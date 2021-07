Vasaros bomba – naujas radijas „Power Gold“: hitai, kurie privers judėti auksinės šokių muzikos mylėtojus

Nuo liepos 1-osios „Power Hit Radio“ pristato naujieną – radiją „Power Gold“. Čia skambės nepamirštami, tačiau jau seniai girdėti, legendiniai šokių muzikos hitai, kurie ne tik nenusibosta, bet ir primena apie pačius geriausius laikus.

„Būdami pagrindiniu pramogų hub’u ir didžiausia žiniasklaidos grupe, kuri apima įvairiausias platformas, TV3 nuolat prisitaiko ir prie besikeičiančių technologijų, ir vartotojų poreikių. Radijas „Power Hit Radio“ – puikus pavyzdys. Jau kurį laiką klausomiausius šokių muzikos hitus galima ne tik išgirsti, bet laidas kartu sekti ir tiesioginių transliacijų iš studijos metu, o dabar, įsiklausę į klausytojų norus, kartu su radijumi pajautėme poreikį pajudėti ir į naujas erdves. Pristatome naujieną – radiją „Power Gold“, kuris, kaip ir mėgstamiausia muzika bei nepamirštami hitai, nuo šiol su klausytojais bus visur ir visada kartu, prieinamas kiekvienam pačiu patogiausiu būdu“, – sakė generalinė TV3 direktorė Laura Blaževičiūtė.

Klausytojai išgirsti, ką groja „Power Gold“, galės vienu paspaudimu – tiesiog apsilankę „Power Hit Radio“ internetinėje svetainėje. Čia geriausi visų laikų šokių muzikos ar klasikinio repo hitai gros nepertraukiami jokių kalbų ir kvies pasinerti į nenutrūkstamą hitų miksą.

„Power Gold“ – didelis žingsnis į priekį ir radijo programų direktoriui bei rytinės laidos „Šok į kelnes“ vedėjui Sauliui Baniuliui. Nuo paauglystės save radijuje atradęs Saulius džiaugiasi, kad „Power Hit Radio“ klausytojai augo kartu, nuo pačių ankstyviausių radijo gyvavimo dienų. O „Power Gold“, anot jo, yra tarsi dovana tiems, kurie su radijumi yra nuo pirmosios dienos.

Sauliau, „Power Hit Radio“ puikiai sekasi – kodėl atsirado poreikis dar vienam radijui, „Power Gold“?

Kai prieš kelis metus „Power Hit Radio“ eteryje startavome su „Power Auksas“ rubrika, kurioje buvome sumanę transliuoti senuosius šokių muzikos kūrinius, pastebėjome, kad klausytojai ją labai teigiamai priėmė – sulaukėme jų padėkos laiškų su geromis emocijomis ir prisiminimais, kuriuos sukelia klasika tapę šokių muzikos kūriniai. Pamatėme, kad klausytojai išsiilgę kūrinių, su kuriais užaugo, ir kuriuos galėdavo girdėti tik „Power Hit Radio“ eteryje, kai ši radijo stotis Lietuvoje startavo 2003 metais.

Ar turite tokių klausytojų, kurie su jumis žengia nuo pat „Power Hit Radio“ pradžios?

Tikrai taip. Labai smagu, kad galime pasidžiaugti tokiu didžiuliu klausytojų būriu. Vieni su mumis susipažino todėl, kad mūsų klausydavo dar jauni jų tėvai, o kiti ir patys buvo dar tik paaugliai, kai pradėjome transliacijas. Kadangi skiriame daug dėmesio bendravimui su klausytojais, tenka išgirsti istorijų apie tai, kad jie dabar mūsų klausosi su savo antrosiomis pusėmis, kurias surado mūsų legendinėje pažinčių laidoje „SMS Pažintis“, sukūrė šeimą, ir dabar visi namuose ar automobilyje klausosi „Power’io.“

Yra ir tokių klausytojų, kurie mums atsiunčia mūsų archyvinius laidos „TOP 15“ sąrašus iš 2005 ar dar ankstesnių metų. Galų gale, net ir mūsų pačių laidų vedėjai užaugo būtent su „Power Hit Radio“.

Kuo „Power Gold“ išsiskirs nuo tų hitų, kuriuos groja „Power Hit Radio“?

„Power Hit Radio“ eteryje pristatome dabartinius kūrinius ir leidžiame klausytojui nuspręsti, kokio masto hitu jie taps. Visa tai paaiškėja tik po tam tikro laiko. O štai „Power Gold“, galima sakyti, transliuos tik laiko testą praėjusius ir labiausiai atpažįstamus šokių muzikos kūrinius, kuriuos tokia muzika besidomintys atpažins jau per pirmas sekundes. Tai tikrai bus tik patys didžiausi elektroninės, šokių, rnb ar hip-hop muzikos hitai – juos žinos ir tėvai, ir vaikai.

