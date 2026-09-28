Apie mažą pensiją prabilusi Raisa Šarkienė atkirto kritikėms, iš ko surengė balių: „Šitoms glušėms...“

Naujienų portalui tv3.lt Raisa Šarkienė atvirai papasakojo apie gimtadienio šventę ir atskleidė, kokių dovanų sulaukė.
Įspūdingas jubiliejus
Pradėdama pokalbį apie jubiliejaus šventę, Raisa Šarkienė prisiminė ir vieną netikėčiausių vakaro siurprizų.
„Turėjau daug balių, bet dar tokio baliaus pati nemačiau... Vedėjas užlipo ant scenos ir sako, kad dabar bus man siurprizas. Galvojau, kad man padainuos ar dar kažką... Padėjo kėdę viduryje salės ir atėjo labai gražus vyras.
Jis pradėjo šokti, o netrukus ėmė nusirenginėti. Jis man atliko įspūdingą striptizą, o moterys salėje ėjo iš proto. Šoko ilgai ir labai gražiai. Vėliau atsisėdo man ant kelių, reikėjo jį paliesti. Galiausiai jis visiškai nusirengė, tačiau priekinę kūno dalį užsidengė rankšluosčiu.“, – dalijosi ji.
Paklausta apie dovanas, kurių sulaukė 70-ojo jubiliejaus proga, R. Šarkienė neslėpė – artimieji ir svečiai ją gerokai palepino:
„Sulaukiau daugybės dovanų ir pinigų. Buvau gausiai apdovanota – gavau gražių dovanų ir nemažai pinigų. Tarp dovanų buvo ir mėlyni kailiniai, kurių kaina su nuolaida siekė 860 eurų. Įsivaizduokite, kiek jie kainuoja be nuolaidos... O gėlių – pilnas kambarys, nėra kur net prisėsti. Kaimynai juokavo, kad galėčiau eiti į turgų jomis prekiauti..“
Tiesa, netrukus po to, kai žiniasklaidoje pasirodė straipsniai apie Raisos gimtadienio šventę, komentaruose netrūko ir kritikos. Dar visai neseniai moteris į savo namus buvo įsileidusi TV3 laidos „Be Tabu“ komandą ir atskleidė, kad jos gaunama pensija siekia vos 535 eurus.
Komentatoriai stebėjosi, kodėl Raisa anksčiau skundėsi nedidele pensija, tačiau tuo pačiu metu surengė tokį ištaigingą jubiliejaus vakarėlį.
„Šitom glušėm galiu pasakyti, kad turiu du nuostabius sūnus ir jie man padarė jubiliejinį gimtadienį. Jie už visus pinigus buvo atsakingi. Galiu pasakyti, kad viskas atsipirko ir dar daug liko. Sūnūs labai gerą balių padarė.
Žinau, kiek viskas kainavo, bet nenoriu viešinti, paskui bobulytės vėl piktinsis. Duok Dieve, dar žmonėms turėti tokius vaikus, kokius aš turiu. Jie mane labai prižiūri, rūpinasi“, – apie pinigus sakė Raisa.
Jubiliejaus proga R.Šarkienė skyrė padėkos žodžius ir prie šventės prisidėjusiems žmonėms: „Labai dėkoju gimtadienio vedėjui Raimondui... Mes esame labai geri draugai, jis labai gražiai dainuoja ir niekada iš manęs pinigų neima. Didelis ačiū Salininkų seniūnaitei Violetai Fominienei, ji man viską padėjo – išpuošti salę. Ją papuošti reikėtų daug pinigų, o ji atsivedė pažįstamą ir tikrai mažai sumokėjau. Ji nuostabi yra... Jeigu ji pasako – tą ir padaro. Tokį žmogų meru reikėtų rinkti. Pasakė ir šventa, Šarkienė jau patikrino. Ji man ir su tortu padėjo.“
Tęsdama pokalbį apie gimtadienį, Raisa atskleidė, kad šventės svečius linksmino ir Radži. Nors vakarėlis užsitęsė iki pusės antros nakties, jubiliatė prisipažino pati ilgai netempusi – atėjo metas šventę užbaigti.
„Gimtadienio šventė dar galėjo tęstis, bet pasakiau, kad viskas – užtenka. Aš nei geriu, nei valgau, tad man užteko. Nevartoju alkoholio, kavytę tik gėriau“, – kalbėjo pašnekovė.
Baigdama pokalbį, pašnekovė pasidžiaugė ne tik gražiai praėjusia švente, bet ir svečių reakcijomis.
„Po šventės liko daug maisto, todėl juo pavaišinau kaimynus. Esu labai dėkinga ir restoranui „Sigmutė“ – čia buvo patiekiamos didelės porcijos, o maistas buvo labai skanus. Žmonės valgė, tačiau maisto vis tiek liko nemažai. Taip pat noriu padėkoti už puikų aptarnavimą. Esu dėkinga visiems žmonėms, kurie atvyko ir negailėjo dovanų. Vakar ir užvakar sulaukiau daugybės skambučių – žmonės dėkojo už gimtadienį ir sakė, kad yra dalyvavę įvairiose šventėse bei vestuvėse, tačiau tokio baliaus dar nebuvo matę“, – pasakojo Raisa.
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