Turine nugriaudėjo „Eurovizijos“ finalas: triuškinančiai nugalėjo Ukraina

Ukraina gavo 192 komisijos balus ir surinko 439 žiūrovų balus. Lietuva iš komisijos gavo 35 (10 balų iš Slovėnijos, 2 balus iš Juodkalnijos, 3 iš Danijos, 2 iš Latvijos, 5 balai iš Portugalijos, 2 iš Serbijos, 2 iš Norvegijos, 2 iš Estijos, 1 iš Islandijos ir 7 iš Kroatijos), o iš žiūrovų – 93 balus.

Finale dėl pergalės varžėsi 25 šalys: iš pirmojo pusfinalio patekusios Lietuva, Šveicarija, Armėnija, Islandija, Portugalija, Norvegija, Graikija, Ukraina, Moldova, Nyderlandai, antrajame pusfinalyje kelialapį iškovojusios Belgija, Čekija, Azerbaidžanas, Lenkija, Suomija, Estija, Australija, Švedija, Rumunija, Serbija ir iškart finale dėl savo paramos „Eurovizijai“ atsidūręs „Didysis penketas“ Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Italija.

Pirmieji į „Eurovizijos“ sceną žengė čekai. Tai, kas 2016 m. prasidėjo kaip „vienkartinis dalykas“ projekte Lidso muzikos koledže, netrukus virto Dominikos, Benjamino ir Caspero kūrybine vieta. Pasibaigus studijoms, persikėlimas į Prahą leido trims draugams dar labiau patobulinti savo skambesį ir stilių, todėl gimė scenai paruošta grupė We Are Domi. Jų muzika buvo apibūdinama kaip alternatyvus elektropopas su indie užuominomis.

Iki šiol jie yra išleidę 6 singlus, kurių kiekviena daina turi bendrą tų žanrų derinį ir jų aistrą popmuzikai apskritai. Pasibaigus Eurovizijai, We Are Domi tikisi ir toliau rodyti energingus pasirodymus, dėl kurių jie greitai išgarsėjo, nes planuoja pasiekti klubų scenas ir festivalius visoje Europoje.

Antrieji – rumunai. Dainininkas ir dainų autorius WRS yra itin talentingas žmogus.Beatmaker‘is iš Buzău savo meninę karjerą pradėjo kaip šokėjas; koncertuodavo scenoje su Rumunijos pop ikonomis, tokiomis kaip Inna, ir buvo pasamdytas house šokėju tiek „Romania's Got Talent“, tiek „The Voice of Romania“.

2015 m. jis trumpam prisijungė prie vaikinų grupės SHOT, o vėliau persikėlė į Londoną patobulinti savo kaip dainų autoriaus ir atlikėjo amato. Iš viso rumunų įrašų atlikėjas išleido 10 singlų, 3 bendrus kūrinius ir šiuo metu dirba prie būsimo debiutinio albumo „Mandala“.

Portugalijai atstovauja jaunoji atlikėja MARO. Būdama 19-os mergina suprato, jog nori visą savo gyvenimą susieti su muzika. 2017 metais MARO baigė Berklio muzikos koledžą JAV, tačiau į Portugaliją negrįžo – pasiliko Los Andžele. Sprendimas buvo puikus – per pirmuosius metus JAV mergina įrašė ir išleido net šešis albumus.

Vėliau socialiniuose tinkluose ją pastebėjo „Grammy“ apdovanojimą laimėjęs dainininkas Jacobas Collieris, kuris pakvietė merginą gastroliuoti su jo grupe. Nuo tada MARO spėjo „apšildyti“ daugybę pasaulinio garso atlikėjų.

Toliau ant scenos lipo suomiai. Jų atstovai – puikiai žinoma grupė „The Rasmus“, jau beveik 30 metų viena sėkmingiausių Suomijos grupių tarptautiniu mastu. Didžiausias jų hitas „In the Shadows“ neseniai „Spotify“ perkopė 100 milijonų peržiūrų ribą.

Nors šis megahitas išlieka grupės vizitine kortele, nuo to laiko jie išleido kelis platininius albumus, laimėjo daugybę muzikos apdovanojimų ir koncertavo visame pasaulyje. Patekimas į „Euroviziją“ grupei – transformacinis.

