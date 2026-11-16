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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Vėžiu serganti žinoma moteris pratrūko: „Man buvo patvirtinta...“

2026-11-16 11:25 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 11:25
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69-erių aktorė Beverley Callard neseniai prabilo apie sunkų laikotarpį, kurį teko išgyventi kovojant su krūties vėžiu. Žinoma serialo „Coronation Street“ žvaigždė prisipažino, kad vienu metu net manė pralaiminti šią kovą.

Vėžio ląstelės, lašelinė, ranka (nuotr. 123rf.com)

69-erių aktorė Beverley Callard neseniai prabilo apie sunkų laikotarpį, kurį teko išgyventi kovojant su krūties vėžiu. Žinoma serialo „Coronation Street“ žvaigždė prisipažino, kad vienu metu net manė pralaiminti šią kovą.

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Laukdama papildomų tyrimų rezultatų ji jautėsi itin prastai, o vieną dieną neišlaikė emocijų ir pravirko kolegės akivaizdoje, skelbė mirror.co.uk.

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Prakalbo apie sveikatą

Apie krūties vėžio diagnozę Beverley paskelbė šių metų pradžioje. Tuo metu ji kartu su vyru Jonu McEwanu persikėlė į Airiją, kur prisijungė prie RTE televizijos serialo „Fair City“ aktorių komandos. Iš pradžių aktorei buvo atlikta operacija, vėliau ji baigė radioterapijos kursą.

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Vis dėlto sveikatos išbandymai tuo nesibaigė. Gydytojai paragino Beverley atlikti papildomus pilvo tyrimus. Šešias savaites laukusi rezultatų aktorė galiausiai sulaukė palengvėjimo – paaiškėjo, kad skrandžio vėžio jai nėra.

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Apie išgyventą nerimą ji papasakojo socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame vaizdo įraše. Beverley prisipažino, kad nors išgirdusi gerą žinią be galo apsidžiaugė, prireikė kelių dienų, kol iš tiesų suvokė, jog blogiausios baimės nepasitvirtino.

„Kaip žinote, praėjusią savaitę sulaukiau skrandžio biopsijos rezultatų. Man buvo patvirtinta, kad tai tikrai nėra skrandžio vėžys, ir dėl to be galo apsidžiaugiau. Tačiau manau, kad prireikė kelių dienų, kol iš tikrųjų tai suvokiau. Visas tas savaites laukėme tyrimų rezultatų, todėl staiga supranti, kad galbūt visą tą laiką galvojai apie blogiausią scenarijų, nors ir stengeisi apsimesti optimiste ir tikėti, kad viskas bus gerai. Žinau, kad visi, kurie tai išgyvena, jaučiasi panašiai“, – kalbėjo ji.

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Aktorė atskleidė, kad dar prieš sužinodama tyrimų atsakymus buvo pasiekusi emocinį lūžio tašką. Dėl skrandžio problemų ji jautėsi taip prastai, kad ėmė manyti nebeturinti jėgų kovoti su liga.

„Likus kelioms dienoms iki rezultatų gavimo iš tiesų maniau, kad pralaimiu šią kovą. Dėl skrandžio problemų jaučiausi taip blogai, kad nuoširdžiai galvojau: „Aš nebeįveiksiu šios ligos“, – prisipažino Beverley.

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Ji papasakojo ir apie jautrią akimirką filmavimo aikštelėje. Tą dieną aktorė dirbo su kolege Una, su kuria ne kartą buvo tekę filmuotis kartu. Šiai pasiteiravus, kaip ji jaučiasi, Beverley nebesulaikė ašarų.

„Vieną dieną buvau darbe. Visi aplinkiniai buvo nuostabūs. Tąkart dirbau su aktore Una, su kuria esame daug kartų kartu dirbusios. Ji nuostabi. Ji paklausė: „Kaip šiandien jautiesi?“ Žinote, kartais užtenka, kad kas nors parodytų tau gerumą, ir iškart pravirksti. Taip nutiko ir man. Tiesiog pasakiau: „Aš pralaimiu šią kovą. Žinau, kad pralaimiu“, nes jaučiausi be galo prastai“, – atviravo aktorė.

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„Dabar jau pradedu jaustis gerokai geriau. Taip pat atsiprašau visų, jei per daug skundžiausi, nes pati jaučiausi taip, tarsi pernelyg gailėčiausi savęs. Tačiau mums visiems taip nutinka. Kalbėjausi su kitais žmonėmis, kurie išgyvena lygiai tą patį ir eina per tokį patį procesą“, – pridūrė ji.

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