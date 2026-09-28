Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Apie mažą pensiją prabilusi Raisa Šarkienė atkirto kritikėms, iš ko surengė balių: „Šitoms glušėms...“

2026-09-28 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 18:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 25-ąją Raisa Šarkienė griausmingai atšventė 70-ąjį jubiliejų, kurį paminėjo su draugais bei šeimos nariais. Į restoraną „Sigmutė“ Vilniuje sugūžėjo daugiau nei 100 svečių, kurių laukė ne tik skanūs patiekalai, bet ir gausybė siurprizų.

Rugsėjo 25-ąją Raisa Šarkienė griausmingai atšventė 70-ąjį jubiliejų, kurį paminėjo su draugais bei šeimos nariais. Į restoraną „Sigmutė“ Vilniuje sugūžėjo daugiau nei 100 svečių, kurių laukė ne tik skanūs patiekalai, bet ir gausybė siurprizų.

REKLAMA
2

Naujienų portalui tv3.lt Raisa Šarkienė atvirai papasakojo apie gimtadienio šventę ir atskleidė, kokių dovanų sulaukė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(120 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raisos Šarkienės 70-ojo jubiliejaus šventė

Įspūdingas jubiliejus

Pradėdama pokalbį apie jubiliejaus šventę, Raisa Šarkienė prisiminė ir vieną netikėčiausių vakaro siurprizų.

REKLAMA
REKLAMA

„Turėjau daug balių, bet dar tokio baliaus pati nemačiau... Vedėjas užlipo ant scenos ir sako, kad dabar bus man siurprizas. Galvojau, kad man padainuos ar dar kažką... Padėjo kėdę viduryje salės ir atėjo labai gražus vyras.

REKLAMA

Jis pradėjo šokti, o netrukus ėmė nusirenginėti. Jis man atliko įspūdingą striptizą, o moterys salėje ėjo iš proto. Šoko ilgai ir labai gražiai. Vėliau atsisėdo man ant kelių, reikėjo jį paliesti. Galiausiai jis visiškai nusirengė, tačiau priekinę kūno dalį užsidengė rankšluosčiu.“, – dalijosi ji.

Paklausta apie dovanas, kurių sulaukė 70-ojo jubiliejaus proga, R. Šarkienė neslėpė – artimieji ir svečiai ją gerokai palepino: 

REKLAMA
REKLAMA

„Sulaukiau daugybės dovanų ir pinigų. Buvau gausiai apdovanota – gavau gražių dovanų ir nemažai pinigų. Tarp dovanų buvo ir mėlyni kailiniai, kurių kaina su nuolaida siekė 860 eurų. Įsivaizduokite, kiek jie kainuoja be nuolaidos... O gėlių – pilnas kambarys, nėra kur net prisėsti. Kaimynai juokavo, kad galėčiau eiti į turgų jomis prekiauti..“

Tiesa, netrukus po to, kai žiniasklaidoje pasirodė straipsniai apie Raisos gimtadienio šventę, komentaruose netrūko ir kritikos. Dar visai neseniai moteris į savo namus buvo įsileidusi TV3 laidos „Be Tabu“ komandą ir atskleidė, kad jos gaunama pensija siekia vos 535 eurus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Komentatoriai stebėjosi, kodėl Raisa anksčiau skundėsi nedidele pensija, tačiau tuo pačiu metu surengė tokį ištaigingą jubiliejaus vakarėlį.

„Šitom glušėm galiu pasakyti, kad turiu du nuostabius sūnus ir jie man padarė jubiliejinį gimtadienį. Jie už visus pinigus buvo atsakingi. Galiu pasakyti, kad viskas atsipirko ir dar daug liko. Sūnūs labai gerą balių padarė.

REKLAMA

Žinau, kiek viskas kainavo, bet nenoriu viešinti, paskui bobulytės vėl piktinsis. Duok Dieve, dar žmonėms turėti tokius vaikus, kokius aš turiu. Jie mane labai prižiūri, rūpinasi“, – apie pinigus sakė Raisa.

Jubiliejaus proga R.Šarkienė skyrė padėkos žodžius ir prie šventės prisidėjusiems žmonėms: „Labai dėkoju gimtadienio vedėjui Raimondui... Mes esame labai geri draugai, jis labai gražiai dainuoja ir niekada iš manęs pinigų neima. Didelis ačiū Salininkų seniūnaitei Violetai Fominienei, ji man viską padėjo – išpuošti salę. Ją papuošti reikėtų daug pinigų, o ji atsivedė pažįstamą ir tikrai mažai sumokėjau. Ji nuostabi yra... Jeigu ji pasako – tą ir padaro. Tokį žmogų meru reikėtų rinkti. Pasakė ir šventa, Šarkienė jau patikrino. Ji man ir su tortu padėjo.“

REKLAMA

Tęsdama pokalbį apie gimtadienį, Raisa atskleidė, kad šventės svečius linksmino ir Radži. Nors vakarėlis užsitęsė iki pusės antros nakties, jubiliatė prisipažino pati ilgai netempusi – atėjo metas šventę užbaigti.

„Gimtadienio šventė dar galėjo tęstis, bet pasakiau, kad viskas – užtenka. Aš nei geriu, nei valgau, tad man užteko. Nevartoju alkoholio, kavytę tik gėriau“, – kalbėjo pašnekovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Baigdama pokalbį, pašnekovė pasidžiaugė ne tik gražiai praėjusia švente, bet ir svečių reakcijomis. 

„Po šventės liko daug maisto, todėl juo pavaišinau kaimynus. Esu labai dėkinga ir restoranui „Sigmutė“ – čia buvo patiekiamos didelės porcijos, o maistas buvo labai skanus. Žmonės valgė, tačiau maisto vis tiek liko nemažai. Taip pat noriu padėkoti už puikų aptarnavimą. Esu dėkinga visiems žmonėms, kurie atvyko ir negailėjo dovanų. Vakar ir užvakar sulaukiau daugybės skambučių – žmonės dėkojo už gimtadienį ir sakė, kad yra dalyvavę įvairiose šventėse bei vestuvėse, tačiau tokio baliaus dar nebuvo matę“, – pasakojo Raisa.

 

 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų