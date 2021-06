Žinoma grupė tokiu gestu palaikė LGBTQIA+ bendruomenę.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Skandalingosios grupės „Måneskin“ pasirodymas vainikuotas bučiniu: „Visiems turėtų būti leidžiama tai daryti be baimės“

„Mes manome, kad visiems turėtų būti leidžiama tai daryti be baimės. Mes manome, kad visi turėtų būti visiškai laisvi būti tuo, ko nori. Ačiū Lenkijai! Meilė niekada nėra klaidinga“, – instagrame rašė grupė.

„Måneskin“ pergalę „Eurovizijoje“ gaubia skandalai – iš pradžių pagrindinis grupės atlikėjas buvo apkaltintas narkotikų vartojimu tiesioginiame eteryje, o dabar Belgijos žiniasklaida skelbia, kad sklinda kalbos, jog nugalėjusi daina „Zitti E Buoni“ yra plagiatas, rašoma bmftv.com.

Tokius kaltinimus pirmasis išsakė Nyderlandų grupės „The Vendettas“ vokalistas Joris Lissens. Jis teigia, kad „Eurovizijos“ nugalėtojai nuplagijavo jų grupės dainą „You want it, you‘ve got it“, kuri buvo išleista dar 1994 metais.

„Dabar kyla klausimas, ar daina yra plagiatas. Šie jaunuoliai dar nebuvo gimę, kai pasirodė daina, tačiau, kaip sakė vokalistas – rokenrolas niekada nemiršta“, – sakė atlikėjas.

Italų dainą galite išgirsti čia:

„The Vendettas“ dainą paklausykite čia:

2016 metais Måneskin nariai susitiko dar būdami mokiniai toje pačioje mokykloje. Grupė neturėjo lėšų net pirmiesiems įrašams.

Rokeriai grupės gyvenimo pradžioje grojo gatvėje Colli Portuensi apygardoje, Romoje. Pirmąjį jų „tikrą“ koncertą stebėjo vos trys dešimtys žmonių.

„Pradėti gatvėje buvo labai nemalonu. Mes turėjome konkuruoti su kitais muzikantais dėl vietos ant šaligatvio, o kaimynai skundėsi triukšmu“, – apie grupės šaknis yra pasakęs D. Davidas.

2017 metais grupė dalyvavo itališkoje „X faktoriaus“ versijoje, ir ten jiems puikiai pasisekė. Måneskin projekte dalyvavo su Manuel Agnelli komanda. Roko grupė nuėjo iki pat projekto finalo ir užėmė jame antrąją vietą. Grupė projekto finale pasirodė su itin erotišku pasirodymu.

Teisėjus ir žiūrovus užbūrė rokeriška dvasia, išskirtinis, vintažinis įvaizdis ir charizma. Po projekto „Måneskin“ tapo labai populiarūs. Į jų koncertus bilietai nuo to laiko tiesiog iššluojami

Į gimtąją Italiją po „Eurovizijos“ grįžę rokeriai prieš porą dienų davė interviu BBC. „Måneskin“ komisijos balsavimo pabaigoje nepirmavo, tačiau atėjus žiūrovų balsavimo rezultatams, šovė į viršų – grupė surinko daugiau nei tris šimtus balų iš publikos. Muzikantai neslepia, kad šis faktas jiems itin svarbus: „Žmonių balsai mums svarbiausi. Tai jie ateis į mūsų koncertus ir klausysis mūsų muzikos. Tai mus daro labai laimingus“, – kalbėjo „Måneskin“.