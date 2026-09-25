Raisos Šarkienės jubiliejuje pasirodė retai matoma buvusi „Olialia pupytė“ Marina Bui: vilkėjo perregimą suknelę

Iškilmingai gimtadienio šventei ji pasirinko itin seksualų įvaizdį.
Pademonstravo seksualią suknelę
Fotografų įamžintuose kadruose moteris pademonstravo drąsų įvaizdį – vilkėjo blizgančią, perregimą violetinę suknelę su itin gilia iškirpte. Įvaizdį papildė minimalistiškos basutės bei išraiškingas makiažas.
Kartu su jubiliate nepraleidusi progos įsiamžinti M. Bui spinduliavo šypsena bei geromis emocijomis.
Šventės metu netrūko ir šiltų apsikabinimų, bendrų nuotraukų bei plačių šypsenų. Prie Raisos vienas po kito rikiavosi ją pasveikinti norintys artimieji ir bičiuliai
Pati šventės kaltininkė vakarui pasirinko įspūdingą įvaizdį – vilkėjo ryškią, gėlėmis puoštą suknelę bei blizgančius ilgaaulius.
Dar prieš grandiozinę gimtadienio šventę moteris naujienų portalui tv3.lt buvo pasakojusi, kad joje laukia virš 100 svečių.
„O dabar ruošiuosi gimtadieniui, bus linksma. Ir aš padainuosiu, ir klipus parodysiu. Ateis gal 120 svečių. Užėmiau visą „Sigmutės“ antrą aukštą.
Draugės net sako, kad kai pas mane švenčia, gimtadienį prisimena labai ilgai“, – tąkart sakė Raisa.
Daugiau šventės akimirkų galite pamatyti aukščiau esančioje galerijoje.
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