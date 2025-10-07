Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Turtingiausias šalies verslininkas Tautvydas Barštys nustebino paviešintu kadru: sodyboje lankėsi išskirtiniai svečiai

2025-10-07 17:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 17:01

Vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų Tautvydas Barštys savo sodyboje sulaukė žinomų svečių. Balkasodyje lankėsi ne tik garsus krepšininkas, bet ir dainininkas.

Tautvydas Barštys. Karolinos Stažytės/ BNS nuotr.

Vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų Tautvydas Barštys savo sodyboje sulaukė žinomų svečių. Balkasodyje lankėsi ne tik garsus krepšininkas, bet ir dainininkas.

3

Susitikimo akimirką jis paviešino socialiniame tinkle.

Pasidalijo kadru

Milijonierius savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo smagia nuotrauka, kurioje pozuoja su Jonu Valančiūnu, Egidijumi Dragūnu ir Dariumi Maskoliūnu.

Visi vyrai plačiai šypsosi, o grupės „Sel“ lyderis rankoje laiko šluotą. Ši smagi akimirka sulaukė apie 2 tūkst. patiktukų.

„Vyrai mūrai ąžuolai“, – rašė internautas.

„Patys geriausi – kartu“, – pakomentavo Paulius Aršauskas.

 

