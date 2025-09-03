Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vietoje pirties – į soliariumą: pasiruoškite būti pačirškinti kandžiausio televizijos ketverto

2025-09-03 14:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 14:43

Pasaulis, kuriame gyvename, kiekvieną savaitę susiriesdamas gimdo viena už kitą keistesnes naujienas. O naujajame TV3 sezone Justinas Jankevičius, Vita Žiba, Mantas Grimalis ir Aidas Puklevičius kiekvieną trečiadienį iš tų tikėtų, netikėtų, o gal tikrai labai stebinančių naujienų žada virti vakarienę. Ir dar kaip reikiant visus pačirškinti! Būtent tokia ironiška bus naujoji laida „Soliarumas“.

Laidos „Soliarumas“ vedėjai (nuotr. Organizatorių)
5

Pasaulis, kuriame gyvename, kiekvieną savaitę susiriesdamas gimdo viena už kitą keistesnes naujienas. O naujajame TV3 sezone Justinas Jankevičius, Vita Žiba, Mantas Grimalis ir Aidas Puklevičius kiekvieną trečiadienį iš tų tikėtų, netikėtų, o gal tikrai labai stebinančių naujienų žada virti vakarienę. Ir dar kaip reikiant visus pačirškinti! Būtent tokia ironiška bus naujoji laida „Soliarumas".

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai – laida, kurioje, kaip sako patys vedėjai, keturi žmonės su aukštaisiais išsilavinimais stebėsis dalykais, kurie nutinka tame pačiame pasaulyje. Net keturi vedėjai, iš kurių – trys komikai ir vienas komunikacijos profesionalas, kurs satyros bei humoro kupiną šou.

Pamatykite:  

Kaip teigia viena iš laidos vedėjų Vita Žiba, visos laidoje matomos naujienos bus ne tik juokingos, bet ir aktualios.

Jai pritaria ir kolega A. Puklevičius: „Svarbu ir tai, kad naujiena nebūtų tokia, kurią reikėtų pradėti pasakoti nuo Adomo ir Ievos laikų. Ji turi būti suprantama arba labai lengvai ir trumpai paaiškinama žiūrovui. Antras dalykas – ji turi būti pakankamai aktuali ar bent jau artima ir Lietuvai, kad nebūtų sunku su tuo susitapatinti. O trečias dalykas – tai bus naujienų miksas. Tiek iš sporto, tiek iš politikos ar verslo.“

Savo ruožtu pats Aidas labiausiai tikisi „Florida man“ žanro naujienų – keistų dalykų, kuriuos dažniausiai iškrečia neįtikėtinai sumanūs nusikaltėliai.

„Pavyzdžiui, kai žmonės veždami draudžiamą krovinį – narkotikus, ar kažką panašaus – sugeba susirieti su kitu eismo dalyviu ir net iškviesti policiją, negalvodami, kad patikrins jų bagažinę. Tai – įvairūs kvaili nusikaltėliai“, – patikslina jis.

Laidoje žiūrovų laukia ir daugybė kitų intriguojančių rubrikų. Viena iš jų, matyt, aktuali kiekvienam: „Kaip uždirbti milijoną?“ Nebus apsieita ir be kriminalų ar iššūkių – pastarojoje rubrikoje iš dviejų nelabai patogių situacijų laidos vedėjams teks išsirinkti tik vieną!

Vita Žiba laidos žiūrovams, žinoma, žada ir pletkų. Tų, kurių negalima nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau viena yra aišku – apie tai kalba visi! „Turėčiau tuo nesidomėti, bet labai smalsu...“ – apie šias naujienas sako ir J. Jankevičius.

Ir tai – tik dalis temų, kurios kiekvieną trečiadienį taps puikia jūsų vakariene.

Stebinti pasiruošęs ir pats J. Jankevičius bei naują iššūkį priimantis komikas M. Grimalis. Tiesa, jis neslepia, kad tai, galbūt, tik pradžia. Ateityje jis mielai taptų ir orų pranešėju!

O ko „Soliariume“ nebus? Čia nebus anekdotų apie karves, uošves ar iš komandiruotes grįžusius sutuoktinius. Šou kūrėjai iškilmingai prisižada, kad, jeigu pažeis bent vieną iš šių punktų, eteryje suvalgys ne tik kaklaraištį, bet ir visą kostiumą.

Bet užtat bus dekoracijos, grimas, garsas ir netgi šviesų. Taip pat bus daug labai juokingų faktų, įdomiausių naujienų ir kitokių nesąmonių iš viso pasaulio. Liūto dalis kurių, žinoma, bus iš gimtosios Lietuvos.

Laida nebus tiesioginė, tačiau bandyti prisiskambinti į jos eterį nedraudžiama. Atvirkščiai, netgi skatinama! Pirmajam sėkmingai prisiskambinusiam, „Soliariumo“ kūrybinė komanda paruoš ypatingą prizą – asmenukę su laidos telesufleriu, kuris tuo pačiu yra ir pagrindinis pokštų autorius.

„Soliariumas“ – trečiadieniais, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Fuuu
Fuuu
2025-09-03 14:49
Fucklevičius leftistinis šūdas, tvarto propagondonas ir nusikaltėlis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