Penktasis į „Eurovizijos“ sceną lipa Šveicarijos atstovas Marius Bear. Apenzelyje gyvenantis Marius turėjo tapti statybinės technikos mechaniku, tačiau šių planų atsisakė, siekdamas savo svajonės. Metęs statybas, vaikinas Vokietijoje ir Šveicarijoje uždarbiavo dirbdamas gatvės dainininku.

2017 metais Marius Bear nusprendė pabaigti mokslus – Jungtinėje Karalystėje ėmė studijuoti prestižiniame Britų ir airių moderniosios muzikos institute. lvanas yra multiinstrumentalistas elektro atlikėjas iš Prancūzijos Bretanės regiono; iš tos pačios vietos vokalinė grupė Ahez.

Prancūzų atstovas Alvanas mėgsta maišyti skirtingus žanrus savo muzikoje ir, nepaisant to, kad jo skambesys dažniausiai yra susijęs su elektronika, savo hibridinėse kompozicijose jis taip pat naudoja daug tradicinių giesmių ir organinių elementų. Ahez (Marine, Sterenn ir Stereen) yra tradicinė vokalinė grupė, kuri siekia parodyti savo regioninį paveldą per muziką, rašant ir dainuojant savo gimtąja, bretonų kalba.

Savo dainose jie pasakoja šiuolaikines istorijas, kurios remiasi senovės Bretanės mitus. Alvan & Ahez leido suprasti, kad nori parodyti, kad tradicijos nėra kažkas įstrigusio praeityje; veikiau nuolat vystosi.

Norvegijos atstovai – paslaptingieji „Subwoolfer“. Šio muzikantų trejetuko tapatybės išlieka paslaptimi tiek jų gerbėjams, tiek žiniasklaidai. Visgi, savo susikūrimo versiją pateikia pati grupė. „Subwoolfer“ juokauja, jog susikūrė prieš 4.5 milijardo metų mėnulyje ir save vadina sėkmingiausia visų laikų pop grupe.

Itin gerai grupė atsiliepia ir apie savo dainą – „Give That Wolf A Banana“ jie vadina „geriausia kada nors sukurta daina“.

Aštuntoji pasirodo Armėnijos atstovė Rosa Linn. Mergina gimė ir augo mažame Vanadzoro miestelyje. Rosa sako, norinti pasekti Malénos, kuri Armėnijai atnešė pergalę „Vaikų Eurovizijoje“, praėjusių metų gruodį vykusioje Paryžiuje, pavyzdžiu.

Iš mažo miestelio kilusi Rosa džiaugiasi, jog nepalankios aplinkybės jai nesutrukdė pasiekti savo tikslo – atstovauti šaliai „Eurovizijoje“: „Žiūrint iš šalies, visos aplinkybės buvo prieš mane – nežinoma mergina iš mažo Armėnijos miestelio. Bet minčių galia yra milžiniška, kai ją seka sunkus darbas ir užsispyrimas“, – sako Rosa Linn.

Toliau – patys scenos šeimininkai – du populiarūs jaunieji Italijos menininkai Mahmood ir BLANCO. Kaip ir viešpataujantys konkurso čempionai Måneskin, Mahmoodas išgarsėjo filme „The X Factor Italia“. Po to Milano muzikantai išleido eilę singlų, taip pat ir du albumus. Iki šiol didžiausias atlikėjų hitas buvo „Soldi“, kuris 2019 m. „Eurovizijoje“ užėmė antrąją vietą ir tapo daugiausiai visų laikų „Spotify“ transliuojamų „Eurovizijos“ dainų (rekordas išliko iki 2021 m. sausio mėn., kai jį aplenkė Duncano Laurence'o „Arcade“).

BLANCO yra dainininkas / reperis iš Brešos, turintis didelių siekių. Jo 2021 m. singlas Mi Fai Impazzire praleido 8 savaites Italijos topų viršūnėje, o po to buvo išleistas debiutinis albumas Blu Celeste, kuris taip pat pakilo į pirmą vietą.

10 numeriu – Ispanija. Chanel Terrero yra dainininkė, šokėja ir aktorė, gimusi Havanoje, Kuboje. Superžvaigždė turi daugiau nei dešimtmetį muzikinio teatro patirties – vaidino pastatymuose „Liūtas karalius“, „Flashdance“, „Asmens sargybinis“ ir „Mamma Mia“. Ji taip pat šoko scenoje su Shakira 2010 m. MTV Europos muzikos apdovanojimuose.

