Tokios Danguolės Beinarytės dar nematėte: pasirodė visiškai kitokiame amplua

Pagrindinę kontrabandininkų vadeivą Vandą čia įkūnija garsi chorvedė ir meno vadovė Danguolė Beinarytė, kurios sukurtas personažas apjungia žiaurumą ir motiniškus instinktus.
Kitoks amplua
„Chorų dirigentė ir meno vadovė Danguolė Beinarytė filme „SIENA“ pasirodo visiškai kitokiu amplua nei įprasta ją matyti scenoje. Jos sukurta Vanda – moteris, pagal kurios taisykles sukasi visas šios istorijos pasaulis.
Joje dera žiaurumas ir motiniški instinktai – ne kaip priešprieša, o kaip vienas mechanizmas, kuriuo ji valdo situacijas ir žmones. Tai veikėja, kuri ne tik peržengia ribas – ji pati jas nustato kitiems“, – skelbiama „Baltic Productions“ feisbuko paskyroje.
Svarbiausia – komanda
Režisierius I. Jonynas kalbėjo, kad filmas pirmiausia priklauso komandai.
„Tai ne mano filmas, tai komandos filmas. Premjera jau įvyko Šilutėje, ypatingame krašte, kur reikėjo atlaikyti ne tik oro sąlygas, bet ir mokėjimą pajuokauti, tvirtą vietos žmonių charakterį. Buvo tikrai jaudinanti akimirka pamatyti, kaip filmas grįžta į namus. Važiavome į Šilutę per rūką – kaip filme.
Daugiau nei penkerius metus kūrėme filmą, kelionė buvo pilna bendrakeleivių. Kai kurie jų buvo nuo pat pradžios, kiti prisijungė vėliau. Ir tai yra brangiausia, kas įvyksta filmuojant – kiekvieno šio žmogaus įnašas yra svarbus. Jei bent vieno iš šių žmonių nebūtų, filmas būtų kitoks“, – sakė režisierius I. Jonynas.
Filmo prodiuseriai prieš filmo pristatymą Šilutėje dėkojo komandai už filmo kelionę, už atrastą Šilutės kraštą ir partneriams, kurie padėjo, kad filmas įvyktų ir pasiektų žiūrovus. „Dėkojame visiems tiems, kurie kentėjo žiemą, kurių ratai strigo pusnyse, o laivai užplaukdavo ant krantų“, – sakė filmo gamybos vadovė Urtė Aškelovičiūtė.
Pagrindinė žinutė žiūrovui
Po žmonos mirties ornitologas Vilius (aktorius Šarūnas Zenkevičius) vienas lieka auginti paauglę dukrą Urtę (Urtė Povilauskaitė). Vieną dieną Vilius partrenkia nuo pasieniečių bėgantį kontrabandininką. Nusikaltėliai priverčia jį pervežti nelegalų krovinį.
Kai užduotis įvykdyta, Viliui pasiūloma sekti ne tik migruojančius paukščius, bet ir per valstybės sieną gabenamas nelegalias siuntas. Suviliotas lengvų pinigų ir adrenalino, ornitologas įsitraukia į kontrabandininkų veiklą. Vilius priverstas stoti į akistatą su rizika, moraliniais pasirinkimais ir pačiu savimi.
Filme daug dramatiškų įvykių, tačiau režisierius sako finale žiūrovui norėjęs perteikti tikėjimą, kad sudėtingi gyvenimo išbandymai gali tapti kelio į šviesą pradžia. „Tai ypač svarbu dabar, kai kasdien esame geopolitinių grėsmių akivaizdoje“, – sako režisierius I. Jonynas.
Į komandą „Baltic Productions“ prodiuseriai subūrė naujosios lietuvių kino kartos talentus – filmo operatorių Audrių Budrį, montažo režisierių Darių Šilėną, kompozitorių Dominyką Digimą, dailininkę Kotryną Balčiūnaitę-Budrienę.
Savo braižui ištikimas filmo režisierius I. Jonynas savo kino istorijai svarbius charakterius sukurti pakvietė neprofesionalius aktorius – kontrabandininkų vadeivą įkūnija garsi Lietuvos chorvedė Danguolė Beinarytė, ypatingas vaidmuo atiteko ir VDU docentui, vertėjui Viktorui Bachmetjevui.
Vaidmenis filme taip pat kūrė Eglė Mikulionytė, Laurynas Luotė, Vygandas Vadeiša, Remigijus Bilinskas, Kamilė Petruškevičiūtė, Justina Mikolaitytė ir kiti. Filmo gamybą iš dalies parėmė Lietuvos kino centras, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Lietuvos žiūrovai filmą kino teatruose galės pamatyti nuo gruodžio 5 dienos.
Igno Jonyno trileris „SIENA“ – kinuose nuo gruodžio 5 d. visoje Lietuvoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.