Raisos Šarkienės jubiliejuje – karšta staigmena: „Sakot, nepadoru?“

Vaizdo įrašą moteris paskelbė socialiniame tinkle Facebook.
Karšta staigmena
Įrašo prieraše ji juokavo, kad būtent ši dovana nustebino labiausiai. Raisa Facebook sekėjams ir draugams rašė:
„Mano sekėjos, tik be pavydo…
Per mano 70-metį buvo visko, bet šitas siurprizas… Na, ką galiu pasakyti – BUVO KARŠTA!
70 – tai tik skaičius. O moteriai juk kartais reikia ne tik torto ir gėlių…
P. S. Sakot, nepadoru? Jums nepadoru, o man – jubiliejus! Jūsų fantazijos – mano realybė.“
Primename, kad grandiozinėje gimtadienio šventėje, kurią R. Šarkienė surengė penktadienį, dalyvavo daugiau nei 100 svečių.
Jubiliejaus akimirkas galite pamatyti aukščiau esančioje nuotraukų galerijoje.
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