TV laidoje meilės ieškanti Vilija išdavė didžiausią savo kozirį: „Tai patinka ne visiems“

Projekte Vilija nusprendė dalyvauti neplanuotai. Nubudusi ryte pamatė, kad ieškomi dalyviai, užpildė anketą. Ji neslepia nesitikėjusi, kad kažkas atsilieps į jos norą, bet greit viską sutarė.

REKLAMA

REKLAMA

Merginai nuo pat pažinties patiko ir kiti dalyviai, nejaučia jokios konkurencijos, visi nusiteikę labai pozityviai.

REKLAMA

„Ūkininkai ieško meilės“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3.

Kandidatė Vilija (5 nuotr.) Kandidatė Vilija (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena) Kandidatė Vilija (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena) Kandidatė Vilija (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena) +1 Kandidatė Vilija (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena) Kandidatė Vilija (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kandidatė Vilija

Ūkio darbai ir gyvenimas kaime

Aktyviai gyvenimą leidžianti Vilija neslepia, kad pati yra kilusi iš kaimo, tad ir šis projektas ją pritraukė galimybe daugiau pabūti gamtoje.

„Ir pati esu kilusi iš kaimo, mane žavi gamta, ramybė, gamtos grožis. Mieste juk – šurmulys“, – šypteli ji.

REKLAMA

REKLAMA

Visgi, jeigu reikėtų gyventi kaime, ji labiausiai pasiilgtų nuolatinio judesio: „Aš mėgstu kažką veikti, daryti, todėl pasiilgčiau miesto šurmulio, veiklos. Kaime būnu dažnai, bet to šurmulio trūksta, veiklos.“

Ūkio darbų Vilija nesibaido ir neslepia, kad jos niekas negąsdina. O dar labiau patinka iššūkiai, perlipimas per save.

„Aš labai paprasta – manęs niekas negąsdina, aš mėgstu iššūkius. Mano didžiausias koziris – labai stiprus pasitikėjimas savimi. Žinoma, gal tai patinka ne visiems. Dar toks moteriškumas, subtilumas, drąsumas, mielumas. Esu geraširdė“, – šypteli dalyvė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Meilės paieškos

Kadangi pats projektas sukasi aplink meilės paieškas, antrąsias puses, kandidatų klausėme ir apie beprotiškiausius dalykus, kuriuos jie yra dėl meilės.

Vilija juokiasi, kad kol kas tokių dalykų neįvardintų: „Galbūt dar tiek nenugyvenau“.

O ką jai daryti būtų beprotiška?

„Galbūt per antrą pasimatymą supažindinti su tėvais arba prisiekinėti meilę. To būtų per daug“, – atvirauja ji.

REKLAMA

Romantikos Vilijos gyvenime netrūksta – mergina atvirauja, kad ją džiugina paprasti dalykai, tad ir nustebinti ją turbūt būtų ne taip sunku.

„Ėjimas pasivaikščioti ir nuoširdūs, atviri pokalbiai, man jau būtų romantiška ir faina“, – šypteli ji.

Tobulas pasimatymas ūkyje jai – saulėlydžio pasitikimas kartu su partneriu. Tokį mergina surengtų ir pati.

REKLAMA

Paklausta, kokios kito žmogaus savybės ją labiausiai atstumtų, Vilija vardina neužtikrintumą savimi.

„Man norisi šalia savęs gero žmogaus – mąstančio ir žinančio, ko nori. Jeigu tai kažkoks vėjavaikis, dar nežinantis, ko nori, ir vis dar lakstantis, tokio tikrai nenorėčiau.

Norisi gero, švelnaus ir ramaus žmogaus. Kai pati esu labai energinga, kad jis padėtų visą tą mano energiją kažkiek nuslopinti“, – teigia dalyvė.

O savo puikią savybę ji įvardina užsispyrimą: „Esu labai užsispyrusi ir visuomet pasiekiu tai, ko noriu. Vienaip ar kitaip, aš visuomet tai pasiekiu. Meilėje galioja tas pats.“