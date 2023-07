„WoW University“ jau ne vienerius metus organizuoja „Ateities įgūdžių“ kursą, kurio metu padeda moterims atskleisti savo talentus ir atrasti pašaukimą.

REKLAMA

REKLAMA

Vieniems asmeninio pašaukimo suvokimas ateina savaime, kitiems jis tampa ilgesne kelione, neretai primenančia amerikietiškus kalnelius.

Būtent tokia savirealizacijos patirtimi pasidalijo fizikos mokslų daktarė, optinių ir lazerinių sistemų inžinierė Simona Liukaitytė-Suszczinska, kuri Prancūzijos kosmoso agentūroje prisidėjo prie garsiojo marsaeigio „Perseverance“ kūrimo.

REKLAMA

„Jeigu sakyčiau, kad mano pašaukimo supratimo kelias ėjo tiesiai per aplinkui – tai būtų per švelnu. Iki 17 metų šokau baletą ir baigusi M. K. Čiurlionio menų mokyklą savo gyvenimą nusprendžiau susieti su fizika. Tuomet nesupratau, kaip tai yra sudėtinga ir kiek darbo reikalaujanti sritis. Tačiau visada sau leisdavau daryti dalykus, kurie atrodo šiek tiek per sunkūs.

Esu įsitikinusi, kad mūsų gebėjimai nėra fiksuoti. Tai ypač galioja tiksliesiems mokslams, ypatingai merginoms. Tikiu, kad studijuojant, mokantis, skiriant laiko, kiekviena moteris gali keisti savo gebėjimus ir išmokti dalykų, kurių anksčiau nemokėjo.

REKLAMA

REKLAMA

Svarbų vaidmenį mano kelyje atliko kiti žmonės – remdamasi į juos, sulaukdavau pagalbos, tad pasinaudojau iš kitų žmonių gautomis žiniomis, kad pasiekčiau savo tikslų“,– pasakojo S. Liukaitytė-Suszczinska.

Skirtingų sričių specialistų, dėstytojų ir daugeliui gerai žinomų visuomenės veikėjų žinios, kuriomis jie dalinasi „WoW University“ Ateities įgūdžių kurse gali tapti puikiu tramplinu ir nauja pradžia moterims, norinčioms susikurti galimybių kupiną ateitį, atrasti save, savo pašaukimą, peržengti baimes, tobulėti bei imtis savo verslo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sustiprinus svarbiausius asmeninius įgūdžius, gautas žinias moterys gali lengvai pritaikyti praktikoje: kasdienybėje bei profesinėje veikloje.

Nors nauji iššūkiai, visuomenės spaudimas ar vidinio kritiko balsas kelyje siekiant užsibrėžtų tikslų gali skambėti bauginančiai, Simona moteris drąsina, jog visa tai susideda iš mažų žingsnelių.

Net ir turint daug atsakomybių gyvenime, auginant vaikus, 15 laisvų minučių kasdien ji rekomenduoja skirti asmeniniams įgūdžiams lavinti.

REKLAMA

„15 minučių paskaityti knygą yra kur kas geriau negu jos neskaityti. Net ir, atrodytų, toks trumpas laiko tarpas, yra tas metas, kurį galime skirti tobulėjimui, žinioms. Tai yra kasdienis žingsnis, kurį galime padaryti dėl savęs, kad surastume savo pašaukimą“,– įsitikinusi fizikos mokslų daktarė.

Kaip žengti tikslo link?

Kūrybos vadovė, reklamos specialistė Dovilė Filmanavičiūtė sako, kad smalsumas yra vienas svarbiausių dalykų gyvenime.

REKLAMA

Moteriai visą gyvenimą norėjosi ne ieškoti pašaukimo, o išlikti smalsiai ir treniruoti šią savybę.

„Kalbant apie savirealizaciją, svarbų vaidmenį atlieka mama ir tėtis. Jie gali laiku pastebėti dalykus, kurie vaikui sukelia aistrą. Kitas dalykas – kova prieš lūkesčius. Nuo gimimo norom nenorom, visada kažko iš žmogaus yra tikimasi. Svarbu tiems lūkesčiams nepasiduoti ir priimti asmeninius sprendimus“,– sakė D. Filmanavičiūtė.

Dovilei antrina komunikacijos specialistė, tekstų autorė, nuomonės formuotoja Medeina Andriulienė, kuri teigia, jog tik sau davus leidimą sugalvoti, ką norime veikti, tyrinėjant skirtingas sritis, atrasime tai, kas labiausiai teikia džiaugsmą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Man visą gyvenimą norisi sužinoti daugiau, išbandyti kažką naujo. Tokiu būdu galima atrasti nebūtinai vieną gyvenimo pašaukimą, bet galbūt laikiną. Arba tam tikroje srityje pajausime kibirkštį, kuri nuves dar toliau. Pati supratau, kad neturiu vieno ryškaus pašaukimo ir noriu daryti daug skirtingų dalykų, netgi tarpusavyje nesusijusių. Man tai yra įdomu, malonu ir smagu. Tačiau proceso eigoje svarbu neperspausti. Visuomenėje vis dažniau girdime istorijas apie perdegimą patyrusius žmones. Na, o vienas liūdniausių ir sunkiausių dalykų, kai žmogus neturi vilties ir negali judėti į priekį“.

REKLAMA

Šiuolaikinio meno ekspertė ir kuratorė, „TEMAprojects“ įkūrėja bei lektorė Justė Jonutytė – dar vienas pavyzdys, puikiai įrodantis, jog norint atrasti pašaukimą ir siekiant save realizuoti svarbu nenustoti bandyti.

Dar studijuodama meno istoriją Škotijoje, Justė nemanė, jog dirbs pagal specialybę ir save išbandė fotografės, žurnalo redaktorės pozicijose. Tačiau visiems gerai žinomas posakis „Tu planuoji, o Dievas juokiasi“, jai pasiteisino.

REKLAMA

Svarbus aplinkinių palaikymas

Aplinkos poveikis, girdimos nuomonės dažnai daro įtaką gyvenimo pasirinkimams, netgi jausmams bei emocijoms. Ką studijuoti, kaip elgtis, kas yra neva moteriška ir kas ne, su šiais bei daugiau stereotipų susiduria daugelis. D. Filmanavičiūtė sako, kad turėti nežinojimo baimę yra normalu, tačiau svarbu nebijoti nežinoti ir tai pripažinti.

Sertifikuota holistinės medicinos ir integruotos sveikatos specialistė Viktorija Macijauskienė dalijosi, jog nereagavimas į aplinkinių replikas ateina su branda. O praeities sprendimai, net jei nulemti aplinkinių įtakos, yra labai svarbi dalis to, kur esame dabar.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Svajojau apie ekonomikos, tačiau tuo metu buvo labai populiarios teisės studijos, tad pasitarusi su artimaisiais, įstojau į teisę. Nors studijas baigiau, širdyje vis dar jaučiau, kad noriu mokytis ir ekonomikos. Dėl susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių, antrųjų studijų nebaigiau. Manau, jog moterims svarbiausia neužsidaryti žengiant gyvenimo keliu, bandyti ir nesustoti ieškant, kokiose srityse jos gali save išreikšti“,– kalbėjo V. Macijauskienė.

Simona Liukaitytė-Suszczinska pasidalijo įdomaus tyrimo rezultatais, sakančiais, kad aktyvių, smalsių bei dirbančių moterų vaikai matę tokį šeimos pavyzdį patys užaugę daugiau uždirba, nori daugiau patirti ir išbandyti skirtingų sričių.

REKLAMA

„Reikia normalizuoti mamų, moterų rūpinimąsi savimi visomis prasmėmis. Moteris mama gali daryti mankštą ne tik paguldžiusi vaiką miegoti, bet ir kitu laisvu laiku, studijuoti ar užsiimti kitomis mėgstamomis veiklomis. Pati aplinkos įtaką pradėjau jausti jau nuo pradinių klasių. Mokytojai stebėdavosi, kad mergaitei sekasi matematika. Vėliau, pasirinkusi fiziką, girdėdavau frazes, kad tai neatrodo moteriškai. Tačiau džiaugiuosi, jog aplinkinių įtaka manęs nepaveikė. Visada turėjau keletą žmonių artimoje aplinkoje, kurie mane palaikydavo“.

REKLAMA

D. Filmanavičiūtė pritaria, jog palaikymas kiekvienam yra beprotiškai svarbus.

Nuomonės formuotoja M. Andriulienė svarsto, jog viena kalbėti moteriai, kuri gali rinktis, ką nori veikti gyvenime ir kita, kai moteris turi išsiveržti ir pakeisti savo identitetą.

„Mano tėvai buvo įsitikinę, kad būsiu dainininkė. Vėliau jie įkalbėjo studijuoti žurnalistiką, nors svarsčiau apie veterinariją. Niekada nesijaučiau kažkam skolinga, bet ir nuoskaudų neturiu. Linkėčiau kiekvienai moteriai ieškoti savo realizacijos, nenustoti. Vienas liūdniausių dalykų, kad visuomenė, mus, moteris, užaugina prisitaikančias tilpti į tam tikrą formą perkeltine prasme. Šią formą turime sau nusibrėžti pačios, o ne tilpti į suformuotą. Turime turėti drąsos. Vienas iš žingsnių suteikti sau sparnus – „WoW University“ kursai. Šio universiteto skiriamos stipendijos – labai prasmingos“,– mintimis dalijosi M. Andriulienė.

REKLAMA

REKLAMA

Ateities įgūdžiams lavinti

Jau daugiau nei 3000 moterų, norėdamos surasti asmeninį pašaukimą, savirealizacijos kelią, atskleisti savo unikalius talentus, norus paversti realybe, išmokti laiko planavimo bei daugelio kitų įgūdžių, baigė „WoW University“ Ateities įgūdžių kursą.

Bendradarbiaujant su geriausiais Lietuvos specialistais: verslininkais, lektoriais, psichoterapeutais, koučingo specialistais, aktoriais ir kitų sričių atstovais, „WoW University“ sukūrė vieną populiariausių ateities įgūdžių kursų Lietuvoje, kuriuose gauta medžiaga lengvai pritaikoma ne tik profesinėje veikloje, bet ir kasdienėse gyvenimo situacijose.