Chanel vaidino daugelyje Ispanijos televizijos serialų, įskaitant Águila Roja, El Continental ir El Secreto de Puente Viejo. Ji taip pat papuošė sidabrinį ekraną kaip Agustí Villarongos filmo „El Rey de la Habana“ aktorių dalis. SloMo yra debiutinis atlikėjo singlas; sukūrė dainų autorių komanda, bendradarbiavusi su tokiais žmonėmis kaip Madonna, Black Eyed Peas, Britney Spears, Ricky Martin, Mariah Carey ir Nicki Minaj.

Vienuoliktoji pasirodo Nyderlandų atstovė. Nyderlandams šiemet „Eurovizijoje“ atstovauja jaunosios kartos atstovė Stien den Hollander, geriau žinoma kaip S10. Vos 21-erių atlikėja savo gimtojoje šalyje jau yra laimėjusi daugybę apdovanojimų, o savo debiutinį albumą pati parašė, įrašė ir išleido būdama vos 16-os.

Milijonus perklausų renkanti mergina jau spėjo studijoje susitikti su garsiausiais Nyderlandų atlikėjais ir užkariauti kritikų širdis.

Toliau – Ukraina. „Kalush Orchestra“ pateko į „Eurovizijos“ dainų konkurso finalą ir įtvirtina savo, kaip favoritų laimėti konkursą, poziciją. Folkrepo grupė pašoko ant kojų mojuodami Ukrainos vėliava, nes buvo paskelbta, kad jie pateko į pirmąjį pusfinalį Turine. Anksčiau jie energingai atliko savo dainą „Stefania“.

„Ačiū, kad palaikote Ukrainą“, – baigdamas savo pasirodymą sakė grupės įkūrėjas Olehas Psiukas. Publika reagavo su džiaugsmo ir emocijų mišiniu. Kurtinančius plojimus palydėjo tikros ašaros.

Vokiečių kilmės amerikiečių dainininkas ir reperis Malikas savo gitara rašo dainas daugiau nei dešimtmetį. Harrisas kilęs iš labai muzikalios šeimos; jo senelis buvo operos dainininkas, močiutė – pianistė, o tėvas groja keliais instrumentais ir moko groti violončele.

Pirmieji jaunos žvaigždės singlai Say The Name (2018) ir Welcome to the Rumble (2019) buvo hitai Vokietijos transliacijų sąraše ir transliacijos platformose, dėl kurių 2019 m. gegužės mėn. surengtas solinis turas. Malikas rėmė tarptautinius atlikėjus, įskaitant Jamesą Bluntą, Alexą Clar Loopsą, Tomą Odellą ir LP.

Ilgai laukta akimirka – 14-oji „Eurovizijos“ scenoje pasirodo Lietuvos atstovė Monika Liu! Subtiliuosius „Sentimentus“ Italijai atnešanti Monika Klaipėdos universitete studijavo džiazą, vėliau mokėsi Masačiusetse, gyveno Londone, o galiausiai įsikūrė Vilniuje.

Monika Liu apie „Euroviziją“ galvojo jau ilgą laiką, tačiau tik sukūrus „Sentimentus“ suprato, jog jau atėjo laikas šios svajonės išsipildymui.

Toliau publiką išjudino Azerbaidžano atstovas Nadiras. Jis mėgavosi neįtikėtinu populiarumo kilimu savo gimtajame Azerbaidžane. Dainininkui tai itin sėkmingi metai, nes jo dalyvavimas „Eurovizijoje“ buvo patvirtintas praėjus vos 3 savaitėms po pergalės „Azerbaidžano balse“, kur jis surinko daugiau nei 40% žiūrovų balsų.

Šou metu nugalėtojo mentorius buvo Eldaras Gasimovas, geriausiai žinomas už pergalę 2011 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse su daina „Running Scared“, kurią jis sudainavo kartu su Nikki. Nadiras prisipažįsta, kad rinkdamasis Eldarą jis mintyse turėjo tik „Euroviziją“, nes atstovauti savo šaliai didžiojoje scenoje buvo viso gyvenimo ambicija.