Kokie hitai, kuriuos išgirs „Power Gold“ klausytojai, ir tau pačiam kelia nostalgiją?

DJ Isaac – Go Insane! Jis man primena pačią pirmą „Power Hit Radio“ sudiją ir pirmuosius mūsų radijo gyvavimo mėnesius. Taip pat ir tą muziką, kuri 2003 metais skambėjo tik „Poweri’o“ eteryje, nes niekas kitas nedrįso jos transliuoti. Tai tikrai energingas, aštrus ir net ir dabar gerai garsiakalbius plėšantis kūrinys. Visada jį paminiu, kai kalba pasisuka apie „Power Hit Radio“ pradžią ir tų dienų muziką.

Omid 16B feat. Morel – Escape (Driving To Heaven) (Ignas I.V. Remix) – dar vienas house muzikos himnas, kuris, neabejotinai, visiems laikams bus įstrigęs ir man, ir mūsų klausytojams.

Dirbdamas radijuje, per dieną išgirsti nesuskaičiuojamą kiekį dainų. Vis dėlto kokiai dainai – nesvarbu, kiek kartų ją beišgirstum – iki šiol pats jauti silpnybę?

Depeche Mode – Only When I Lose Myself (Lexicon Avenue Remix) – hitui jau 18 metų, o džiugina taip, tarsi būtų išleistas vakar.

Visada džiugina tokie „elektroniniai pankai“ kaip Underworld, Fatboy Slim, The Prodigy ar The Chemical Brothers. Tai legendos ir vyrukai, kurie norėjo būti ne tokie, kaip visi, o tokie, kokiais nori būti tik jie. Manau, kad tokio muzikinio maišto dabar šiek tiek trūksta.

Visi turi tokių dainų, apie kurias pripažinti kitiems – kad esi jai neabejingas – kažkodėl yra gėdinga. Kokia yra taviškė?

Tikriausiai čia reikėtų ištraukti Scooter kortą (juokiasi). Jis – juokingas, bet, reikia pripažinti, efektingas. Kaip kokia „Juoda Orchidėja“ – tokiai muzikai grojant, iškart imi kvailioti.

Ar per visą tą laiką, kai dirbi radijuje, keitėsi ir tavo paties muzikinis skonis?

Paauglystėje, kada ir pradėjau dirbti radijuje, klausiausi tik gitarinės muzikos – jokios elektroninės, arba, kaip aš tada sakiau, sintetinės ir pypsinčios. Dabar toli gražu nesu toks kategoriškas, ir tikrai pasigarsinu studijos garsiakalbius grojant Dua Lipa ar Ariana Grande kūriniams. Bet, reikia pripažinti, kad energingesnė, grubesnė, tamsesnė muzika yra mano mėgstamiausia.

Yra toks dalykas – ir tą pripažįsta daug žmonių – kad kai per radiją netikėtai užgroja mylima daina, jausmas yra kur kas smagesnis, nei tada, kai ją specialiai pasileidi pats. Kuris iš tokių hitų, nuaidėjęs „Power Hit Radio“ eteryje, atneša daugiausiai klausytojų pagyrų? Gal jis atsidurs ir „Power Gold“ grojaraštyje?

O čia galima užbaigti tuo, kuo ir pradėjome – rubrika „Power Auksas“. Penktadieniais, ryto laidoje „Šok į kelnes“, mes visos valandos grojaraščio kūrimą atiduodame į klausytojų rankas. Absoliučiai didžioji dalis jų siunčia „YouTube“ nuorodas su kūriniais, kuriuos jie nori išgirsti „Power Hit Radio“ eteryje – dainą jau surado internete, belieka tik paspausti „play“.

Bet kur kas smagiau, jei tą kūrinį paleis mylima radijo stotis, nes tada tau patinkančią dainą girdėsi ne tik tu vienas, bet visi, kurie šiuo metu kartu su tavimi klausosi „Power Hit Radio“. O tarp tų pageidavimų – jau ir mano minėtieji Scooter, ir Eminem, ir Tiesto – jie visi tikrai bus kasdieniai „Power Gold“ grojaraščio svečiai.

Naujausiais „Kantar“ duomenimis, „Power Hit Radio“ klausomumas augo labiausiai visų radijo stočių tarpe – beveik 31%. Per savaitę „Power Hit Radio“ klausėsi kone 400 tūkstančių klausytojų, tarp kurių – net 250 tūkst. jaunimas (16-34 m.).

Jaunesnių klausytojų tarpe, „Power Hit Radio“ įsitvirtino antroje vietoje su 17,7% klausytojų. „Power Hit Radio“ – akivaizdus lyderis Vilniuje bei Klaipėdoje, o Kaune užima antrąją vietą pagal klausomumą tarp jaunesnių klausytojų.

Hitai, kurių neįmanoma pamiršti – „Power Gold“ – vienu paspaudimu: https://powerhitradio.tv3.lt/ .