„Stefania“ užkariauja pasaulį: vaizdo įrašas renka rekordines peržiūras

Aranžuota daina suvirpino daugelio širdis, o jos tekste užkoduota mintis siuntė žinią, kad Vilnius palaiko Ukrainą ir tiki jos pergale ne tik „Eurovizijoje“, bet ir kare. „Go Vilnius“ iniciatyva palaikyti Ukrainos dalyvius ir pristatyti sostinę neįprastu būdu sulaukė atgarsio: klipu dalijasi dešimtys tūkstančių socialinių tinklų vartotojų visame pasaulyje, per dvi dienas jo peržiūros pasaulyje pasiekė 2 milijonus, rašoma pranešime spaudai.

„Eurovizija“ – galimybė prisistatyti ne tik šaliai, bet ir jos sostinei

Jau antrus metus iš eilės Lietuvos sostinė per „Eurovizijos“ dainų konkursą atsiduria pasaulio žiniasklaidos ir soc. tinklų vartotojų akiratyje. Pernai, kai Lietuvai konkurse atstovavo grupė „The Roop“, per pasaulį nusirito žinia apie Vilnių. Tuomet „Go Vilnius“ iniciatyva žymiausios sostinės skulptūros pasipuošė geltonais aksesuarais ir disko kamuoliais, buvo sukurtas specialus logotipas ir suvenyrų linija su Vaidoto Valiukevičiaus visiems įsiminusia pirštų kombinacija. Grupės kostiumams buvo skirtas straipsnis „The New York Times“, o aprengtos Vilniaus skulptūros susilaukė dėmesio Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos žiniasklaidoje. Iš viso 34 skirtingomis žiniasklaidos priemonėmis pasiekta per 198 milijonų auditorija. Dar 450 tūkst. žmonių visame pasaulyje žinia pasiekė per socialinius tinklus.

Daugelis socialinių tinklų vartotojų, tarp jų ir žinomi politikos, kultūros, pramogų pasaulio atstovai, dalijosi Vilniuje sukurtu jautriu Ukrainos grupės „Kalush Orchestra“ kūriniu, pridurdami, kad jis negali nejaudinti. Socialiniuose tinkluose per dvi dienas jautrus klipas surinko daugiau nei 2 milijonus peržiūrų bei apie 25 tūkstančių pasidalinimų. Kūrinį pastebėjo ir patys „Kalush Orchestra“ nariai, jie įrašu pasidalino savo tinkluose bei išreiškė padėką „Youtube“ kanale.

Vaizdo klipas buvo pastebėtas ir užsienio žiniasklaidos atstovų – vos per kelias dienas žinutė apie lietuvių perdainuotą dainą peržengė Europos ribas ir pasiekė daugiau nei 30 milijonų skaitytojų.

„Manome, kad tokiomis akcijomis ne tik atkreipiame dėmesį į savo šalies atlikėjus, išreiškiame savo poziciją palaikydami brolišką tautą, bet ir reprezentuojame sostinę kaip atvirą, veržlų, kūrybišką miestą. Neabejoju, kad perdainuota daina „Stefania“ visam pasauliui ir Ukrainos žmonėms siunčia pačią jautriausią žinutę – mes esame kartu su jumis ir tikime, kad jūs apginsite savo laisvę“, – sakė „Go Vilnius“ vadovė.

Parama Ukrainai – ir menu

Šių metų „Eurovizijos“ konkursas parodė – kaip bebalsuotų nacionalinės komisijos, Europos žiūrovai remia ir palaiko Ukrainą. Lietuvai atstovavusi Monika Liu ne tik puikiai atliko dainą „Sentimentus“, bet ir visomis priemonėmis demonstravo paramą Ukrainai, prieš kameras beveik nepaleisdama jos vėliavos, o prieš pat finalą sudainavo aranžuotą ukrainiečių dainos „Stefania“ versiją.

Muzika – universaliausia kalba, kuri jungia ir vienija. Atlikėjai, perdainavę ukrainiečių dainą „Stefania“, dar kartą parodė solidarumą ne tik „Kalush Orchestra“, bet ir visiems Ukrainos menininkams bei žmonėms, kovojantiems už savo laisvę.