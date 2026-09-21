Skiriasi TV žvaigždė: „Kai ji sužinojo...“

Megan Forte Clarke ir Conor Phillips susipažino 2025 m. projekto sezone ir po jo kurį laiką puoselėjo stiprius santykius. Tačiau praėjusį mėnesį prasidėjo kalbos apie galimas skyrybas, nes gerbėjai pastebėjo, jog jie nebeiškelia bendrų nuotraukų bei vaizdo įrašų.
Leidinys „The Sun“ pranešė, kad po metų draugystės poros santykiai nutrūko. Šaltinių teigimu, Megan draugai užsiminė apie galimą Conor neištikimybę, tačiau nei Megan, nei Conor šių gandų oficialiai nepatvirtino.
Išsikraustymas ir naujas etapas
Panašu, kad Megan galutinai padėjo tašką – ji išsikraustė iš bendro buto ir apsigyveno su drauge.
„Ir jie tapo kambariokais,“ – parašė ji prie nuotraukos, kurioje matyti raktai ir tuščias, ką tik užimtas kambarys. Įraše ji pažymėjo savo draugę Sammy.
Vidinis šaltinis leidiniui „The Sun“ teigė: „Megan širdis sudužusi. Nuojauta jai kažką kuždėjo, bet ji nenorėjo tuo tikėti. Conor poelgiai pastaruoju metu kėlė abejonių jų artimiesiems. Kai ji sužinojo apie neištikimybę, viskas baigėsi. Ji jį labai myli, todėl niekada negali žinoti, galbūt jie dar išspręs šią situaciją, tačiau jis nebuvo su ja visiškai atviras.“
Ateitis išlieka neaiški
Šiuo metu tai yra tik šaltinių teiginiai, nes nei Megan, nei Conor oficialių komentarų nepateikė. Kiti šaltiniai teigia, kad Megan yra labai prislėgta, o skyrybos – itin skausmingos ir painios, kadangi jie gyveno po vienu stogu.
2025 m. lapkritį, praėjus trims mėnesiams po projekto pabaigos, Megan ir Conor paliko savo namus Braitone bei Airijoje ir persikėlė gyventi į Londoną. Porą gerbėjai atpažindavo iš nuotaikingų „TikTok“ vaizdo įrašų, kuriuos jie kartu kurdavo savo sostinės bute.
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