Ta svajonė prasidėjo vaikystėje. Nadiras 7 metus lankė fortepijono pamokas, mokėsi muzikos mokykloje ir, būdamas universitete, prisijungė prie grupės, kurioje buvo pagrindinis vokalistas irėjo grupės meno vadovo pareigas, siekdamas dar labiau išmėginti savo kūrybinę pusę.

16-ieji ant scenos lipo belgai. Iš Antverpeno kilęs Jérémie turi įspūdingo balsą, kuris laimėjo 2021m. „The Voice Belgique“ seriją. Jérémie talentą dar vaikystėje pastebėjo jo tėvai, abu kilę iš muzikinės aplinkos.

Jo balsas buvo panaudotas vietiniame bažnyčios chore (tai įskiepijo visą gyvenimą trunkančią meilę gospel muzikai), kol jis perėjo į profesines vokalo pamokas mokykloje. Šiandien jo muzikinė karjera eina lygiagrečiai su siekiais tapti profesionaliu futbolininku.

Talentingas vartininkas-dainininkas neseniai pasirašė kontraktą žaisti „Excelsior Virton FC“. Žengdamas į priekį, ambicingas vaikinas gyvenime nori sekti abiem savo aistroms. Kai jis nelinksmina minios futbolo stadionuose ir koncertų arenose, Jérémie akademiškai domisi geologija.

Todėl jis turėtų džiaugtis savo kelione į Turiną; miestas plačiai vertinamas kaip patraukli vieta tyrinėti petrografijos ir mineralogijos požiūriu!

Toliau į sceną lipo Graikijos atstovė Amanda Georgiadi Tenfjord. Vaikystę mergina praleido dvejose šalyse – gimtojoje Graikijjoje ir vėliau persikėlė į Norvegiją. Skandinavijos šalyje Amanda mokykloje mokėsi toje pačioje klasėje kaip norvegų garsenybė Sigrid.

Amanda jau spėjo išgarsėti visame pasaulyje – žurnalas NME rašo, jog jos dainos platformų „Spotify“ ir „Apple Music“ pagalba jau apkeliavo visas pasaulio šalis, o kelios dainos buvo įtrauktos į „Netflix“ serialų garso takelius. Graikijos atstovė ne tik muzikantė, bet ir medicinos studentė. Mergina rezidentūrą atliko ligoninėje, kurioje dirbo su koronavirusu sergančiais pacientais.

Islandijai atstovauja seserų Siggos, Betos ir Elìn suburta grupė „Systur“. Merginos savo dainą atlieka gimtąja islandų kalba – pasak jų, tai svarbu, nes šią kalbą ne islandai galimybę išgirsti turi itin retai. „Systur“ šeimos dvasia jaučiama ne tik pačioje grupėje – merginos jau daug metų aktyviai remia Islandijos jaunuolius, kurių šeimos nusprendė jų nepalaikyti. Ypatingą dėmesį grupės narės skiria translyčių islandų palaikymui.

Devynioliktoji pasirodžiusi Moldova „Eurovizijos“ viltimi šiemet pasirinko dviejų grupių tandemą – „Zdob şi Zdub ir Advahov Brothers“. Grupė „Zdob şi Zdub“ itin gerai žinoma gimtojoje Moldovoje – susibūrusi dar 1994-aisiais ir per beveik 30 metų karjeros išleido 10 albumų.

Tai šiai grupei – jau trečiasis kartas didžiojoje „Eurovizijoje“. Pirmąjį kartą grupė konkurse dalyvavo tais metais, kai Moldova apskritai debiutavo „Eurovizijoje“ – ir užėmė 6-ąją vietą. Antrąjį kartą konkurse grupę išvydome 2011 metais. Su grupe pasirodysiantys broliai Advahovai Moldovoje yra tokie garsūs, kad turi savo liaudies muzikos orkestrą.

Kornelija yra dainininkė, dainų autorė ir „Melodifestivalen“ nugalėtoja iš Švedijos. Savo įrašų karjerą ji pradėjo kaip „RedOne“ prodiusuojamos merginų grupės „Love Generation“, kuri savo vardu debiutavo 2010 m. vasarą, narė. Deja, grupė išgyveno tik tris singlus nepastoviame popmuzikos pasaulyje.

