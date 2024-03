Sveikatingumo renginyje dalyvavę kviestiniai svečiai pasižadėjo nuo šiol lavinti naujus įgūdžius

Vakaras prasidėjo smagia kūno ir smegenų ląsteles išjudinančia sveikos gyvensenos trenerio Igno Bakėjaus mankšta.

„WoW Sveikatos klubo“ pristatyme dalyvavo ilgaamžiškumo tema besidomintys svečiai, tarp kurių buvo ir menininkė Monika Dirsytė, prodiuserė TV laidų vedėja Rūta Lapė, žurnalistė Jolanta Svirnelytė, buvusi manekenė Eglė Kislovski, komunikacijos ekspertė Daiva Lialytė, sveikos gyvensenos specialistė Grėtė Brokienė, menų fabriko „Loftas“ bendrakūrėja Živilė Diawara, Ignas Bakėjus, TV ir radijo laidų vedėja Rima Balanaškienė bei kiti.

Po mokslininko dr. Tomo Vaičiūno paskaitos daugelis renginyje dalyvavusių moterų pripažino, kad pirmiausia grįžusios namo išmes lydytą sviestą (ghee) ir daugiau niekada nevalgys Benedikto kiaušinių – apskritai nuo šiol daugiau dėmesio skirs savo gyvenimo būdui ir naujiems įpročiams ugdyti.

Klubo kūrėjų – vizionierės, antreprenerės, moterų universiteto „WoW University“ įkūrėjos Ingos Jablonskės ir viešbučio „Pacai“ generalinės direktorės, instagramo „Family living dream“ paskyros kūrėjos Rūtos Pulkauninkaitės-Macikės – tikslas yra paskatinti visuomenę ne tik domėtis ilgaamžiškumo tema, domėtis naujausiomis, mokslininkų pagrįstomis teorijomis šia tema, bet ir padėti žmonėms ugdyti naują įgūdį.

„Mūsų komandos siekis, kad sveikas gyvenimo būdas, kuris susideda iš tokių veiksnių kaip subalansuota mityba, tinkamas sportas ir poilsis bei streso valdymas, tiek čia susirinkusiesiems, tiek ir visiems kitiems taptų kasdieniu įgūdžiu. Avansu arba, kitaip sakant, prevenciškai rūpintis savimi ir savo sveikata turi būti mūsų visų kasdienė rutina, įgūdis. Juk jei iš tiesų norime gyvenime pokyčių, turime nuolat būti tarp bendraminčių, turėti mentorių, mokytojų ar inspiratorių, kurie nuolat palaikytų ir primintų, kodėl tai svarbu“, – sakė sveikatos klubo bendrakūrėja, „WoW University“ įkūrėja Inga Jablonskė.

Sveikatos klubo bendrakūrėja, daugiau nei 15 metų sveika gyvensena besidominti Rūta Pulkauninkaitė Macikė, atkreipė dėmesį, kad šiandien didžiulė problema – informacijos perteklius.

Todėl žmonėms sunku atsirinkti iš tiesų teisingas, mokslu, o ne nuojautomis pagrįstas teorijas.

Kartu su Inga Jablonske kurdamos šį sveikatos klubą jos sutarė, kad šiame klube pranešimus skaitys tik ekspertai, profesionalai, medikai ir mokslininkai.

„Sveikatos klubas neišspręs visų pasaulio ir žmonių problemų, bet jei mums pavyks įkvėpti ne tik pavienius žmones, bet ir įmonių vadovus daryti ką nors kitaip ir taip pagerinti ne tik savo, bet ir savo darbuotojų gyvenimo kokybę, – tai jau bus didžiulis laimėjimas. Kadangi aš pati kaip įmonės vadovė nuolat ieškau būdų, kaip pagerinti savo darbuotojų mikroklimatą, produktyvumą ir efektyvumą, tikiu, kad tai daro ne vienas vadovas, kuriam rūpi darbuotojai. Todėl kurdamos sveikatos klubą mes galvojome ir apie organizacijas bei jų vadovus. Tiesa ta, kad sveikas, neperdegęs, stresines situacijas gebantis valdyti darbuotojas yra daug efektyvesnis darbe, nes jis energingesnis, darbštesnis, motyvuotas ir laimingas“, – sakė Rūta Pulkauninkaitė-Macikė, kuri prisidės ir prie sveikatos klubo turinio kūrimo.

