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TV3 naujienos > Žmonės

Prisimenate šią aktorę iš serialo „Volkeris, Teksaso reindžeris“? Štai kaip ji atrodo dabar

2026-10-31 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dešimtajame dešimtmetyje milijonai žiūrovų visame pasaulyje sekė kultinį serialą „Volkeris, Teksaso reindžeris“, kuris pavergė ne tik veiksmo scenomis, bet ir stipriais personažais. Viena ryškiausių figūrų šiame seriale buvo Alex Cahill – prokurorė ir pagrindinio herojaus mylimoji, kurią įkūnijo talentingoji Sheree J. Wilson (67 m.). Praėjus tiek metų, gerbėjams vis dar smalsu – kaip ji atrodo šiandien ir kuo gyvena?

„Volkeris, Teksaso reindžeris“ žvaigždės (nuotr. Instagram)
GALERIJA (17)

Dešimtajame dešimtmetyje milijonai žiūrovų visame pasaulyje sekė kultinį serialą „Volkeris, Teksaso reindžeris“, kuris pavergė ne tik veiksmo scenomis, bet ir stipriais personažais. Viena ryškiausių figūrų šiame seriale buvo Alex Cahill – prokurorė ir pagrindinio herojaus mylimoji, kurią įkūnijo talentingoji Sheree J. Wilson (67 m.). Praėjus tiek metų, gerbėjams vis dar smalsu – kaip ji atrodo šiandien ir kuo gyvena?

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Seriale Sheree J. Wilson atliko prokurorės Alex Cahill vaidmenį – moters, kuri ne tik kovojo už teisingumą teisme, bet ir buvo artima legendinio Walkerio partnerė. 

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Chucko Norriso gyvenimo akimirkos

Štai kaip ji atrodo dabar

Alex buvo ne tik mylimoji – ji buvo stipri, protinga ir nepriklausoma asmenybė, dažnai atsidurianti pavojingose situacijose ir gebanti pati jas įveikti. Žiūrovai su susižavėjimu stebėjo jos ir Walkerio santykių raidą – nuo kolegų iki gyvenimo partnerių.

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Nors daugeliui Sheree J. Wilson asocijuojasi būtent su „Volkeriu“, jos karjera prasidėjo dar anksčiau. Ji išgarsėjo populiariame seriale „Dallas“ , kuriame vaidino April Stevens – charizmatišką ir sudėtingą personažą, pelniusį žiūrovų simpatijas.

Vėliau aktorė pasirodė įvairiuose televizijos filmuose ir serialuose, dažnai rinkdamasi stiprių, savarankiškų moterų vaidmenis. Be to, ji išbandė save ir kaip prodiuserė, taip praplėsdama savo veiklos ribas kino industrijoje.

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Aktorė Sheree J. Wilson (nuotr. Instagram)

Aktorė taip pat aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, labdaros iniciatyvose ir palaiko ryšį su savo gerbėjais.

Be profesinės veiklos, Sheree J. Wilson daug dėmesio skiria šeimai. Ji yra dviejų vaikų mama, o motinystė jai visuomet buvo viena svarbiausių gyvenimo sričių.

Aktorė yra ne kartą pabrėžusi, kad šeima jai suteikia stabilumo ir įkvėpimo. Nors ji išlieka viešumoje, asmeninį gyvenimą stengiasi saugoti nuo pernelyg didelio dėmesio.

Primename, kad neseniai legendinio serialo gerbėjus sukrėtė skaudi netektis – mirė Volkerį įkūnijęs aktorius Chuckas Norrisas. 

Serialą „Volkeris, Teksaso reindžeris“ galite pažiūrėti nuo pirmadienio iki penktadienio 14:00 val. per TV6.

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