Neapsikentusi Kornelija 2018 m. pradėjo solinę karjerą ir buvo užsiėmusi singlų išleidimu, koncertavimu, o kai jie buvo išparduoti visoje šalyje, ji sukūrė savo pirmąjį albumą. Muzika visada buvo esminė šios popžvaigždės gyvenimo dalis – ji gyvena su tėvu, kuris yra garsus roko žvaigždė Švedijoje, ir močiute, kuri yra kompozitorė.

Australų atstovas Sheldonas – kritikų įvertintas tiek dėl stiprios jo pasirodymų vaizdinės medžiagos, tiek dėl kerinčios muzikos. Iš Sidnėjaus atvykęs vaikinas mano, kad pasirodymas, dainavimas, rašymas ir grojimas fortepijonu yra būdingi jam; muziką laiko gryniausiu būdu išreikšti savo emocijas ir leidimu sau pasveikti. 2022 m. vasarį Sheldonas laimėjo „Eurovizija – Australia decides“ su savo daina „Not TheSame…“, tačiau tai buvo ne pirmas kartas, nes anksčiau jis dalyvavo „The X Factor Australia“,„The Voice Australia“ ir net „America's Got Talent“.

Kalbėdamas apie savo dalyvavimą „Eurovizijoje“, Ozzie sako: „Tai istorija, kurios niekada nemaniau, kad kada nors galėsiu papasakoti. Parašyta iš vaiko, kuriam 6 metų buvo diagnozuotas Aspergerio sindromas, prisiminimų. Augau valstybiniame būste, keliaudamas iš namų į namus, nežinodamas apie savo seksualumą, giliai religingoje šeimoje. Jau nutiestas kelias, kurio niekada negalėsiu tinkamai suprasti ar atskleisti kitiems žmonėms“.

Samas yra dainininkas ir dainų autorius iš Didžiosios Britanijos, kurio populiarumas išaugo daugiausia dėl socialinių tinklų.

Britas savo „Eurovizijos“ įrašą parašė kartu su „Grammy“ laimėtoja, dainų autore Amy Wadge (Ed Sheeran, Thinking Out Loud) ir Maxu Wolfgangu, o „TikTok“ jis turi daugiau nei 12 milijonų sekėjų, todėl šiuo metu jis yra labiausiai sekamas JK muzikos atlikėjas.

Kai 2020 m. kovo mėn. pasaulis užsidarė, Samas įkėlė pirmąjį iš savo dabar žinomų vaizdo įrašų, greitai patraukdamas įžymybių gerbėjų, įskaitant Justiną Bieberį, Sią ir Alicia Keys, dėmesį, kurie netgi paskelbė savo vaizdo įrašų, reaguodami į jo dainos viršelį.

Dvidešimt treti – kaimynai lenkai, pasirodantys su žinomu atlikėju Krystianu Ochmanu. Šis išgarsėjo, kai dėl savo vokalinių gabumų jis buvo išrinktas „Lenkijos balso“ nugalėtoju.

Gimęs Masačusetse, JAV, Krystianas Ochmanas nuo paauglystės gyveno Lenkijoje; iš pradžių Katovicuose, kur studijavo Karolio Szymanovskio muzikos akademijoje, o dabar – Varšuvoje.

Po pergalės „Lekijos balse“ dainininkas išleido debiutinį singlą „Światłocienie“. Daina puikiai prasidėjo – vien per pirmąją savaitę „Spotify“ ji sulaukė daugiau nei 300 tūkst. peržiūrų. Vėliau pasirodė daugiau hitų, o 2021 m. lapkritį jis išleido debiutinį albumą.

Krystianas nėra vienintelis garsus atlikėjas šeimoje: jis yra tarptautiniu mastu žinomo lenkų tenoro Wiesławo Ochmano anūkas. Be jokios abejonės, įkvėptas senelio muzikinio meistriškumo, vaikystėje išmoko groti trimitu ir fortepijonu.

Toliau ant scenos – Konstrakta pasivadinusi serbų menininkė, kurios tikrasis vardas Ana Đurić. Ankstyvojoje karjeros stadijoje dainininkė vokalinius įgūdžius tobulino grupėje Zemlja Gruva (Groove žemė); jiems teko garbė būti Amy Winehouse atidarymo pasirodymu paskutiniame jos koncerte Belgrade, Serbijoje 2011 m.

