Tragiškai žuvo žinoma atlikėja: įvykio vietoje – jautrus gerbėjų gestas

Pranešama, kad kilus gaisrui ji buvo draugės namuose.

Jos vadybininkas patvirtino Sobule mirtį komentare „Variety“.

„Jill Sobule buvo gamtos jėga ir žmogaus teisių aktyvistė, kurios muzika įausta į mūsų kultūrą. Man buvo labai smagu su ja dirbti. Netekome klientės ir draugės.

Tikiuosi, kad jos muzika, atminimas ir palikimas gyvuos toliau ir įkvėps kitus“, – sakė atlikėjos vadybininkas.

Prie sudegusio namo, kuriame žuvo atlikėja, gerbėjai jau pradėjo nešti gėles ir kitaip pagerbti žinomą moterį.

Jill Sobule karjera

Jill Sobule - amerikiečių dainininkė, aktorė ir dainų autorė, geriausiai žinoma dėl singlų „I Kissed a Girl“ ir „Supermodel“ iš 1995 m. filmo „Clueless“ garso takelio.

1997-1998 m. J. Sobule dainavo Lloydo Cole'o grupėje „The Negatives“.

Ji taip pat vaidino filmuose - „Losing My Mind“, „The West Wing“, „The Comfort of My Heart“.