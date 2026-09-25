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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ypatinga moteris sulaukė neeilinių Radži žodžių: tai, ko jai palinkėjo, sujaudino

2026-09-25 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 15:55
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Dainininko Radži gerbėja, ekscentriškoji visuomenės veikėja Raisa Šarkienė rugsėjo 25-ąją mini džiugią šventę – 70-ąjį jubiliejų, kurį pasitiks su būriu draugų ir artimųjų. Šia ypatinga proga socialiniame tinkle moteris sulaukė ir dainininko Radži dėmesio.

Dainininko Radži gerbėja, ekscentriškoji visuomenės veikėja Raisa Šarkienė rugsėjo 25-ąją mini džiugią šventę – 70-ąjį jubiliejų, kurį pasitiks su būriu draugų ir artimųjų. Šia ypatinga proga socialiniame tinkle moteris sulaukė ir dainininko Radži dėmesio.

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Mylimas šalies dainininkas R. Šarkienei skyrė jautrius žodžius, kuries parašė feisbuke.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raisa Šarkienė ir Radži

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„Nuoširdžiausi sveikinimai gražaus jubiliejaus proga!

Tegul gyvenimo kelias ir toliau būna kupinas šviesos, meilės ir gražių akimirkų. Linkiu stiprios sveikatos, vidinės ramybės, jaukumo namuose ir žmonių, kurie myli, vertina ir visada yra šalia.

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Tegul kiekviena diena dovanoja priežastį šypsotis, o širdyje niekada nepritrūksta svajonių, šilumos ir džiaugsmo.

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Linkiu, kad prieš akis dar būtų daugybė gražių rytų, nepamirštamų akimirkų, jaukių susitikimų ir išsipildančių norų.

Būk laiminga, mylima, sveika ir visada tokia graži savo širdimi. Su nuostabia švente!

Radži“, – sveikino jis.

Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt Raisa Šarkienė papasakojo apie laukiamą šventę ir netektį.

Prakalbo apie netektį

Nors moteris jau ruošiasi ištaigingai šventei, į kurią susirinks gausus būrys artimųjų ir draugų, šį gražų gyvenimo etapą apkartino skaudi netektis – visai neseniai ji atsisveikino su mylimu šunimi.

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„Aš visą gyvenimą auginu šunis, man jie yra viskas, bet, kaip aš sakau, jis specialiai išėjo iš gyvenimo. Jis sirgo, būdavo priepuolių... Sunku, labai sunku, bet aš laikausi. Ruošiuosi gimtadieniui, siuvuosi suknelę. Jis turbūt specialiai išėjo, kad nuo manęs visą blogį nuimtų ir taptų angelu, žiūrėtų į mane“, – graudindamasi sakė ji.

Kalbėdama apie skaudžią netektį, Raisa prisiminė ir ankstesnius išgyvenimus, susijusius su jos augintiniais.

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Ji pasakojo, kad prieš šio šuns mirtį jautė keistą nuojautą: „Kas įdomiausia – aš lyg kažką visada jaučiau... Aš dar savo sūnui neseniai sakiau, kad reikia nuvažiuoti iki kapų, kuriuose palaidoti mano šunys, kad juos patvarkytume. Mane traukė į tuos kapus... Na, ir viskas – iš penktadienio į šeštadienį jis mirė, šeštadienį jau palaidojau šuniuką.

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Jis kankindavosi... Veterinaras man skambino ir pasakė, kad, jeigu būčiau nuvežusi į veterinarijos kliniką, nieko nebūčiau pakeitusi – taip turėjo būti, jokie vaistai nebepadėtų. Svarbiausia, kad nebesikankins. Reikia eiti toliau į priekį...“

Raisa Šarkienė (nuotr. asm. archyvo)

Tiesa, apie skaudžią augintinio netektį moteris pranešė socialiniame tinkle, kuriame netrūko ne tik palaikymo žinučių, bet ir kritikos strėlių.

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„Komentarų neskaitau, bet girdėjau, ką jie komentuoja... Nesuprantu, juk gyvūnas yra šeimos narys. Jeigu tu augini gyvūną, jis yra tavo šeima ir reikia prižiūrėti. Nežinau, kas taip komentuoja...

Gal jie jaučia pavydą man dėl kažko. Aš tik pasirodau – ir jie jau pavydi. Vien dėl mano aprangos... Bet nieko, vaikai sako, kad, norėsiu – bus naujas šuniukas. Aš viską suprantu ir viską sugebu, bet metai savo duoda. Kai mirdavo šuniukai, aš ir verkdavau, ir raudodavau. Aš galvoju, kad jis anksčiau išėjo, nes po mano 70 metų gyvenimas persivers į gerą pusę. Ateina mano skaičius“, – kalbėjo Raisa.

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Raisa Šarkienė (nuotr. asm. archyvo)

Tęsdama pokalbį apie artėjančią šventę, pašnekovė pasidžiaugė, kad jos gimtadieniai draugėms tampa nepamirštamais vakarais: „O dabar ruošiuosi gimtadieniui, bus linksma. Ir aš padainuosiu, ir klipus parodysiu. Ateis gal 120 svečių. Užėmiau visą „Sigmutės“ antrą aukštą. Draugės net sako, kad kai pas mane švenčia, gimtadienį prisimena labai ilgai.“

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Nors skaudžią netektį išgyvenanti Raisa pripažino, kad šiuo metu jai nėra lengva, moteris stengiasi save nuteikti pozityviai ir tiki, kad gyvenime viskas nutinka ne be priežasties:

„Žinoma, šiai dienai man yra sunku dėl netekties mylimo gyvūno, bet stengiuosi palaikyti save ir pati sau šneku: „Raisa, reiškia, kad taip turėjo būti.“ Na, laikosi ta Šarkienė, graži bus Šarkienė ir apranga bus graži, ir svečiai visi bus gražiai pasipuošę. Žinote, kad myliu blizgučius, reiškia, kad ir svečiai turi blizgėti. Nereikia, kad drabužiai būtų visi blizgantys, užteks ir papuošalo.“

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