  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Skaudi žinia: mirė legendinės Lietuvos kavinės įkūrėjas

2025-10-08 12:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 12:41

Mirė legendinės kavinės „Kranto 12“ įkūrėjas ir ilgametis vadovas Egidijus-Aga, daugelio pažinotas tiesiog kaip „Šeimininkas“.

Mirė legendinės kavinės „Kranto 12“ siela Egidijus-Aga (nuotr. soc. tinklų / fotoalbumo)

Mirė legendinės kavinės „Kranto 12" įkūrėjas ir ilgametis vadovas Egidijus-Aga, daugelio pažinotas tiesiog kaip „Šeimininkas".

0

Liūdną žinią ketvirtadienio vakarą pranešė kavinės komanda – įrašas pasirodė „Kranto 12“ „Facebook“ paskyroje.

Skaudi netektis

„Jo nebėra... Nebėra to, kuris 28 metus buvo mūsų veidas, vizitinė kortelė. To, kurį daugybė žmonių žinojo, kaip Agą, Egidijų arba tiesiog Šeimininką“, – rašoma jautriame įraše, kuriuo dalijosi „Kranto 12“ kolektyvas.

Jie pridūrė, kad Egidijus buvo žmogus, kurio nuomonė apie maistą, gėrimus ir viską, kas susiję su restoranu, buvo svarbiausia ir nenuginčijama.

„Nebėra to, kurio visi klausė, kuriuo tikėjo ir pasitikėjo, kurio nuomonė apie maistą, alų, alkoholinį gėrimą buvo svarbiausia, reikšmingiausia ir nenuginčijama. Nebėra žmogaus, kuris kūrė Krantą ir apie jį žinojo viską iki menkiausių smulkmenų. Šis žmogus buvo Kranto dvasia, be kurios niekas neįsivaizdavo mūsų restoranėlio. Ir mes pasižadėjome sau ir, žinoma, Jam, kad nuo šiol jo dvasia ir palaikymas sklandys Krante, kaip tęsinys. Jo meilės ir darbštumo. Tikėjimas jo idėjoms ves mus toliau...“ – rašoma įrašė.

„Ačiū, Direktoriau... R.I.P.“, – pridūrė kolektyvas.

Atsisveikinimas su Egidijumi-Aga

Kaip nurodo „Kranto 12“ komanda, atsisveikinimas vyks Panevėžyje, Geležinkelio g. 20, „Ramybės take“, Didžiojoje salėje, nuo šeštadienio, spalio 11 d., 12 val.Urna išnešama sekmadienį, spalio 12 d., 13 val.

Artimieji ir draugai prašo pagerbti Egidijų be gėlių, vainikų ar krepšelių. Po laidotuvių visi kviečiami susiburti „Krante“ – vietoje, kuri tapo jo gyvenimo darbu ir antraisiais namais.

„Gedulingų pietų nebus. Mes kalbėsimės, dalinsimės prisiminimais, ragausime Jo mėgstamą maistą ir gėrimus. Bus daug jo mėgstamos muzikos“, – teigiama įraše.

Kavinės kolektyvas sako, kad Egidijus buvo ne tik „Kranto 12“ įkūrėjas, bet ir šios vietos dvasia – žmogus, kuris sugebėjo iš paprastos idėjos sukurti vietą, kurioje susitinka skoniai, žmonės ir istorijos.

„Jo dvasia ir palaikymas nuo šiol sklandys Krante kaip tęsinys – jo meilės, darbštumo ir tikėjimo savo idėjomis. Jo idėjos ves mus toliau“, – rašoma įraše, kuris sulaukė šimtų užuojautų ir komentarų iš ištikimų lankytojų bei bičiulių.

