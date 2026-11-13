Skiriasi žinomas dainininkas: „Kuriam laikui atsiribosiu...“

Keli iš labiausiai matomų muzikos atlikėjų duetų bei porų nusprendė pasukti skirtingais keliais.
Pasuko skirtingais keliais
Prie išsiskyrusių žvaigždžių prisijungė ir dainininkas Jon Pardi su Summer Pardi.
Jon ir Summer apie savo skyrybas pranešė bendru įrašu socialiniame tinkle „Instagram“.
„Po ilgų apmąstymų priėmėme sunkų sprendimą nutraukti savo santuoką“, – rašoma pranešime. „Mūsų dukros visada išliks mūsų svarbiausias prioritetas. Esame pasiryžę judėti pirmyn su meile bei pagarba kaip bendri tėvai. Dėkojame už supratingumą, palaikymą ir pagarbą šiuo mūsų šeimai pokyčių laikotarpiu. – Jon ir Summer.“
Žurnalas „People“ pranešė, kad pora buvo susituokusi penkerius metus ir augina dvi dukras – trejų metų Presley Fawn ir dvejų metų Sienna Grace.
J. Pardi papildomai pasidalino žinute savo „Instagram Stories“ paskyroje:
„Kol žengiu į šį kitą gyvenimo etapą, kuriam laikui atsiribosiu nuo socialinių tinklų, kad galėčiau skirti dėmesio sau ir savo šeimai“, – rašė jis. „Ačiū jums visiems už meilę ir palaikymą. Šiuo metu mano komanda pasirūpins įrašais. Pasimatysime koncertuose.“
Kaip praneša „People“, jie susipažino 2017 m. gegužę, kai juos supažindino Ellen Moxley. Summer teigimu, tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, o Jon pridūrė, kad pirmą kartą gyvenime patyrė tokį stiprų ryšį ir komandinį palaikymą.
Šiuo metu J. Pardi rengia turą „Honkytonk Hollywood“, kurį planuoja užbaigti gruodžio mėnesį.
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