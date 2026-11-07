Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

TV laidų vedėjas slapta išsiskyrė su žmona: santuokoje praleido 15 metų

2026-11-07 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 17:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvęs BBC televizijos laidų vedėjas Ortis Deley atskleidė slapta išsiskyręs su žmona Rachel, su kuria santuokoje praleido 15 metų. 53-ejų vyras apie skyrybas prabilo socialiniame tinkle „Instagram“ ir neslėpė, kad šis gyvenimo etapas jam buvo itin sunkus.

Vestuviniai žiedai (nuotr. 123rf.com)

Buvęs BBC televizijos laidų vedėjas Ortis Deley atskleidė slapta išsiskyręs su žmona Rachel, su kuria santuokoje praleido 15 metų. 53-ejų vyras apie skyrybas prabilo socialiniame tinkle „Instagram“ ir neslėpė, kad šis gyvenimo etapas jam buvo itin sunkus.

REKLAMA
0

Ortis ir Rachel susituokė 2011 metais. Pora kartu augina du vaikus – Phoenixą ir Quincy. Kaip pastebima, buvę sutuoktiniai socialiniame tinkle „Instagram“ vienas kitą nustojo sekti, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasuko skirtingais keliais

Laidų vedėjas atvirai papasakojo apie nelengvą laikotarpį ir pripažino, kad skyrybos jam tapo vienu didžiausių gyvenimo išbandymų.

REKLAMA
REKLAMA

„Praėjo metai nuo tada, kai mano pasaulis apsivertė aukštyn kojomis. Dabar jaučiuosi kur kas geriau, tačiau, žmogau, tai buvo sunkiausi metai mano gyvenime, nes niekada nemaniau, kad toks skyrius atsiras mano gyvenimo istorijoje. Man dar reikia laiko išgyti, o terapija man buvo itin svarbi“, – rašė jis.

REKLAMA

Ortis taip pat neslėpė, kad sunkiu metu didžiulę reikšmę turėjo artimųjų palaikymas.

„Šeima ir draugai šiuo laikotarpiu man buvo nepakeičiama atrama. Niekada negalėsiu jiems pakankamai padėkoti už tai, kad padėjo man nepalūžti. Esu be galo dėkingas kiekvienam iš jų“, – jautriai prisipažino vyras.

Išgarsėjo televizijoje ir išbandė aktorystę

Londone užaugęs Ortis pirmą kartą išgarsėjo pasirodęs televizijos laidoje „Bling Date“. Būtent ten jį pastebėjo pramogų industrijos vadybininkas Janas Simmondsas.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau vyras išbandė jėgas ir aktorystėje. 2006 metais jis atliko epizodinį vaidmenį filme „Derailed“, kuriame vaidino ir Jennifer Aniston. Taip pat pasirodė serialuose „Doctors“ bei „The Bill“ ir tais pačiais metais pasirodžiusiame filme „Kidulthood“.

Vis dėlto didžiausią žinomumą Ortis pelnė televizijoje. Savo karjerą jis pradėjo vesdamas LWT pusryčių laidą „Up Your Street“, o vėliau prisijungė prie televizijos kanalo „Trouble TV“. Čia vedė įvairias laidas, tarp jų – 1998-2000 metais rodytą „Smash Hits Roadshow“.

2001 metais Ortis prisijungė prie BBC. Iš pradžių jis vedė vaikams skirtą laidą „Short Change“. 2009-aisiais vyrui buvo patikėta vesti populiarią technologijų laidą „The Gadget Show“.

 

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų