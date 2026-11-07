TV laidų vedėjas slapta išsiskyrė su žmona: santuokoje praleido 15 metų

Ortis ir Rachel susituokė 2011 metais. Pora kartu augina du vaikus – Phoenixą ir Quincy. Kaip pastebima, buvę sutuoktiniai socialiniame tinkle „Instagram“ vienas kitą nustojo sekti, skelbė mirror.co.uk.
Pasuko skirtingais keliais
Laidų vedėjas atvirai papasakojo apie nelengvą laikotarpį ir pripažino, kad skyrybos jam tapo vienu didžiausių gyvenimo išbandymų.
„Praėjo metai nuo tada, kai mano pasaulis apsivertė aukštyn kojomis. Dabar jaučiuosi kur kas geriau, tačiau, žmogau, tai buvo sunkiausi metai mano gyvenime, nes niekada nemaniau, kad toks skyrius atsiras mano gyvenimo istorijoje. Man dar reikia laiko išgyti, o terapija man buvo itin svarbi“, – rašė jis.
Ortis taip pat neslėpė, kad sunkiu metu didžiulę reikšmę turėjo artimųjų palaikymas.
„Šeima ir draugai šiuo laikotarpiu man buvo nepakeičiama atrama. Niekada negalėsiu jiems pakankamai padėkoti už tai, kad padėjo man nepalūžti. Esu be galo dėkingas kiekvienam iš jų“, – jautriai prisipažino vyras.
Išgarsėjo televizijoje ir išbandė aktorystę
Londone užaugęs Ortis pirmą kartą išgarsėjo pasirodęs televizijos laidoje „Bling Date“. Būtent ten jį pastebėjo pramogų industrijos vadybininkas Janas Simmondsas.
Vėliau vyras išbandė jėgas ir aktorystėje. 2006 metais jis atliko epizodinį vaidmenį filme „Derailed“, kuriame vaidino ir Jennifer Aniston. Taip pat pasirodė serialuose „Doctors“ bei „The Bill“ ir tais pačiais metais pasirodžiusiame filme „Kidulthood“.
Vis dėlto didžiausią žinomumą Ortis pelnė televizijoje. Savo karjerą jis pradėjo vesdamas LWT pusryčių laidą „Up Your Street“, o vėliau prisijungė prie televizijos kanalo „Trouble TV“. Čia vedė įvairias laidas, tarp jų – 1998-2000 metais rodytą „Smash Hits Roadshow“.
2001 metais Ortis prisijungė prie BBC. Iš pradžių jis vedė vaikams skirtą laidą „Short Change“. 2009-aisiais vyrui buvo patikėta vesti populiarią technologijų laidą „The Gadget Show“.