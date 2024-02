Profesorė Inga Minelgaitė: net ir sėkmės lydimi žmonės, turintys darbą, nori save išbandyti naujame amplua

Be to, po pandemijos išlaisvėjusi visuomenė drąsiau keičia ne tik gyvenimo būdą, darbo stilių, bet ir profesijas. Tačiau toli gražu laisvai ir be baimės dėl ateities gyvena ne visi.

Didžioji dalis žmonių nerimauja: o kas manęs laukia? Kaip gyvensiu? Nuraminti dėl ateities ir padėti rasti atsakymus į klausimus, susijusius su karjera, nuo šiol daugeliui gali padėti naujai įsteigtas Karjeros ir kompetencijų centras.

Pasak Islandijos universiteto profesorės dr. Ingos Minelgaitės, toks kompetencijų centras svarbus ne tik dėl to, kad padėtų daugeliui rasti vietą po saule, bet ir dėl galimybės išbandyti kažką nauja.

„Juk labai smagu pasimatuoti „naujus batus“, kitas specialybes, patyrinėti kitus laukus, nes dažnai net ir sėkmės lydimi žmonės, turintys darbą, nori save išbandyti naujame amplua. Pasaulinė patirtis rodo, kad kompetencijų centrai pasitarnauja ypač tada, kai per trumpą laiką norisi suprasti, kur turėtum kreipti savo ateitį“, – nauju karjeros ir kompetencijų centru Lietuvoje džiaugėsi mokslininkė, „WoW University“ tarybos narė.

„WoW Universiteto“ įkūrėjai Ingai Jablonskei ir jos komandai idėja steigti atskirą kompetencijų ir karjeros centrą kilo po sėkmingo bandomojo projekto, kurio metu ir atsiskleidė didžioji dalis problemų ir naujų galimybių.

„Pernai laimėjome ESFA paramą socialiniam projektui „Alternatyvių investicijų detektorius“. Jis suteikė galimybę pasitikrinti ir įsitikinti, kokia svarbi ir reikalinga yra parama ir pagalba socialiai pažeidžiamoms moterims, kurios po ilgesnio laiko tarpo dėl vienokių ar kitokių priežasčių nori grįžti į darbo rinką arba įgyti naują specialybę. Ypač ši pagalba reikalinga toms moterims, kurios į darbo rinką nori grįžti po sunkios ligos, ilgesnių (nei metai ar dveji) motinystės atostogų arba slaugo neįgalius vaikus ar sunkiai sergančius tėvus.“

Inga Jablonskė pasidžiaugė, kad būtent šis projektas suteikė moterims galimybę įgyti naujų profesinių įgūdžių bei persikvalifikuoti, tačiau svarbiausia, kad net 60 proc. moterų, dalyvavusių projekte, buvo įdarbintos.

„Gavę tokius rezultatus patys negalėjome atsidžiaugti, nes tai – iš tiesų ypač džiuginantis rezultatas, mat dirbome su moterimis iš itin jautrių grupių: vyresnėmis nei 55 metų, pasveikusiomis po vėžio, namuose slaugančiomis sunkiai sergančius vaikus ar tėvus, taip pat daugiavaikėmis vienišomis mamomis. Svarbu paminėti, kad dauguma šių moterų gali dirbti tik nuotoliniu būdu arba tik dalį dienos. Be to, ši problema itin aktuali rajonuose ir mažuose miesteliuose, kuriuose darbo pasiūla iš tiesų yra nedidelė“, – sakė Inga Jablonskė, gavusi Euklido tinklo įvertinimą ir apdovanojimą už „WoW University“, skatinančio moterų lyderystę ir solidarumą bei padedančio tobulėti ir gilinti profesines žinias, įkūrimą ir plėtojimą.

Naują kompetencijų ir karjeros centrą, kaip papildomą galimybę ir gelbėjimosi iš profesinio sąstingio ratą, socialiai pažeidžiamoms moterims išskiria ir Inga Minelgaitė, jau daug metų tirianti moterų lyderių ir vadovių temą.

„Prieš keletą metų man teko dirbti su lyderystės tyrėja iš Norvegijos. Ji taip pat analizavo moterų vadovių temą. Tuo metu buvo stebėta tendencija, kaip šalis, kaip jos ekonomika pradėjo netekti talentų – išsilavinusių, daug savo srityse pasiekusių moterų. Pasirodo, išėjusios motinystės atostogų jos dažnu atveju dėl asmeninių priežasčių nuspręsdavo nebegrįžti į darbo rinką. Tokiu būdu visos jų sukauptos žinios, visas „užtaisas“, kurį galėtų toliau naudoti vystydamos įmones ir jų produktus bei darydamos atradimus, likdavo nerealizuotas. Taip ir visa šalies ekonomika praranda didžiulį potencialą“, – Norvegijos pavyzdžiu ir savo patirtimi dalijosi mokslininkė.

