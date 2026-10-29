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Raisa Šarkienė prisiminė garsaus ekstrasenso žodžius jai: štai kodėl per gyvenimą palaidojo 3 vyrus

2026-10-29 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 19:25
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Neseniai Raisa Šarkienė išgyveno netektį – į amžinuosius medžioklės plotus iškeliavo jos mylimas šunelis Lardukas. Laidos „Be tabu“ komandai moteris atskleidė, kad jos gyvenime netekčių netrūksta. Anot jos, vos tik išsiskirdavo su buvusiais mylimaisiais, šie iškeliaudavo anapilin.

Neseniai Raisa Šarkienė išgyveno netektį – į amžinuosius medžioklės plotus iškeliavo jos mylimas šunelis Lardukas. Laidos „Be tabu“ komandai moteris atskleidė, kad jos gyvenime netekčių netrūksta. Anot jos, vos tik išsiskirdavo su buvusiais mylimaisiais, šie iškeliaudavo anapilin.

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Lardukas anapilin iškeliavo prieš pat R. Šarkienės jubiliejų. Paskutinės jo gyvenimo valandos šeimininkei įstrigo ilgam.

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„Jam 23.45 val. naktį prasidėjo priepuoliai. Aš jį gražiai paguldžiau ant grindų ir, įsivaizduokit, be penkiolikos trys kitos dienos naktį viskas baigėsi. Jis kankinosi tris valandas. (...) Ir paskui insultas. Insultas – iš nosytės, iš burnytės kraujas pasipylė. Ir viskas. Ir aš jį pasiėmiau, įsivaizduokit, ir mes iki ryto gulėjom abu. Aš jo negalėjau paleisti“, – su ašaromis akyse šuniuko netektį prisiminė moteris.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raisa Šarkienė parodė augintinių kapelius

Augintinio gyvybė užgeso moters gimtadienio išvakarėse

Tos pačios dienos rytą R. Šarkienė savo augintinį ir palaidojo.

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„Sūnus mus atvežė, sūnus iškasė duobę, į pledą suvyniojom. Na, verkėm, verkėm, visi verkėm. Ir palaidojom“, – dalijosi moteris.

Gyvūnų kapinėse, prie Larduko kapelio, vyksta neaiškūs dalykai. R. Šarkienė uždegė pašventintą žvakę, tačiau ši ne kartą užgeso, o paskui pati vėl užsidegė.

„Lardikas jaučia. Jaučia Lardikas“, – sakė moteris.

Larduko poilsio vieta yra visai netoli kitų dviejų Raisos šunelių – Naidučio ir Lordo. Abu šuneliai nugyveno po 13 metų. Apie mylimų augintinių netektį moterį esą perspėjo sapnai.

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„Netgi prieš šunų mirtį esu susapnavusi, kad mes kažkur vaikščiojome viršuje ir jis nušoko nuo kalno. Lardiką, kada dar jis buvo gyvas, bet susapnavau sapną, kad mes kažkur išvažiavę, ant aukšto kalno, vaikštom kartu su juo. Paskui žiūriu – šuns nėra, o jis nušoko nuo kalno žemyn. O aš faktiškai žinau tokius dalykus. Ir aš žinojau, kad laikas, laikas, tik tai laiko klausimas, kada jo nebebus“, – pasakojo moteris.

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Teko palaidoti net 3 vyrus

Šiuo metu Raisa šunelio neturi ir vis dar gedi, tačiau nepamiršta pasirūpinti kitais gyvūnėliais.

„Mano tradicija per kiekvieną jubiliejų, pasakyta, kad einat į jubiliejų ar gimtadienį, neštumėt šunims maistelio. Ir dabar, kai buvo mano 70-metis, irgi atnešė maistelio. Tai reikia maistelį atvežti į prieglaudą, nes valgyti reikia ir žmogui, ir šuniui. O jeigu mes gyvūnus mylime, tai mes turime čia pat, kaip sakau, iš vienos lėkštės valgyti“, – sakė R. Šarkienė.

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Tiesa, per gyvenimą moteris palaidojo ne tik 3 šunelius, bet ir ne vieną vyrą.

„Palaidojusi 3 vyrus esu, o su kuriais draugavau, gyvenau kartu, jie visi mirė. Aš neturiu su kuo pabendrauti apie praeitį – visi mirė. (...) Kaip Gardėjavas Maksimas, tas ekstrasensas, pas jį, atsimenu, klausiau: „Kodėl taip vyksta, kad aš išsiskiriu ir vyrai miršta?“ Sako: „Pas tave tokia stipri energija, kad jie negauna energijos, ir va, kažkas atsitinka“, – pasakojo R. Šarkienė.

Visą istoriją išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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