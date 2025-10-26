Kalendorius
Tatjana Lavrinovič po Agnės Kuzmickaitės kolekcijos pristatymo: „Žmogus puošia rūbą, o ne rūbas žmogų“

2025-10-26 15:25
2025-10-26 15:25

Šeštadienio vakarą vykęs dizainerės Agnės Kuzmickaitės naujosios kolekcijos pristatymas sutraukė gausybę mados mylėtojų ir žinomų veidų. Tarp svečių pasirodė ir Kšyštofas Lavrinovičius su žmona Tatjana Lavrinovič.

Tatjana ir Kšištofas Lavrinovičiai (nuotr. Patricija Adamovič/ BNS)
Šeštadienio vakarą vykęs dizainerės Agnės Kuzmickaitės naujosios kolekcijos pristatymas sutraukė gausybę mados mylėtojų ir žinomų veidų. Tarp svečių pasirodė ir Kšyštofas Lavrinovičius su žmona Tatjana Lavrinovič.

Naujienų portalui tv3.lt ji neslėpė – vakaras paliko itin gerą įspūdį, o pati dizainerės kūryba įkvėpė kalbėti apie mados vertybes ir tvarumą.

„Buvo labai gražu“

„Aš apskritai labai gerai vertinu visus renginius, nes kiekvienas atneša kažką naujo, ir šis nebuvo išimtis. Buvo labai daug žmonių, o pristatymas – tikrai labai gražus. Labai geri įspūdžiai, net sunku ką pridurti“, – šypsojosi Tatjana.

Ji pridūrė, kad tokie mados renginiai Lietuvoje vyksta gana retai, todėl kiekvienas jų tampa ypatingu vakaru. „Apskritai Lietuvoje nėra tiek daug būtent mados renginių. Šiemet teko pabuvoti Paryžiuje pas Juozą Statkevičių ir dabar – pas Agnę Kuzmickaitę. Jei tokių renginių būtų daugiau, tikrai norėčiau visus aplankyti“, – sakė ji.

Apie aprangą ir požiūrį į madą

Paklausta, kaip dažniausiai renkasi savo aprangą, Tatjana juokiasi – jokio ypatingo metodo neturi

„Dabar drabužius vertinu tiesiog kaip daiktus. Renkuosi tik tada, kai tikrai reikia – kažkokiai progai ar kasdienai. Tikrai nesu didelė pirkėja. Kartais užtenka atsidaryti spintą ir prisiminti, ką jau turiu. Mėgstu miksuoti daiktus tarpusavyje, nes tada kiekvieną kartą gali atrodyti vis kitaip“, – pasakojo ji.

Tatjana pabrėžia, kad tvarumas jai labai svarbus:

„Drabužiai yra tik daiktai. Žmogus puošia rūbą, o ne rūbas žmogų“, – šypsosi ji.

Įkvėpė ir šeimai

Nors pati sakosi nesanti didelė pirkėja, kolekcijoje ji rado kūrinių, kurie patraukė dėmesį.

„Labai patiko lengvos, vasariškos suknelės. Žiūrėjome su vyru ne tik sau, bet ir pagalvojome apie dukrą – jai tikrai labai patiktų. O tie dideli megztiniai – tokie bomberio tipo – manau, jaunimui labai patiktų. Mūsų vaikai tikrai įvertintų“, – pasakojo Tatjana.

2025-10-26 15:31
Geneali mintis.
