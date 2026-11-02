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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Legendinė aktorė netikėtai prabilo apie karjeros pabaigą: „Jaučiu, kad...“

2026-11-02 11:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 11:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

77-erių „Oskaro“ laureatė Jessica Lange prakalbo apie galimą pasitraukimą iš aktorystės. Pasak jos, vis sunkiau rasti ją dominančių vaidmenų.

Kamera (nuotr. 123rf.com)

77-erių „Oskaro“ laureatė Jessica Lange prakalbo apie galimą pasitraukimą iš aktorystės. Pasak jos, vis sunkiau rasti ją dominančių vaidmenų.

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„Iš tikrųjų jaučiu, kad artėju prie pabaigos“, – neseniai žurnalui „Rolling Stone“ sakė aktorė.

Svarsto trauktis iš aktorystės

J. Lange svarstė, kad galbūt tai nebūtų blogas metas baigti karjerą. Paskutinį vaidmenį kine ji atliko filme „Ilgos dienos kelionė į naktį“, kuris buvo nufilmuotas 2022-aisiais ir JAV ribotai išleistas praėjusį mėnesį.

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„Yra keli projektai, kurie vystomi jau amžinybę, bet nežinia, ar jie išvis bus įgyvendinti. Nebeatrodo lengva sukurti filmus – bent jau tokius, kurie mane domintų“, – teigė ji.

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Paklausta, kaip norėtų būti prisimenama, aktorė atsakė kukliai: „Už kelis gerus vaidmenis. Už kelis gerus filmus. Už tai, kad buvau sąžininga aktorė.“

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J. Lange pripažino, kad jai labai pasisekė: „Myliu aktorystę ir dešimtmečius galėjau tuo užsiimti. Man tai buvo džiaugsmas.“

Aktorė taip pat prisiminė, kad ne visuomet buvo lengva derinti šeimą, karjerą ir filmavimus skirtingose vietose, kartu vežiojant vaikus. Vis dėlto, pasak jos, visa tai buvo „puikus nuotykis“, už kurį ji jaučiasi dėkinga.

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Pastaruoju metu J. Lange pasirodė 13-ajame serialo „Amerikietiška siaubo istorija“ sezone. Anksčiau ji taip pat kritikavo FX televiziją dėl, jos teigimu, taupymo filmavimo aikštelėje: aktorei ir kolegoms filmavimo metu teko patiems vairuoti, nes nebuvo suteiktas automobilis su vairuotoju.

J. Lange debiutavo kine 1976 m. filme „King Kongas“.

Per karjerą ji buvo nominuota šešiems „Oskarams“ ir laimėjo du – už vaidmenis filmuose „Tootsie“ ir „Blue Sky“.

Ji taip pat pelnė tris „Emmy“ apdovanojimus.

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