Mokslininkas T. Vaičiūnas atskleidė didžiausias klaidas, kurias žmonės daro, norėdami sulėtinti savo biologinį laikrodį.

„Mūsų biologinis laikrodis trumpėja, o mes šiandien karštligiškai ieškome būdų ir formų, kaip jį suaktyvinti, tai yra padaryti, kad jis atsiliktų nuo mūsų kalendorinio laiko. Klinikiniai ir epidemiologiniai tyrimai rodo, kad mūsų gyvenimo įpročiai – mitybos, judėjimo ir psichoemocinė gerovė, tai yra, kaip mes įveikiame vidinį stresorių, – liūto dalimi prisideda prie mūsų biologinio senėjimo. Per didelis sočiųjų riebalų ir paprastojo cukraus suvartojimas, per mažas judėjimas ir netinkamos vidinio ir išorinio streso įveikos formos ir iš esmės kiekvieną dieną lėtina mūsų biologinį laikrodį. Turime suprasti, kad mūsų kasdieniai pasirinkimai turi didžiausią įtaką sveikatos būklei. Jeigu kasdien kūrensime laužą, pasitelkę degųjį skystį, o šalia pasidėsime papildą, kuris turėtų tą laužą gesinti, tai geriausio efekto tikrai neturėsime. Pirmiausia reikia primažinti kūrenamą laužą, o tik tuomet imtis to, kas jį gesina. Tai yra peržvelgti savo mitybą, judėjimą ir streso įveikos formas“, – sakė mokslininkas.

Paklaustas, kaip mūsų organizmą veikia dietos, T. Vaičiūnas buvo kategoriškas – dietos yra nepaveikiausias būdas siekti norimo rezultato, nes jų efektas vienadienis.

„Geriausią rezultatą, kalbant apie mitybą, pasieksime tik tada, kai sveikesni pasirinkimai taps tokiu įpročiu, kaip valytis dantis ar praustis. Kai turime įprotį, tuomet nesunku, nes nebegalvojame, o tiesiog renkamės sveikesnius produktus“, – sakė T. Vaičiūnas.

Sveikatos klube konsultuos ir pranešimus skaitys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvensenos medicinos studijų programos vadovas, gyvensenos medicinos kompetencijų ir klinikinių algoritmų pradininkas Lietuvoje dr. Tomas Vaičiūnas, Lietuvos olimpinės rinktinės medikų komandos narys, sveikatos psichologas ir taikomosios kineziologijos specialistas Jurijus Vaščenkovas, olimpinės rinktinės gydytojas, sportininkų mitybos, taikomosios kineziologijos, „Cyriax“ ortopedinės medicinos, homotoksikologijos specialistas dr. Dalius Barkauskas, viena žinomiausių mitybos specialisčių Lietuvoje, biomedicinos mokslų daktarė, lektorė Sandrija Čapkauskienė, biochemijos mokslų daktarė, molekulinės biologijos ekspertė, sertifikuota maisto farmakologijos specialistė dr. Indrė Aleknavičienė, medicinos mokslų daktaras, genetikas Vaidas Dirsė, sveikatingumo ir sportinio rengimo specialistas Audrius Kalvaitis ir kiti.

Sveikatos klubo tikslas – vienyti žmones, norinčius pagerinti savo produktyvumą, padidinti energijos lygį, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą.

Klube geriausi savo sričių ekspertai dalysis naujausiomis žiniomis mitybos, judėjimo, streso mažinimo, relaksacijos ir ilgaamžiškumo temomis.