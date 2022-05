Skaudi netektis: netikėtai mirė filmo „Geri vyrukai“ žvaigždė

Amerikiečių aktorius mirė Dominikos Respublikoje, kur filmavosi filme „Dangerous Waters“. Manoma, kad kad vyras anapilin iškeliavo miegodamas.

Pasak „Page Six“, aktoriaus mirtis įvyko gan netikėtai, nes jis mirė miegodamas ne savo namuose, o Dominikos Respublikoje, nes čia tuomet filmavosi filme. Kartu su R.Liotta šalyje buvo jo 23 metų dukra Karsen. Mirusio aktoriaus dukra Karsen Liotta neatsakė į prašymą pakomentuoti apie tėčio mirtį.

Šaltinis TMZ pranešė, kad dėl aktoriaus mirties nėra įtariami nusikalstami veiksmai.

Aktorius Ray'us Liotta neseniai pradėjo karjeros atgimimą ir pasirodė filmuose „The Many Saints of Newark“, „Marriage Story“ ir „No Sudden Move“. Jis tapo žinomas po to, kai su dar vienu Holivuvo veteranu Kevinu Costneriu suvaidino filme „Field of Dreams“. Vėliau jis atliko žymiausią savo vaidmenį – suvaidino Henrį Hilą filme „Goodfellas“.

Ray Liotta ir jo mylimoji Jacy Nittolo susižadėjo 2020 m. Kalėdų vakarą ir apie tai pranešė socialiniuose tinkluose. „Kalėdiniai norai pildosi. Aš paprašiau savo gyvenimo meilės ištekėti už manęs ir, ačiū Dievui, ji pasakė taip!“, – rašė jis po nuotrauka, jis su sužadėtine, pasipuošusia sužadėtuvių žiedu, stovi priešais Kalėdų eglutę.