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„Nupušusia“ dėl šunelių kapų išvadinta Raisa Šarkienė rėžė atgal: „Kai palaidojau...“

2026-10-22 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 18:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ekstravagantiškoji Raisa Šarkienė (70 m.) neslėpė, kad sunkiai išgyvena savo augintinių netektis. Netekusi keturkojų draugų, juos palaidoja augintinių kapinėse, o prisiminimus įamžina ant puodelių su išėjusių šunelių atvaizdais. Tiesa, jos sprendimas laidoti gyvūnus kapinėse sulaukė ne tik teigiamų reakcijų, bet ir kritikos strėlių.

Ekstravagantiškoji Raisa Šarkienė (70 m.) neslėpė, kad sunkiai išgyvena savo augintinių netektis. Netekusi keturkojų draugų, juos palaidoja augintinių kapinėse, o prisiminimus įamžina ant puodelių su išėjusių šunelių atvaizdais. Tiesa, jos sprendimas laidoti gyvūnus kapinėse sulaukė ne tik teigiamų reakcijų, bet ir kritikos strėlių.

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Naujienų portalui tv3.lt Raisa Šarkienė prakalbo apie savo šunelių kapus ir atskleidė, kaip juos prižiūri.

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FOTOGALERIJA. Raisa Šarkienė parodė augintinių kapelius

Amžinojo poilsio šuneliai atgula augintinių kapinėse

Visai neseniai R. Šarkienė aplankė savo augintinių kapelius ir pasidalijo nuotraukomis socialiniuose tinkluose. Išvydę šiuos kadrus, internautai pasidalijo į dvi stovyklas.

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Vieni moterį gyrė, vadino šaunuole ir pritarė jos idėjai.

  • „Aš tik už kapelius“, 
  • „Nesuprantu žmonių, kurie juokiasi iš to. Aš taip pat turiu tokį kapelį, bet savo namų kieme. Garbingai pagerbtas šeimos narys“, – rašė komentatoriai.

Tiesa, buvo ir tokių, kurie negailėjo kritikos:

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  • „Nupušo jau visiškai kai kurie Lietuvos žmonės. Trūksta žodžių“,
  • „Metai savo daro, grįžtam į vaikystę“,
  • „Visiška nesąmonė, gyvūnams degti žvakes! Gyvūnai neturi sielos, jiem žvakių nereikia, nei angeliukų“, – kritikavo kiti.

Naujienų portalui tv3.lt Raisa sakė, kad psilankymai kapinėse jai sukelia graudulį, tačiau kartu tai yra būdas pagerbti mylėtus keturkojus ir išsaugoti jų atminimą.

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„Čia trijų mano šunelių kapeliai... Paskutinis, Lardikas, mirė rugsėjo mėnesį. Aš visą gyvenimą turiu šunis, bet anksčiau gal tų kapinių nebuvo, net nežinau. O kai sužinojau, kur yra augintinių kapinės, ten ir laidoju savo gyvūnėlius. Gražios ten kapinės... Žinoma, užeini ten ir iš karto graudu pasidaro“, – sakė Raisa.

Pasak jos, susitaikyti su augintinių netektimis darosi vis sunkiau. Nors ateityje neatmeta galimybės priglausti dar vieną šunelį, kol kas tam nesijaučia pasiruošusi: „Daug ką jau metai daro, bet kol kas esu jau apsiraminusi. Gal kitais metais paimsiu naują šunelį, bet dabar reikia šiek tiek pralaukti. Dar kol kas nieko nežinau, nes yra sunku. Netektis kiekvieną kartą su amžiumi darosi sunkesnė.“

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Tiesa, moteris savo augintiniams sukuria ne tik gražius kapelius, bet ir įamžina jų atminimą ant puodelių su keturkojų atvaizdais.

„Pas mane šunelių, kurių jau nebeturiu, atvaizdai yra ant puodelių. Pasidarysiu dabar ir Lardiko. Balkone taip pat turiu daug šuniukų nuotraukų. Man šuo kartais net būna brangesnis už žmogų. Šuniukas tavęs neišduos, tavęs lauks“, – kalbėjo pašnekovė.

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R. Šarkienė tikino, kad su mylimais augintiniais atsisveikina itin jautriai – net ir po jų mirties stengiasi išsaugoti brangius prisiminimus. Ant Lardiko kapelio moteris paliko jo mėgstamiausius žaislus, o ateityje ketina kapavietę dar labiau sutvarkyti.

„Kai palaidojau Lardiką, nunešiau ir palikau ant kapelio tuos žaisliukus, su kuriais jis labai žaisdavo. Kiek vėliau šiek tiek perdarysiu kapelį – apipilsiu akmenukais ir padarysiu kokią nors lentelę. Man tai yra svarbu, aš kitų nuomonės neklausiu ir ji manęs visai nedomina“, – rėžė ji.

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Pokalbio pabaigoje R. Šarkienė tikino nekreipianti dėmesio į kritiką ir gyvenanti taip, kaip pati nori: „Aš visada sakiau ir sakysiu – kas ką šneka, man vienodai rodo.Turiu savo protą, todėl kaip aš noriu, taip ir darau. Nieko neklausiu.

Žmonės rašydami nori nuskriausti, bet jie nesupranta, kad savo energiją atiduoda man, o kuo daugiau jos atiduoda, tuo aš stipresnė. Turiu nuostabius sūnus, o vaikams mama patinka tokia, kokia yra. Kad mama rengiasi jaunatviškai, vaikams tik pliusas. Vaikų draugai sako, kad aš nereali. Aš niekur nelendu, niekur nesikišu, gyvenu pati sau.“

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