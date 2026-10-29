Žinoma aktorė prabilo apie blogėjančią sveikatą: „Vos pajėgiau nueiti iki vonios...“

54-erių aktorė apie išsėtinės sklerozės diagnozę pranešė 2021 metais. Tuomet ji jautė kojų pirštų tirpimą, o vėliau simptomai išplito, atsirado skausmas ir pusiausvyros sutrikimų.
Prabilo apie sveikatos problemas
Apie klaidingą diagnozę ji prabilo spalio mėnesį savo tinklalaidėje „MeSsy“. Aktorė prisiminė, kaip gydytoja pranešė, kad ji neserga šia liga.
„Ji įėjo į mano palatą ir pasakė: „Sveikiname, jūs nesergate išsėtine skleroze“, – pasakojo C. Applegate.
Vis dėlto ši žinia aktorei neatnešė palengvėjimo, nes sveikata nepagerėjo.
„Aš nepasijutau geriau. Jei ką, man darosi blogiau. Grįžau į pradinį tašką – nežinau, kas man darosi“, – atviravo ji.
Naujausiame tinklalaidės epizode C. Applegate atskleidė, kad net paprasti kasdieniai veiksmai tapo iššūkiu. Aktorė atskleidė, kad dabar šalia lovos laiko vaikštynę, padedančią judėti.
„Nežinau, kas vyksta. Aš vis dar taip gyvenu. Anksčiau man taip nebūdavo. Galėdavau atsisėsti ir panašiai.
Todėl sakau, kad viskas blogėja arba atsiranda naujų simptomų. Vyksta kažkas naujo. Man prireikė dešimties minučių, kad galėčiau pajudėti nuo pagalvės, išlipti iš lovos ir atsistoti. Galiausiai vos pajėgiau nueiti iki vonios“, – pasakojo C. Applegate.
Išsėtinė sklerozė yra lėtinė, šiuo metu neišgydoma liga, pažeidžianti galvos ir nugaros smegenis. Jos simptomai gali būti įvairūs – nuo nuovargio ir tirpimo iki pusiausvyros ar regėjimo sutrikimų.
Neurologė dr. Marwa Kaisey tinklalaidėje paaiškino, kad šią ligą diagnozuoti sudėtinga, nes nėra vieno ją patvirtinančio tyrimo. Jos teigimu, maždaug penktadaliui žmonių, kuriems diagnozuojama išsėtinė sklerozė, vėliau paaiškėja, kad jie ja neserga.