58-erių garsus aktorius trečią kartą taps tėvu

Apie tai, kad su mylimąja Alyce Huckstepp laukiasi kūdikio, Jamie užsiminė antradienį, rugsėjo 22-ąją, pasirodęs laidoje „Jimmy Kimmel Live!“.
Prabilo apie tėvystę
„Kūdikis pakeliui... Dar parako turiu!“ – juokavo aktorius, kalbėdamas su laidos vedėju Jimmy Kimmeliu.
Būsimas kūdikis bus pirmasis Jamie ir Alyce vaikas. Iš ankstesnių santykių aktorius jau turi dvi dukras – 32-ejų Corinne ir 18-metę Anelise.
Jamie neslėpė, kad tėvystė sulaukus 58-erių kelia ir savų minčių. Jis juokavo, jog netrukus vėl teks stovėti prie mokyklos, kai tėvai atveža vaikus.
„Nebuvau dėl to dvejojantis, bet kai tau 58-eri... Suprantate, ką turiu omenyje?“ – sakė jis.
Pokalbio metu aktorius prisiminė ir pokalbį su kolega Alu Pacino, kuris 2023 metais, būdamas per 80 metų, susilaukė sūnaus Romano.
Jamie pasakojo, kad paklausė Pacino, kiek jam metų, o išgirdęs atsakymą – 84 – pajuokavo apie tai, kad abiem teks vėl sugrįžti į vaikų išleidimo į mokyklą rutiną.
Jimmy taip pat pasiteiravo, ar aktorius susimąstė, kiek jam pačiam bus metų, kai vaikas paaugs.
„Net savo merginai sakau: „Žiūrėk, tiesiog ištempk 12 metų. Jei man dabar 58-eri, po 12 metų man bus 70“, – juokavo Jamie.
Laidoje Jamie taip pat prabilo apie sveikatą. 2023 metais aktorius patyrė rimtų problemų – jam prasidėjo kraujavimas į smegenis, sukėlęs insultą.
Praėjus beveik trejiems metams po šio sukrėtimo, Jamie tikino besijaučiantis puikiai.
„Jaučiuosi fantastiškai. Išgyvenau tokių dalykų, kad net nežinojau, ar dar kada nors čia sugrįšiu“, – sakė jis.
Aktorius pridūrė, kad ši patirtis pakeitė jo požiūrį į gyvenimą ir sustiprino dėkingumo jausmą.
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