Kaip solo atlikėja Konstrakta domisi šiuolaikiniais socialiniais ir emociniais reiškiniais. Jos dainą „In Corpore Sano“ kai kas interpretavo kaip Serbijos sveikatos priežiūros sistemos kritiką ir satyrą apie nepasiekiamus grožio standartus.

Ana yra kiekvieno išleidžiamo muzikinio vaizdo klipo konceptualioji dizainerė, o be muzikos kūrimo, talentinga menininkė ir verslininkė. Ji taip pat turi architektūros išsilavinimą.

Paskutinieji ant scenos – kaimynai estai. Stefanas yra dainininkas ir dainų autorius, kurio muzika per pastaruosius kelerius metus tapo pagrindine Estijos eterio dalimi. Stefano tėvai persikėlė iš Armėnijos į Viljandi miestą, kur atidarė restoraną ir užaugino talentingą dainininką.

Didysis jo lūžis įvyko 2018 m., kai Estijos „Eurovizijos“ pirminės atrankos konkurse „Eesti Laul“ užėmė trečią vietą kartu su duetu VAJÉ su daina Laura (Walk with Me).

Po to jis užėmė dar vieną 3 vietą 2019 m., o 2020 m. vėl pateko į finalą. Nepaisant to, kad nemažą 2020 metų dalį praleido vilkėdamas milžinišką avino kostiumą („TheMasked Singer“), populiarus žurnalas „Kroonika“ Stefaną paskelbė seksualiausiu šalies metų vyru.

Į finalą patekusią Moniką Liu išvysime „Eurovizijos“ finale 14-uoju numeriu. Tiesa, šis Monikos pasiekimas – istorinis: pirmąjį kartą konkurso istorijoje Lietuvai pavyko perlipti pusfinalio barjerą su lietuvių kalba atliekama daina.

Lietuva „Eurovizijoje“ debiutavo dar 1994 metais, kai Ovidijus Vyšniauskas konkurse atliko „Lopšinę mylimai“. Tiesa, tais metais „Eurovizijoje“ dar nebuvo dviejų pusfinalių – tik finalas.

Po 5 metų pertraukos – 1999 metais Aistė Smilgevičiūtė finale atliko dainą „Strazdas“ – tiesa, jai taip pat nereikėjo perlipti pusfinalio barjero, visos šalys iškart susitiko finale.

Per visą savo dalyvavimo konkurse istoriją, Lietuva į finalą pateko 14 iš 21 karto. Antradienio naktį vykusiame „Eurovizijos“ pusfinalyje Turine Monikai Liu pavyko pasiekti tai, ko nepadarė kiti Lietuvos atstovai – patekti į finalą iš pusfinalio su lietuviška daina: „Sentimentai“ pavergė Europos melomanus.

Žurnalisto paklausta, ką jai reiškia būti pirmąja lietuve, į „Eurovizijos“ finalą patekusia su lietuviška daina, Monika neslėpė – jai tai reiškia labai daug.

„Tai daug reiškia Lietuvai ir lietuviams, noriu, kad jie šia kalba didžiuotųsi. Man daug kas sakė, kad neturėčiau eiti su lietuvių kalba, džiaugiuosi, kad nepaklausiau.

Vakar prie manęs priėjo žmogus ir paklausė, ar mūsų kalba nėra rusų. Mes jau trisdešimt metų turime nepriklausomybę. Lietuvių kalba – kieta!“, – kalbėjo Monika Liu.

Paklausta, kurios vietos tikisi finale, Monika prapliupo juokais: „Man nusišvilpt! Galėčiau būti paskutinė, man nelabai rūpi, aš jau finale“

Prieš eidama ištraukti burto, kurioje finalo pusėje pasirodys, Monika prabilo apie tai, kas šiuo metu svarbiausia. „Nepamirškime, vyksta karas. Turime aukoti, turime kreipti dėmesį į tai, kas vyksta, tai labai svarbu. Slava Ukraini!“, – kalbą užbaigė Monika Liu, o jai minioje nuskambėjo atsakymas: „Heroyam slava!“