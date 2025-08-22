Turistų pamėgtame krašte – skaudžių incidentų židinys: paskelbta apie dar vieną tragediją

Apie nelaimę pranešė užsienio žiniasklaida.
Teigiama, kad nukentėjusysis buvo skubiai nugabentas į „Can Misses“ ligoninę. Jo tapatybė šiuo metu neskelbiama, skelbė mirror.co.uk.
Policija pradėjo tyrimą dėl įvykio aplinkybių.
Ibiza šią vasarą – skaudžių incidentų židinys
San Antonijus šią vasarą jau ne kartą pateko į žiniasklaidos antraštes dėl panašių tragedijų, kai turistai nukrito iš viešbučių balkonų.
Liepos 21 d. žuvo 19-metis ledo ritulio žvaigždė Gary Kelly iš Dundee. Jis tapo ketvirtuoju poilsiautoju, mirusiu keturių žvaigždučių „Ibiza Rocks Hotel“ nuo balandžio 27 d. Kelly nukrito iš trečiojo aukšto balkono – teisėsauga šį įvykį įvardijo kaip nelaimingą atsitikimą.
Kiti tragiški atvejai
Liepos 7 d. 26 metų Ewan Thomson iš Aberdyno žuvo nukritęs iš to paties viešbučio.
Balandžio 27 d. 19-metė italė, turkų kilmės turistė, žuvo nukritusi iš ketvirtojo aukšto tame pačiame viešbučių tinkle, priklausančiame „Ibiza Rocks Group“. Šią grupę valdo britai, žinomi ir dėl superklubo „Manumission“.
„Marco Polo“ viešbutis jau buvo dėmesio centre
Viešbutis „Marco Polo“, kuriame įvyko paskutinis incidentas, birželį taip pat sulaukė žiniasklaidos dėmesio. Tąsyk jis tapo muštynių, kilusių prie baseino, epicentru. Į įvykį buvo įsivėlęs „Oldham Athletic“ futbolininkas Kian Harratt.
Internete pasklidus vaizdo įrašui, matyti, kaip Harratt meta taburetę į kitą svečią, tačiau pataiko į moterį. Vėliau futbolininkas viešai atsiprašė, teigdamas, kad jaučiasi „siaubingai“ ir „labai gailisi“, nors kaltę bandė perkelti kitam konflikte dalyvavusiam asmeniui.
