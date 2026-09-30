Sylvesteris Stallone nedalyvavo savo mamos laidotuvėse: štai kokia priežastis

Aktorius pasakojo, kad apie 2020-aisiais mirusios mamos mirtį sužinojo žaisdamas golfą.
Prabilo apie mamą
„Žaidžiau golfą ir kažkas paskambino: „Tavo mama mirė“, – prisiminė S. Stallone. Paklaustas, ar dalyvavo jos laidotuvėse, jis atsakė: „Ne. Dabar jau žinote visą istoriją.“
S. Stallone santykiai su mama buvo sudėtingi. Ji buvo astrologė, televizijos asmenybė, mirusi 2020 metų rugsėjį, sulaukusi 98-erių.
Aktorius teigė, kad mama niekada nebuvo itin artima nei jam, nei jo vaikams. Pasak S. Stallone, ilgainiui jų santykiai taip suprastėjo, kad ji nebenorėjo su juo kalbėtis.
„Galiausiai ji tiesiog nebenorėjo su manimi kalbėtis. Taigi ji mirė atsiskyrusi“, – sakė aktorius.
Savo memuaruose S. Stallone taip pat prisiminė ir tėvą Franką Stallone'ą. Pasak aktoriaus, tėvas tik mirties patale jam davė patarimų apie meilę.
Tačiau būtent skaudžios vaikystės patirtys, anot paties S. Stallone, vėliau tapo viena iš jo kūrybos varomųjų jėgų.
„Tai tie žmonės, kurie turi daugiausia problemų, dažniausiai galiausiai tampa kūrybiškiausi“, – sakė jis.
Skaudžiausia netektis – sūnaus mirtis
Aktorius taip pat atvirai papasakojo apie savo vyriausiojo sūnaus Sage'o mirtį. 2012 metais 36-erių Sage'as mirė nuo širdies smūgio, kurį sukėlė koronarinė širdies liga, rašo „Page Six“.
S. Stallone prisiminė akimirką, kai sulaukė tragiškos žinios. Jis tuo metu buvo savo biure ir rašė scenarijų, kai paskambino jo motinos trečiasis vyras dr. Stephenas Levine'as.
„Jis pasakė: „Skambinu pasakyti, kad jo nebėra“, – prisiminė aktorius.
S. Stallone teigė, kad šis pokalbis buvo itin šaltas ir bejausmis, o tai jam buvo dar vienas smūgis.
Su sūnumi aktorius kartu vaidino 1990-ųjų filme „Rocky V“. S. Stallone teigė, kad filmavimas jam ir Sage'ui buvo savotiškai gydantis – kai kurios filmo scenos atspindėjo tikrus jų santykius.
„Turėjau dėl jo didelių vilčių. Jis turėjo padaryti kažką nuostabaus, nes atrado savo kelią, kuris nebuvo susijęs su vaidyba. Už tai dėkoju Dievui. Tačiau nė nenutuokiau, kad jis sirgo“, – sakė aktorius.
S. Stallone pripažino, kad sūnaus netekties skausmas niekur nedingo.
„Kai pamatai nuotrauką, sunku. Labai sunku“, – kalbėjo jis.
Aktorius taip pat augina sūnų Seargeohą, kuriam diagnozuotas autizmas, ir tris dukras – Sophia, Sistine bei Scarlet.
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