„Vienas namuose“ žvaigždė – prikaustyta prie neįgaliojo vežimėlio: tai įvyko po baisaus incidento

Po to, kai filme „Vienas namuose“ įveikė įsilaužėlių duetą, filmo tęsinyje išdykėliui Kevinui McCallisteriui teko įveikti naują priešą – pasipūtusį, kerštingą prižiūrėtoją poną Hecktorą.

Tačiau praėjus trims dešimtmečiams nuo kalėdinės klasikos, aktorius Timas Curry, vaidinęs žiaurųjį Niujorko viešbučio „Plaza“ durininką, yra tas, kuriuo reikia pasirūpinti. 77-erių metų amžiaus aktoriaus gyvenimas pašlijo po to, kai vos prieš dešimtmetį jį ištiko rimta sveikatos bėda, prikausčiusi jį prie neįgaliojo vežimėlio visam likusiam gyvenimui.

Atrodo, kad Timas yra dar vienas aktorius, tapęs paslaptingo „Vienas namuose“ prakeiksmo auka

Daugelį filmo herojų gyvenime užgriuvo bėdos – nuo kovų su narkotikais, kaltinimų užpuolimu iki mirties viduryje gyvenimo.

Tačiau ne viskas tik niūru, nes Timas, nuo septintojo dešimtmečio suvaidinęs daugiau nei 240 vaidmenų televizijoje ir kine, greičiausiai savo pasirodymais privertė jus nusišypsoti. 1975 m. galite prisiminti aktorių kaip persirenginėjantį mokslininką daktarą Frenką-N-Furterį filme „Rokio siaubo filmų šou“ (Rocky Horror Picture Show).

Vėliau Timas darė intensyvią karjerą, atliko keletą nedidelių vaidmenų Holivudo filmuose, o aštuntojo dešimtmečio pabaigoje iš esmės perėjo prie įgarsinimo, tačiau su išlyga – 1990 m. IT seriale jis atliko Pennywise'o klouno vaidmenį.

O 1992 m. jam teko pats žymiausias vaidmuo – Macaulay Culkino priešininkas šventiniame filme „Vienas namuose 2“: Pasiklydęs Niujorke. Vietinis prižiūrėtojas ponas Hecktoras bando persekioti Keviną McCallisterį po to, kai šis apkaltino jį pavogus kreditinę kortelę, kuria jis mokėjo už kambarį viešbutyje.

Tačiau 2012 m. kadaise buvusį piktadarį ištiko nelaimė

Timas patyrė gyvenimą pakeitusį insultą, dėl kurio aktorius pasitraukė iš scenos, kol bandė atsigauti.

Aktoriui labai svarbus judesių sklandumas ir gebėjimas ištarti repliką, Timas staiga liko nejudrus ir nekalbus. Tačiau po kelerius metus trukusios fizinės ir logopedinės terapijos netoli savo namų Los Andžele jis lėtai, bet užtikrintai sveiko.

Nepaisant to, kad prarado gebėjimą vaikščioti, Timas niekada nepamiršo savo humoro jausmo. Po trejų sveikimo metų jo agentė Marcia Hurtwitz teigė: „Po trejų metų Timas jaučiasi gerai: jis visiškai gali kalbėti ir šiuo metu atsigauna, be to, jam būdinga puiki nuotaika.“