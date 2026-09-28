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Tomas Cruise`as – su veido protezu: nebeprimena savęs

2026-09-28 17:08 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-28 17:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tomas Cruise’as garsėja kaip aktorius, pasiryžęs bet kam, kad tinkamai įkūnytų vaidmenį – ypač, kai ekrane tenka atlikti pavojingus triukus. Jis yra pilotavęs reaktyvinius lėktuvus, šokinėjęs nuo pastatų, kabojęs po sraigtasparniu ir atlikęs sudėtingus manevrus motociklu, tačiau kurdamas būsimą režisieriaus Alejandro G. Iñárritu juodojo humoro dramą „Digeris“, jis susidūrė su nauju iššūkiu.

Tomas Cruise'as (nuotr. Instagram)

Tomas Cruise’as garsėja kaip aktorius, pasiryžęs bet kam, kad tinkamai įkūnytų vaidmenį – ypač, kai ekrane tenka atlikti pavojingus triukus. Jis yra pilotavęs reaktyvinius lėktuvus, šokinėjęs nuo pastatų, kabojęs po sraigtasparniu ir atlikęs sudėtingus manevrus motociklu, tačiau kurdamas būsimą režisieriaus Alejandro G. Iñárritu juodojo humoro dramą „Digeris“, jis susidūrė su nauju iššūkiu.

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Jau šį penktadienį, spalio 2 dieną, į kino teatrus atkeliauja naujausias net penkiais „Oskarais“ įvertinto režisieriaus Alejandro G. Inarritu filmas, kuriame pamatysime įspūdingą aktorių komandą: šalia T.Cruis‘o, (šis jo vaidmuo giriamas kaip geriausias dar nuo „Magnolijos“ laikų) čia pasirodo Rizas Ahmedas, Johnas Goodmanas, Sandra Hüller, Michaelas Stuhlbargas, Jesse’is Plemonsas, Robertas Johnas Burke’as, Emma D’Arcy, Burnas Gormanas ir Sophie Wilde.

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Aktorius pasikeitė netpažįstamai

Tiesa, kaip pagrindinei juostos žvaigždei, T.Cruise‘ui čia teko sunkiausias išbandymas. Ir tai, beje, nebuvo kokie nors sudėtingi kaskadiniai triukai. Aktoriui reikėjo prieš kiekvieną filmavimą iškęsti ilgas valandas grimo kėdėje, o filmavimo aikštelėje – didžiulius nepatogumus.

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Filmo siužeto centre – turtingas naftos magnatas Digeris Rokvelas. Kaip matyti iš filmo anonsų ir reklaminių klipų, T.Cruise'as, norėdamas įsikūnyti į šį pagrindinį veikėją, pasitelkia sudėtingą grimą ir veido protezus. Tokių sudėtingų išvaizdos transformacijų, kaip teigia pats aktorius, per ilgą savo karjerą jis dar nebuvo turėjęs.

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„Kad būčiau kuo panašesnis į savo herojų, turėdavau iškęsti nesuskaičiuojamą kiekį laiko grimerinėje. Iš pradžių grimas užtrukdavo 6 valandas kasdien. Čia iš nedidelių dalių man suformuodavo naują išvaizdą. Vėliau „atidirbome“ sistemą ir susisukdavome per valandą. Manau, jei titruose nebūtų mano pavardės, daug kas net nesuprastų, kad čia aš. Su tokiu grimu būti labai sudėtinga, karšta, gausiai prakaituodavau. Kai tapo nebeįmanoma iškęsti, sukonstravome specialią vėsinimo įrangą ant manęs, nes tiesiog tirpdavau nuo karščio,“ – apie filmavimo užkulisius pasakojo žvaigždė.

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T.Cruise‘ui teko iškęsti ne tik veido grimą, bet ir keletą sluoksnių storinančių, figūrą pakeičiančių drabužių.

„Prireikė didžiulės komandos, kuri, man gausiai prakaituojant, rūpinosi, kad nenubėgtų grimas, neatsiluptų priklijuojamos silikoninės veido dalys, neperšlaptų kostiumas. Tad kai sekantį kartą manęs žurnalistai paklaus, ar sudėtinga kaboti ant skrendančio sraigtasparnio, atsakysiu, kad mano karjeroje buvo ir sunkesnių iššūkių“, – juokėsi „Oskaro“ laimėtojas.

„Digeris“ pasakos apie galingiausią pasaulio žmogų, kuris leidžiasi į desperatišką misiją – jis privalo įrodyti esąs žmonijos gelbėtojas, kol jo paties sukelta katastrofa nesunaikino visko.

Filmo „Digeris“ premjera mūsų šalies kino teatruose – jau šį penktadienį.

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