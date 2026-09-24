Jau netrukus – nemokamas Radži koncertas: štai kur ir kada

Jis vyks Kretingoje, rugsėjo 26-ąją.
Proga išgirsti Radži nemokamai
Radži susirinkusiuosius linksmins savo populiariomis dainomis šventėje „Oranžinė Respublika 2026“ Kretingoje, rugsėjo 26-ąją. Ant scenos jis žengs 11 val.
Tiesa, šventėje jos dalyvius džiugins ne tik Radži – pasirodymas ir muzikos grupė „Dar“, atlikėjas Adrijus.
Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje rašoma, kad rudens festivalio metu vyks mugė, koncertuos vietinis ansamblis, bus dalijamasi didžiausio moliūgo sėklomis, taip pat numatytos ir kitos veiklos.
Detalesnę programą galite rasti čia.
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