ypatinga diena. Moteris švenčia garbingą 70-ąjį jubiliejų, kurį mini su visu būriu artimų žmonių bei bičiulių.

REKLAMA
14
REKLAMA
REKLAMA

Šventės akimirkas galite pamatyti žemiau esančioje nuotraukų galerijoje.

(120 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raisos Šarkienės 70-ojo jubiliejaus šventė

REKLAMA

Ypatinga jubiliejaus šventė

70-metį pasitikusi Raisa neslėpė puikios nuotaikos. Kaip matyti nuotraukose, jos veide švietė šypsena, o šalia buvo žmonės, su kuriais per daugelį metų užsimezgė artimas ryšys.

Fotografų užfiksuotuose kadruose galima pastebėti ir dovanas, kurios jubiliatei paliko didžiulus įspūdžius.

REKLAMA
REKLAMA

Šventės metu netrūko ir šiltų apsikabinimų, bendrų nuotraukų bei plačių šypsenų. Prie Raisos vienas po kito rikiavosi ją pasveikinti norintys artimieji ir bičiuliai

Pati šventės kaltininkė vakarui pasirinko įspūdingą įvaizdį – vilkėjo ryškią, gėlėmis puoštą suknelę bei blizgančius ilgaaulius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar prieš grandiozinę gimtadienio šventę moteris naujienų portalui tv3.lt buvo pasakojusi, kad joje laukia virš 100 svečių.

„O dabar ruošiuosi gimtadieniui, bus linksma. Ir aš padainuosiu, ir klipus parodysiu. Ateis gal 120 svečių. Užėmiau visą „Sigmutės“ antrą aukštą.

REKLAMA

Draugės net sako, kad kai pas mane švenčia, gimtadienį prisimena labai ilgai“, – tąkart sakė Raisa.

O šiandien, dar prieš prasidedant jubiliejaus šventei, R. Šarkienė mintimis apie gimtadienį pasidalijo ir savo socialiniuose tinkluose:

„ŠIANDIEN MAN – 70!

Šiandien švenčiu gyvenimą. Ir esu be galo laiminga! Turiu nuostabius du sūnus, mylimus anūkus, artimus žmones ir tikrus draugus šalia. Turiu dėl ko šypsotis, kuo didžiuotis ir dėl ko kiekvieną rytą pasitikti su dėkingumu.

O tiems, kurie rašo piktus žodžius ir linki blogo, aš palinkėsiu laimės. Nes laimingas žmogus blogo kitam nelinki.

Man 70. Myliu gyvenimą, myliu žmones ir dar tikrai turiu kuo nustebinti!

Ir kaip visada sakau – PASAKYTA IR ŠVENTA!“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Tik
Tik
2026-09-25 20:12
Vienas žodis - baisu!
Atsakyti
Nesupratau
Nesupratau
2026-09-25 20:17
Kokiu tikslu vis pašalpinius reklamuoja?
Atsakyti
Cirko
Cirko
2026-09-25 20:29
pasirodymas, kito apibūdinimo nera
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų