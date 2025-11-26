TV žvaigždė atšaukė savo renginius: pranešė liūdną žinią apie moterį

Sally socialiniuose tinkluose pasidalijo naujiena, atskleisdama, kad ją ištiko sunki liga, skelbė mirror.co.uk.
Paskelbė liūdną žinią
Ji paskelbė, kad, deja, teko atidėti keletą pasirodymų, bandant įveikti ligą. Ji turėjo pasirodyti Kenton teatro scenoje „Henley on Thames“, tačiau pasirodymas tiesiog negalėjo įvykti.
Ji gastroliuoja su šiuo pasirodymu nuo 2024 metų, tačiau dabar neaišku, ar ji sugrįš į sceną savo pirmajam 2026 metų pasirodymui Bromlyje, sausio 7 dieną.
Sally komanda socialiniuose tinkluose paskelbė pareiškimą apie pasirodymų atšaukimą: „Pranešame, kad Sally negalės pasirodyti Kenton teatro scenoje pirmadienį, lapkričio 24 d., dėl pneumonijos. Nuoširdžiai atsiprašome už bet kokį nusivylimą ar nepatogumus, kuriuos tai gali sukelti. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pasirodymas buvo perkeltas į pirmadienį, 2026 m. vasario 9 d., ir tikimės, kad prisijungsite prie mūsų šią naują datą. Jei negalite dalyvauti, prašome susisiekti su renginio vieta iki 2025 m. gruodžio 15 d., kad gautumėte grąžinamąją sumą.“
Per savo karjerą Sally dirbo su daugybe įžymybių, įskaitant George’ą Michaelą, princesę Dianą ir Michelle Keegan.
Žvaigždė, žinoma kaip Aiškiaregė Sally, taip pat konsultavo princui Harry prieš jo susitikimą su žmona Meghan Markle.
Anksčiau Sally teigė, kad princas paskambino jai užduoti klausimą apie savo būsimą meilės gyvenimą. Ji pasakojo, kad Harry norėjo sužinoti, kaip atrodys jo būsima žmona, ir jis klausė: „Kokios spalvos bus mano būsimos žmonos plaukai? Ar ji bus blondinė?“
Sally atsakė, kad jis ves kažką su tamsiais plaukais. Jos prognozė pasitvirtino – Harry 2018 m. vedė brunetę Meghan. Vėliau, pokalbyje su Vanessa Feltz, ji pridūrė: „Jie labai myli vienas kitą.“
Sally taip pat sakė: „Manau, kad jie niekada nesiskirs. Manau, kad jis dabar tikrai sudegino visas tiltas, susijusius su JK ir savo broliu. Jis labai laimingas savo santuokoje ir sugeba įveikti kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, nes jie yra kartu ir palaiko vienas kitą.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!