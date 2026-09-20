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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Popiežiaus brolis atskleidė, kuo Leonas XIV jam padeda iki šiol

2026-09-20 14:15 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-20 14:15
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Popiežius Leonas XIV vadovauja 1,4 mlrd. pasaulio katalikų, tačiau randa laiko ir savo giminaičiams Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)
GALERIJA (4)

Popiežius Leonas XIV vadovauja 1,4 mlrd. pasaulio katalikų, tačiau randa laiko ir savo giminaičiams Jungtinėse Amerikos Valstijose.

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JAV gimusio popiežiaus vyresnysis brolis Johnas Prevostas pirmadienį Italijos televizijai papasakojo, kad Leonas (tikrasis vardas – Robertas Francisas Prevostas) neseniai padėjo jam sutvarkyti mokesčių deklaraciją. 

Laidoje jis teigė dažnai skambinantis broliui, kai prireikia pagalbos, nes šis pasižymi plačiomis žiniomis įvairiose srityse.

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Pasak brolio, pontifikas neseniai padėjo jam susitvarkyti ir su nauju kompiuteriu. 

Leono šeima kilusi iš Čikagos, jis yra jauniausias iš trijų brolių.

Pirmadienį popiežiui sukako 71-eri. 

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)

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Popiežiaus brolis prakalbo apie judviejų vaikystę

Kalbėdamas laidoje apie bendrą vaikystę, metais vyresnis brolis Johnas sakė, kad jie visi buvo visiškai paprasti vaikai, kartais pasiginčydavę, tačiau labai artimi.

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Jie gatvėje žaisdavo beisbolą ir futbolą, pridūrė J. Prevostas. 

Vis dėlto Leonas dar būdamas penkerių jau atmintinai mokėjo šv. Mišių liturgiją – tai kėlė aplinkinių nuostabą, pasakojo brolis.

Vienas kaimynas netgi išpranašavęs, kad berniukas tapsiąs pirmuoju JAV gimusiu popiežiumi, teigė J. Prevostas. 

Šiuo metu Leonas yra JAV, Peru (ten daugelį metų tarnavo kunigu) bei Vatikano pilietis.

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