Suimta TV žvaigždė: štai ką padarė

Žinomas TV veidas, dviejų vaikų motina 2025 m. kovo mėnesį pripažino kaltę dėl vieno nusikalstamos veikos epizodo – suklastotos mokesčių deklaracijos pasirašymo.
Au buvo kaltinama gavusi daugiau nei 2,6 mln. JAV dolerių, susijusių su neteisėtomis lėšomis, kurias sugeneravo jos buvęs vaikinas Adamas Iza – kriptovaliutų verslininkas.
JAV Kalifornijos centrinės apygardos prokuratūra pareiškė, kad 37 metų moteriai buvo nurodyta sumokėti 1,4 mln. JAV dolerių ir atiduoti turtą, įskaitant automobilius, dizainerių rankines bei tris „Krikštatėvio“ („Godfather“) skulptūras.
Prokurorai teigė: „Au sukūrė finansinę infrastruktūrą, kuri leido Adamui Iza pervesti, išleisti ir paslėpti milijonus dolerių iš sukčiavimo gautų pajamų, o ji pati asmeniškai naudojosi šiais turtais. Au nuslėpė subjektus ir pajamas nuo savo mokesčių konsultanto bei pateikė deklaracijas, nurodydama tik nedidelę dalį to, ką iš tikrųjų buvo gavusi. Tai buvo tyčiniai veiksmai, kuriais siekta nuslėpti nuo JAV mokesčių inspekcijos (IRS) tikrąjį jos pajamų dydį.“
2020–2023 m. laikotarpiu iš įvairių sąskaitų į asmenines Au banko sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 2,6 mln. JAV dolerių. Prokurorų teigimu, nurodant Iza, Au įkūrė fiktyvias įmones ir šių subjektų vardu atidarė banko sąskaitas.
Santykiai su Davide Sanclimenti
Au yra Jungtinės Karalystės „Love Island“ žvaigždės, 31 metų Davide'o Sanclimenti, partnerė. Jis išgarsėjo aštuntajame šou sezone, kurį laimėjo kartu su savo buvusia drauge Ekin-Su Cülcüloğlu.
Sanclimenti ir Au kartu yra nuo 2024 m. ir reguliariai dalijasi bendromis nuotraukomis socialiniame tinkle „Instagram“. Vos prieš kelias savaites pora atšventė antrąsias metines, o prieš pat tai mėgavosi bendromis atostogomis Havajuose.
Davide'o buvusi draugė Ekin-Su nuo to laiko pelnė pasaulinę šlovę ir įsitvirtino Jungtinėse Valstijose, kai pasirodė antrajame „The Traitors US“ sezone. Ji vaidino „ištikimąją“, tačiau buvo pašalinta ketvirtojoje serijoje, išgėrusi iš užnuodytos taurės, kurią jai slapta padavė „išdavikė“ Parvati Shallow.
Ji su Sanclimenti išsiskyrė 2024 m. pradžioje, išbuvusi kartu 18 mėnesių.
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