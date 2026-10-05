Šv. Kazimiero bažnyčia prisipildė Čiurlionio aido – prasidėjo kompozitoriui skirtas koncertų ciklas

Sekmadienį Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje surengtas pirmasis prof. R. Marcinkutės-Lesieur sumanyto nemokamų koncertų ciklo, skirto M. K. Čiurlionio kūrybai, koncertas, rašoma pranešime spaudai.
Keturios skirtingos ciklo „Čiurlionio aidai“ programos atveria naujas Lietuvos muzikos genijaus kūrybos spalvas. Prasidėję praėjusį sekmadienį, ciklo koncertai tęsis dar tris spalio sekmadienius.
„Argi ne įdomu, kas nutinka Čiurlionio muzikai, kai ji sutinka prancūzų vargonų mistiką, šiuolaikinio kompozitoriaus kūrinį ar jaunų žmonių balsus?“, – svarsto koncertų ciklo sumanytoja. Ji tikisi, kad po bažnyčios skliautais skambantis Čiurlionis suves ieškančius dvasinės refleksijos, o kūriniai taps muzikos ir šiuolaikinės kultūros susitikimo vieta“, – sako koncertų ciklo sumanytoja.
Šį sekmadienį į Šv. Kazimiero bažnyčią susirinkę klausytojai išgirdo tarptautinio M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso laureatės, vargonininkės Jurgitos Kazakevičiūtės parengtą programą, kurioje M. K. Čiurlionio muziką lydi Jeano Langlais, Karlo Jenkinso ir kitų kompozitorių kūriniai.
Didingas vargonų skambesys atidarymo koncerte klausytojams atvėrė subtiliausias M. K. Čiurlionio muzikos nuotaikas.
R. Marcinkutė-Lesieur pasakoja, kad kiekvienam koncertų ciklo programos atlikėjui iškelta meninė užduotis – greta M. K. Čiurlionio kompozicijų pasirinkti kūrinius, kurie tarsi aidas atlieptų jo muzikines idėjas.
„Jubiliejiniai M. K. Čiurlionio metai pasibaigė. Juose girdėjome daug šio kompozitoriaus kūrinių, tačiau negalime M. K. Čiurlionio vėl padėti į lentyną iki kitos sukakties. Ji turi skambėti, turi skambėti naujai, ją turi atrasti tie, kurie dar neatrado“, – sako vargonininkė ir primena, kad vargonai nebuvo pagrindinis M.K. Čiurlionio instrumentas, tačiau būtent nuo jų prasidėjo menininko pažintis su muzika.
Kompozitoriaus tėvas Konstantinas Čiurlionis, vargonininkas, išmokė sūnų skambinti fortepijonu ir vargonuoti. Studijuodamas Leipcige, M. K. Čiurlionis gilinosi į kontrapunkto subtilybes, o tai ryškiai girdima jo fugose, artimose vargonų skambesio estetikai. Vargonų muzika, skambanti tarp žemės ir dangaus, natūraliai derėjo su kūrėjo pasaulėžiūra, kurioje žmogus, gamta ir kosmosas sudaro visumą.
Ypatingi Šv. Kazimiero bažnyčios vargonai šiame cikle suskambės kaip dar vienas būdas grįžti prie muzikinių kompozitoriaus ištakų.
Antrasis ciklo koncertas įvyks spalio 11-ąją – Šv. Kazimiero bažnyčioje vargonus pakeis styginiai instrumentai. Koncerte „Stygomis per epochas“ pasirodys Lietuvos nacionalinės filharmonijos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio styginių kvartetas.
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai M. K. Čiurlionio muziką pristato Lietuvos ir užsienio klausytojams. Minėdami kompozitoriaus jubiliejų, muzikantai koncertavo daugelyje pasaulio šalių. Šįkart kvartetas legendinio autoriaus kūrybos atgarsių ieškos kitų kūrėjų pasauliuose.
Spalio 18 dieną Jauniaus Šakalio vadovaujamas Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras atliks programą „Beauštanti aušrelė“. Koncerte skambės Čiurlionio harmonizuotos liaudies dainos, tarp jų – „Anoj pusėj Nemuno“ ir „Beauštanti aušrelė“. Choro koncerte taip pat dalyvaus vargonininkė J. Kazakevičiūtė, programoje skambės Vidmanto Bartulio muzika.
Atrodo, kad Čiurlionio kūryba yra užkoduota „Auksiniu disku“ įvertinto jaunųjų dainininkų kolektyvo muzikinėje DNR“, – šypsosi koncerto sumanytoja R. Marcinkutė-Lesieur.
Spalio 25 dieną ciklą užbaigs vargonininkė Karolina Juodelytė. Jos parengtoje programoje „Čiurlionis ir prancūzų misticizmas“ simfoninė poema „Miške“ atsidurs netikėtoje prancūzų vargonų muzikos apsuptyje – tarp nerimastingų Jehan Alain „Litanijų“, Maurice’o Duruflé muzikinės dedikacijos ir didingo Louis Vierne Simfonijos Nr. 6 finalo. Klausytojams Čiurlionio miškas taps paslaptinga vidine erdve, kurioje persipins tyla ir begalybės jausmas.
Išskirtinę programą parengusi K. Juodelytė yra tarptautinio Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso pirmosios premijos laureatė, net šešių specialiųjų prizų laimėtoja. „Neabejojame, kad jos rankose Šv. Kazimiero bažnyčios vargonai taps orkestru, gebančiu perteikti ir tylų miško alsavimą, ir maldos įtampą, ir triumfuojančią finalo jėgą“, – sako koncertų organizatorė.
Visi keturi „Čiurlionio aidų“ koncertai vyks sekmadieniais, spalio 11, 18 ir 25 dienomis, nuo 13 valandos Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Koncertai – nemokami, įėjimas laisvas.
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