Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Suimta TV žvaigždė: štai ką padarė

2026-09-29 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Garsaus TV šou „Love Island“ nugalėtojo Davide'o Sanclimenti merginai skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Realybės šou žvaigždės Davide'o Sanclimenti mergina Iris Rabaya Au buvo įkalinta po to, kad pripažino savo kaltę dėl melagingos mokesčių deklaracijos pateikimo.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com, nuotr. tv3 fotokoliažo)

Garsaus TV šou „Love Island“ nugalėtojo Davide'o Sanclimenti merginai skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Realybės šou žvaigždės Davide'o Sanclimenti mergina Iris Rabaya Au buvo įkalinta po to, kad pripažino savo kaltę dėl melagingos mokesčių deklaracijos pateikimo.

REKLAMA
0

Žinomas TV veidas, dviejų vaikų motina 2025 m. kovo mėnesį pripažino kaltę dėl vieno nusikalstamos veikos epizodo – suklastotos mokesčių deklaracijos pasirašymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Au buvo kaltinama gavusi daugiau nei 2,6 mln. JAV dolerių, susijusių su neteisėtomis lėšomis, kurias sugeneravo jos buvęs vaikinas Adamas Iza – kriptovaliutų verslininkas.

REKLAMA
REKLAMA

JAV Kalifornijos centrinės apygardos prokuratūra pareiškė, kad 37 metų moteriai buvo nurodyta sumokėti 1,4 mln. JAV dolerių ir atiduoti turtą, įskaitant automobilius, dizainerių rankines bei tris „Krikštatėvio“ („Godfather“) skulptūras.

REKLAMA

Prokurorai teigė: „Au sukūrė finansinę infrastruktūrą, kuri leido Adamui Iza pervesti, išleisti ir paslėpti milijonus dolerių iš sukčiavimo gautų pajamų, o ji pati asmeniškai naudojosi šiais turtais. Au nuslėpė subjektus ir pajamas nuo savo mokesčių konsultanto bei pateikė deklaracijas, nurodydama tik nedidelę dalį to, ką iš tikrųjų buvo gavusi. Tai buvo tyčiniai veiksmai, kuriais siekta nuslėpti nuo JAV mokesčių inspekcijos (IRS) tikrąjį jos pajamų dydį.“

REKLAMA
REKLAMA

2020–2023 m. laikotarpiu iš įvairių sąskaitų į asmenines Au banko sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 2,6 mln. JAV dolerių. Prokurorų teigimu, nurodant Iza, Au įkūrė fiktyvias įmones ir šių subjektų vardu atidarė banko sąskaitas.

Santykiai su Davide Sanclimenti

Au yra Jungtinės Karalystės „Love Island“ žvaigždės, 31 metų Davide'o Sanclimenti, partnerė. Jis išgarsėjo aštuntajame šou sezone, kurį laimėjo kartu su savo buvusia drauge Ekin-Su Cülcüloğlu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sanclimenti ir Au kartu yra nuo 2024 m. ir reguliariai dalijasi bendromis nuotraukomis socialiniame tinkle „Instagram“. Vos prieš kelias savaites pora atšventė antrąsias metines, o prieš pat tai mėgavosi bendromis atostogomis Havajuose.

Davide'o buvusi draugė Ekin-Su nuo to laiko pelnė pasaulinę šlovę ir įsitvirtino Jungtinėse Valstijose, kai pasirodė antrajame „The Traitors US“ sezone. Ji vaidino „ištikimąją“, tačiau buvo pašalinta ketvirtojoje serijoje, išgėrusi iš užnuodytos taurės, kurią jai slapta padavė „išdavikė“ Parvati Shallow.

Ji su Sanclimenti išsiskyrė 2024 m. pradžioje, išbuvusi kartu 18 mėnesių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų