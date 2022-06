TV3 kūrybos direktorius Arvydas Rimas – apie tai, kaip idėją paversti norimu rezultatu

Kalbėdamas parodų ir kongresų salėje „Litexpo“, A. Rimas tikino, kad čia besilankantys žmonės dažniausiai laukia pramoginio turinio, todėl net ir itin rimta tema, jo atžvilgiu, gali būti perteikta kitokiu kampu.

„Čia kadaise koncertavo David Guetta, todėl mes pripratome čia girdėti ir matyti kažką linksmo. O kalbant apie mus, lietuvius, mes tikrai mėgstame alegorijas – krepšininkas Mažutis, tenisininkas Berankis, muzikos prodiuseris Tyla, dabar ir krašto apsaugos ministras A-nušaus-kas, – juokauja jis. – Atrodo, kad su humoro jausmu keliaujame po pasaulį. Kalbant apie alegorijas, supratau, kad mes LOGIN turime kalbėti apie malonius dalykus per malonių dalykų prizmę.“

Lygindamas kūrybinį procesą su lytiniu aktu, jis pabrėžia, kad abu dalykai reikalauja malonumo.

„Prieš kalbant užsirašiau, kad vidutiniškai per pusę dienos gimsta maždaug tiek vaikų, kiek yra Kaune – apie 250 tūkstančių, o iki vakaro būna ir pilnas Vilnius. Iš 450 mlrd. lytinių aktų atsiranda tik šimtas milijonų vaikų per metus. Iš tiesų tai yra apie 0,002 procento efektyvumas. Mums, turinio kūrėjams, tai nebūtų geras rezultatas, – apie jo svarbą užsimena jis. – Turinio kūrime norint gauti vaisius reikia atlikti daug nereikalingų judesių. Svarbu, kad nei vienas iš tų judesių nebūtų paveiktas jokios infekcijos – kitaip nukenčia rezultatas.“

Šiais informacijos laikais gerų idėjų netrūksta. Tačiau padėtos netinkamoje vietoje idėjos lieka tik idėjomis:

„Idėjos mūsų galvose yra labai svarbios ir visada turi tikslą. Turinio kūrime svarbu, kad tos idėjos įgautų formą, prasmę ir įsitvirtintų. Labai svarbu, kad ta ji nukeliautų į tinkamą vietą tinkamu metu. Viskas turi nukeliauti į tinkamą mediją.“

Idėjos struktūra

Kaip ir kiekvienas pranešimas, pokalbis ar dienotvarkė, idėja irgi turi struktūrą. Anot A. Rimo, norint tinkamo rezultato tereikia suvokti jos struktūrą: „Kaip ir spermatozoidas, kuris turi galvutę, uodegėlę ir kaklą, idėja taip pat turi savo struktūrą. Galvutė kūryboje yra idėja, uodegėlė yra kūrybininkas, kuris ją išpildo, o svarbiausia dalis – kaklas. Tai idėjos išpildymas. Yra šimtai atvejų, kai bandai viena, bet gaunasi visai kas kita. <...> Tik teisingas idėjos išpildymas stipriai didina jos efektyvumą.“

Sugretindamas turinio kūrimą su malonumais, TV3 kūrybos direktorius tikina, kad rezultatas kūryboje itin svarbus. „Dažnai turime vienokius įsivaizdavimus, bet kitokius rezultatus. Santykiaudami žmonės dažnai turi tikslą, o jei nori susilaukti palikuonių, rezultatas visada būna nenuspėjamas. Nežinai, ar tai bus berniukas, ar mergaitė, tačiau nepaisant to vaiką vis vien myli. Kūryboje kitaip – turi „santykiauti“ dėl tikslo ir rezultato, o ne dėl malonumo“, – skirtumus tarp kūrybos ir malonumo pabrėžia TV3 kūrybos direktorius.

Pranešėjas tikina, kad idėja medijose turi nešti tam tikrą rezultatą ir sukurti kažką naujo.

„Turime susitelkti taip, kad idėja virstų kažkokiu nauju daiktu. Turime susikoncentruoti, kad tas idėjas medijų platforma turėtų paversti pelnu ir žiūrovu dėmesiu. Tik nedaug gerų idėjų atneša patį geriausią turinio idėjos rezultatą, kai gali gauti pinigų arba peržiūrų. Šiuo metu yra be galo daug gerų idėjų, bet kad jas įtvirtintumėme, itin svarbu atrinkti tinkamą platformą“, – sako jis.

Taip pat šiais laikais organizacijos koncentruojasi į kuo asmeniškesnį turinį. „Svarbiausia dalis – abipusiškumas. Suprantame, kad negalime padaryti idėjos tik tokios, kuri bus pelninga tik mums, arba tik tokią, kuri tik mums atneš šlovę. Turi būti laimingas ir žiūrovas, kad vėliau sugrįžtų. Todėl visai neseniai tv3.lt portale sukūrėme mygtuką „Mano naujienos“, kuriose kiekvienas žmogus gali skaityti tai, kas jį labiausiai domina.

Turime kurti tokį kūrinį, kurį norime gauti. Labai svarbu kryptingai dirbti nuo idėjos ir pastangų, prie jos įgyvendinimo iki jos rezultato. Skamba tai labai banaliai, paprastai ir nuobodžiai. Bet darbe tai pasimiršta dėl noro išsiskirti ar laimėti prieš konkurentą. Pamiršti, dėl ko visa tai darai. Tačiau šiais laikais mes tam neturime prabangos. Idėjos be pastangų ir gyvendinimo neišgyvena“, – teigė A. Rimas.

Verta pabrėžti, kad geriausi sėkmingo turinio vienetai tampa tie, kurie yra ilgalaikiai, ryškūs ir tikslingi. Tik tokie pavyzdžiai efektyviai skinasi kelią.

„Kūryboje privaloma kryptingai apie rezultatą galvoti nuo pat idėjos iki jos įgyvendinimo. Šiuo metu vykdome projektą „(ne)VISKAS įskaičiuota“ ir, kadangi turime galimybes jį platinti per visas platformas, stengiamės kiekvienai suteikti tam tikro turinio. Per Go3 projektą galime žiūrėti visą parą, TV3 televizija kasdien rodo bent po valandą reziumė, tv3.lt portale yra balsavimas, „Power Hit Radio“ svarbiausias naujienas skelbia visą dieną. Idėja turi būti skleidžiama per visas platformas – tik taip ji efektyviausiai pasieks visus“ – pranešimą užbaigė jis.