Pasak I. Jablonskės, bandomasis projektas parodė, kad pagalba reikalinga ne tik socialiai pažeidžiamoms moterims, bet daugeliui žmonių, kurie prarado prasmę dabartiniame darbe ir nori keisti karjerą, persikvalifikuoti, įgyti naujų žinių, bijo ateityje dėl darbo vietos ir panašiai.

I. Jablonskė įsitikinusi, kad šis karjeros centras ypač svarbus ir reikalingas tiems, kurie jaučia nerimą dėl dirbtinio intelekto proveržio.

„Kadangi dabar nuolat eskaluojama, kad dirbtinis intelektas pakeis 80 proc. profesijų, žmonės jaučia įtampą ir nerimą dėl ateities. Todėl ir buvo nuspręsta ne tik organizuoti kursus, bet ir įsteigti atskirą Kompetencijų ir karjeros centrą, kuriame būtų galima iš tiesų pakeisti savo gyvenimą. Nors tai padaryti nėra taip paprasta, ypač tik pabaigus kursus. Todėl dabar mūsų universitetas ir Kompetencijų ir karjeros centras taps tarsi gidu, kuris, galima sakyti, paims žmogų už rankos ir praves nauju keliu nuo pradžios iki pabaigos.“

Inga Jablonskė sako projekto metu pastebėjusi, jog su karjeros keitimo sunkumais susiduria ne tik moterys, bet ir vyrai. Todėl, net ir skirdami didelį dėmesį moterų profesiniam augimui, Kompetencijų ir karjeros centrą atveria visiems, nepriklausomai nuo lyties ar amžiaus.

„Dabar šis projektas atveriamas visuomenei su programa „Inovatyvus projektų vadovas“. Šiame centre galės dalyvauti ne tik moterys, bet ir vyrai. Ir ne tik iš pažeidžiamų socialinių grupių, bet visi, kurie ieško ar nori keisti savo karjeros kelią.“

I. Minelgaitė pasakoja pastaraisiais metais stebinti Lietuvoje džiuginančią tendenciją, kai vis daugiau net ir aukščiausio lygio vadovų labai gerai supranta nuolatinio, visą gyvenimą besitęsiančio mokymosi naudą.

„Džiaugiuosi, kad praėjo tie gūdūs laikai, kai išmokdavo žmogus vieną formulę arba vieną vadovavimo būdą ir jausdavosi geriausiu. Jau beveik nebeliko tokių vadovų, kurie penkiolika metų vadovautų įmonei vienu stiliumi ir sakytų, kad viską žino geriausiai. Šiuolaikiniai vadovai stengiasi nuolat atnaujinti savo kompetencijas ir to reikalauja bei tikisi iš kitų. Net ir mažos žinių „injekcijos“ gali būti labai naudingos ir efektyvios. Juolab kad dėl jų nereikia iškristi iš kasdienybės. Tuo tarpu ilgalaikės studijos reikalauja ir daug laiko, ir investicijų. O tokios ir panašios programos, kurias planuoja Kompetencijų ir karjeros centras, žmonėms suteikia labai daug naudos. Manau, šios paslaugos yra aktualios ne tik tiems, kurie ilgą laiką nedalyvavo darbo rinkoje, bet ir neilgai iškritusiems iš jos.“

Karjeros ir kompetencijų koordinatorė Marija Serbintaitė sako, kad nauja centro programa „Inovatyvus projekto vadovas“ puikiai tinka ir tiems, kurie nori tiesiog persikvalifikuoti. Tai didžiulė pagalba ir organizacijoms, kurių darbuotojams trūksta tam tikrų žinių ar įgūdžių.

Taip pat tai gali būti puiki paskata svajojantiems apie naujas galimybes tobulėti ir kilti karjeros laiptais.

„Pirmiausia mūsų užduotis yra išsiaiškinti, kokių įgūdžių žmogus turi, kokių įgūdžių jam gali reikėti ateityje, ir padėti juos įgyti. „Mes galime padėti žmogui pastiprinti tiek vadinamuosius minkštuosius įgūdžius (soft skils), tiek specializuotus. Taip pat suteikti ne tik teorinių žinių, bet ir reikalingus praktinius įgūdžius. Žmogų darbo rinkai paruošiame taip, kad baigęs kursus įgytus įgūdžius galėtų pritaikyti savo darbe“, – sako karjeros planavimo ekspertė.

Marija Serbintaitė patikina, kad centre žmogus gaus viską, ko reikia planuojant ar pradedant karjerą, „nuo karjeros specialisto konsultacijos iki konkrečių patarimų, kaip sukurti CV, kalbėti ir elgtis per darbo pokalbį. Jei reikia, galime pravesti simuliacinius darbo pokalbius, pastiprinti, išryškinti stipriausias žmogaus savybes.“

Inga Jablonskė sako, kad tai tik pradžia, ateityje Kompetencijų ir karjeros centras dar plėsis.

„Women of Wonder University“ jau ketveri metai Lietuvoje veikia kaip nevyriausybinė organizacija (NVO) ir yra vienintelis neformalaus ugdymo universitetas moterims, skatinantis mokytis ir kurti bei drąsiai įgalinti savo potencialą.