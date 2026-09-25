Raisa Šarkienė griausmingai pasitinka 70-metį: ypatingos dovanos, 120 svečių ir staigmenos

Šventės akimirkas galite pamatyti žemiau esančioje nuotraukų galerijoje.
Ypatinga jubiliejaus šventė
70-metį pasitikusi Raisa neslėpė puikios nuotaikos. Kaip matyti nuotraukose, jos veide švietė šypsena, o šalia buvo žmonės, su kuriais per daugelį metų užsimezgė artimas ryšys.
Fotografų užfiksuotuose kadruose galima pastebėti ir dovanas, kurios jubiliatei paliko didžiulus įspūdžius.
Šventės metu netrūko ir šiltų apsikabinimų, bendrų nuotraukų bei plačių šypsenų. Prie Raisos vienas po kito rikiavosi ją pasveikinti norintys artimieji ir bičiuliai
Pati šventės kaltininkė vakarui pasirinko įspūdingą įvaizdį – vilkėjo ryškią, gėlėmis puoštą suknelę bei blizgančius ilgaaulius.
Dar prieš grandiozinę gimtadienio šventę moteris naujienų portalui tv3.lt buvo pasakojusi, kad joje laukia virš 100 svečių.
„O dabar ruošiuosi gimtadieniui, bus linksma. Ir aš padainuosiu, ir klipus parodysiu. Ateis gal 120 svečių. Užėmiau visą „Sigmutės“ antrą aukštą.
Draugės net sako, kad kai pas mane švenčia, gimtadienį prisimena labai ilgai“, – tąkart sakė Raisa.
O šiandien, dar prieš prasidedant jubiliejaus šventei, R. Šarkienė mintimis apie gimtadienį pasidalijo ir savo socialiniuose tinkluose:
„ŠIANDIEN MAN – 70!
Šiandien švenčiu gyvenimą. Ir esu be galo laiminga! Turiu nuostabius du sūnus, mylimus anūkus, artimus žmones ir tikrus draugus šalia. Turiu dėl ko šypsotis, kuo didžiuotis ir dėl ko kiekvieną rytą pasitikti su dėkingumu.
O tiems, kurie rašo piktus žodžius ir linki blogo, aš palinkėsiu laimės. Nes laimingas žmogus blogo kitam nelinki.
Man 70. Myliu gyvenimą, myliu žmones ir dar tikrai turiu kuo nustebinti!
Ir kaip visada sakau – PASAKYTA IR ŠVENTA!“
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