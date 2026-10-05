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Vilniuje baigėsi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’26“ – geriausius išrinko ir lankytojai

2026-10-05 13:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 13:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO baigėsi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’26“. 17-oji mugė menininkams, galerijoms, meno vertintojams, kolekcininkams ir lankytojams surengė meno šventę su specialiais parodymais, performansais, ekskursijomis, pokalbiais ir diskusijomis. Tarptautinė komisija jau penktadienį išrinko geriausią mugės menininką, geriausią jaunąjį menininką, geriausią skulptūrą ir 7 geriausias galerijas. Visą savaitgalį į mugę plūdę žiūrovai taip pat turėjo galimybę balsuoti už jiems labiausiai patikusius.

Vilniuje baigėsi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’26“ – geriausius išrinko ir lankytojai (nuotr. Augustino Žukovo)
GALERIJA (48)

Sekmadienį Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO baigėsi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’26“. 17-oji mugė menininkams, galerijoms, meno vertintojams, kolekcininkams ir lankytojams surengė meno šventę su specialiais parodymais, performansais, ekskursijomis, pokalbiais ir diskusijomis. Tarptautinė komisija jau penktadienį išrinko geriausią mugės menininką, geriausią jaunąjį menininką, geriausią skulptūrą ir 7 geriausias galerijas. Visą savaitgalį į mugę plūdę žiūrovai taip pat turėjo galimybę balsuoti už jiems labiausiai patikusius.

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Sekmadienio pavakarę paskelbta „ArtVilnius’26“ žiūrovų rinktinė galerija ir rinktinis menininkas, rašoma pranešime spaudai.

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(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje baigėsi tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius’26“ – geriausius išrinko ir lankytojai

17-ojoje meno mugėje dalyvavo daugiau nei 70 šiuolaikinio meno galerijų ir institucijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Per keturias dienas mugę aplankė beveik 23 tūkstančiai lankytojų.

„ArtVilnius“ vadovė ir įkūrėja Diana Stomienė teigia, kad žiūrovui vizualusis menas palieka daug erdvės – jo patirčiai, vaizduotei, klausimams. „Vizualusis menas mums leidžia pamatyti ir kitus, ir savąjį pasaulį. Geras kūrinys gali sustabdyti, kelti klausimą, suabejoti tuo, ką laikėme savaime suprantamu. Kartais jis pasako tai, kam patys nerandame žodžių“, – sako mugės įkūrėja.

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„ArtVilnius’26“ – ne tik menas, kūryba, galerijos, muziejai ir kolekcijos. Mugės lankytojams keturias dienas siūlyta paskaitų, diskusijų, ekskursijų su menotyrininkais, edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių programa.

Sekmadienio pavakarę piniginėmis premijomis ir diplomais apdovanoti žiūrovų išrinkti laureatai. „ArtVilnius’26“ rinktine žiūrovų galerija pripažinta Vilniaus dailės akademijos galerija „Artifex“, kuri mugėje pristatė menininką Liudviką Kesminą. Galerijai prekės ženklo vadovas Vytenis Čimielius įteikė specialią 2 000 eurų „Volfas Engelman“ premiją.

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„Mūsų ekspozicija žiūrovams, turbūt, pasirodė kitokia, išskirtinė. Medžiagos, kurias naudojo menininkas, – netradicinės, nedažnai mugėse pasitaikančios. Šiek tiek rizikavome – tokie kūriniai tinka ne kiekvienam interjerui ir ne kiekvieno skoniui, tačiau ekspozicija išėjo žaisminga. Joje lankytojai atrado daug nostalgijos ženklų, populiariosios kultūros ikonų, pavyzdžiui, japonų Hatsune Miku skulptūrėlė ar kūrinyje atsiradusi Lana Del Rey. Atpažįstami vaizdiniai kelia emocijas, nostalgiją…“ – atsiėmusi apdovanojimą kalbėjo „Artifex“ galerijos vadovė Justina Gražytė.

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Ji pridūrė, kad dalyvauti mugėje svarbu ne tik dėl pardavimo: „Norime pasirodyti, būti pamatyti. Žmonės, iki šiol nežinoję apie mūsų galeriją, ją atranda, pradeda sekti. Be to, smagu pristatyti Vilniaus dailės akademijos bendruomenę ir menininką, kuris yra jaunosios kartos skulptorius, labai nuoširdus žmogus. Kovą galerijoje vykusi L. Kesmino paroda sulaukė daug dėmesio, jo kūryba mums pasirodė kitokia, įdomi, nauja, šviežia. Nors menininkas jaunas, apie laiką ir laikinumą jis kalba giliai.“

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„ArtVilnius’26“ žiūrovų rinktinio menininko vardas ir 2 000 eurų „Volfas Engelman“ premija įteikta populiariausiai mugės menininkei – Jolita ONline (Puleikytė). Jos kūrinius pristatė Panevėžio miesto dailės galerija.

Atsiimdama premiją menininkė dėkojo mugės rengėjams, Panevėžio miesto galerijai ir savo mokytojams. „Šis įvertinimas man ypač svarbus, – sakė J. ONline (Puleikytė). – Į mūsų stendą žmones atviliodavo spalvos, jie kalbėdavo, kad jame jaučiama gyvybė. Ką tik kalbėjau su žmogumi, kuris sakė, kad mano kūryba jam atrodė nuoširdi. Kuriu, kad žmogus būtų laimingesnis, noriu suteikti jam džiaugsmo.“

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Įvairius kūrybos etapus perėjusi menininkė sako pastaraisiais metais įsimylėjusi stiklą. „Iš stiklo kuriu maždaug pusantrų metų ir jau spėjau įgyti priklausomybę“, – šypsosi ji ir priduria, kad jai pasisekė sutikti gerus mokytojus.

„ArtVilnius’26“ vyko spalio 3–5 dienomis. Mugę organizavo viešoji įstaiga „ArtVilnius“, renginio vadovė – D. Stomienė, meno vadovė – S. Baliuckaitė Arlauskienė. Mugę finansavo Lietuvos kultūros taryba, renginio globėja – Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas – advokatų kontora COBALT, generalinis partneris – „EIKA Group“.

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