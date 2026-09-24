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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

58-erių garsus aktorius trečią kartą taps tėvu

2026-09-24 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-24 21:10
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Holivudo aktorius Jamie Foxx (58 m.) atvirai prakalbo apie naują gyvenimo etapą – netrukus jis trečią kartą taps tėvu. Svečiuodamasis Jimmy Kimmelio laidoje aktorius juokavo apie tai, kad po daugelio metų vėl teks grįžti prie kūdikio auginimo ir kasdienio rūpinimosi atžala.

Kūdikis, naujagimis, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Holivudo aktorius Jamie Foxx (58 m.) atvirai prakalbo apie naują gyvenimo etapą – netrukus jis trečią kartą taps tėvu. Svečiuodamasis Jimmy Kimmelio laidoje aktorius juokavo apie tai, kad po daugelio metų vėl teks grįžti prie kūdikio auginimo ir kasdienio rūpinimosi atžala.

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Apie tai, kad su mylimąja Alyce Huckstepp laukiasi kūdikio, Jamie užsiminė antradienį, rugsėjo 22-ąją, pasirodęs laidoje „Jimmy Kimmel Live!“.

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Prabilo apie tėvystę

„Kūdikis pakeliui... Dar parako turiu!“ – juokavo aktorius, kalbėdamas su laidos vedėju Jimmy Kimmeliu.

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Būsimas kūdikis bus pirmasis Jamie ir Alyce vaikas. Iš ankstesnių santykių aktorius jau turi dvi dukras – 32-ejų Corinne ir 18-metę Anelise.

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Jamie neslėpė, kad tėvystė sulaukus 58-erių kelia ir savų minčių. Jis juokavo, jog netrukus vėl teks stovėti prie mokyklos, kai tėvai atveža vaikus.

„Nebuvau dėl to dvejojantis, bet kai tau 58-eri... Suprantate, ką turiu omenyje?“ – sakė jis.

Pokalbio metu aktorius prisiminė ir pokalbį su kolega Alu Pacino, kuris 2023 metais, būdamas per 80 metų, susilaukė sūnaus Romano.

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Jamie pasakojo, kad paklausė Pacino, kiek jam metų, o išgirdęs atsakymą – 84 – pajuokavo apie tai, kad abiem teks vėl sugrįžti į vaikų išleidimo į mokyklą rutiną.

Jimmy taip pat pasiteiravo, ar aktorius susimąstė, kiek jam pačiam bus metų, kai vaikas paaugs.

„Net savo merginai sakau: „Žiūrėk, tiesiog ištempk 12 metų. Jei man dabar 58-eri, po 12 metų man bus 70“, – juokavo Jamie.

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Laidoje Jamie taip pat prabilo apie sveikatą. 2023 metais aktorius patyrė rimtų problemų – jam prasidėjo kraujavimas į smegenis, sukėlęs insultą.

Praėjus beveik trejiems metams po šio sukrėtimo, Jamie tikino besijaučiantis puikiai.

„Jaučiuosi fantastiškai. Išgyvenau tokių dalykų, kad net nežinojau, ar dar kada nors čia sugrįšiu“, – sakė jis.

Aktorius pridūrė, kad ši patirtis pakeitė jo požiūrį į gyvenimą ir sustiprino dėkingumo jausmą.

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