Turtingiausias šalies verslininkas Tautvydas Barštys nustebino paviešintu kadru: sodyboje lankėsi išskirtiniai svečiai

Susitikimo akimirką jis paviešino socialiniame tinkle.
Pasidalijo kadru
Milijonierius savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo smagia nuotrauka, kurioje pozuoja su Jonu Valančiūnu, Egidijumi Dragūnu ir Dariumi Maskoliūnu.
Visi vyrai plačiai šypsosi, o grupės „Sel“ lyderis rankoje laiko šluotą. Ši smagi akimirka sulaukė apie 2 tūkst. patiktukų.
„Vyrai mūrai ąžuolai“, – rašė internautas.
„Patys geriausi – kartu“, – pakomentavo Paulius Aršauskas.
