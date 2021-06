Gera žinia „Måneskin“ gerbėjams: netrukus surengs pasirodymą pas kaimynus

Anot užsienio portalų, grupės koncertas nugriaudės rugpjūčio 19-ąją, vyksiančiame festivalyje „Open'er Park“.

Teigiama, kad bilietai parduodami nuo birželio 22-osios.

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie skandalingą grupę. 2021-ųjų „Eurovizijos“ laimėtojai – italų grupė „Måneskin“ sulaukė dar vienų kaltinimų. Šįkart dėl neva nuplagijuotos dainos.

„Måneskin“ pergalę „Eurovizijoje“ gaubia skandalai – iš pradžių pagrindinis grupės atlikėjas buvo apkaltintas narkotikų vartojimu tiesioginiame eteryje, o dabar Belgijos žiniasklaida skelbia, kad sklinda kalbos, jog nugalėjusi daina „Zitti E Buoni“ yra plagiatas, rašoma bmftv.com.

Tokius kaltinimus pirmasis išsakė Nyderlandų grupės „The Vendettas“ vokalistas Joris Lissens. Jis teigia, kad „Eurovizijos“ nugalėtojai nuplagijavo jų grupės dainą „You want it, you‘ve got it“, kuri buvo išleista dar 1994 metais.

„Dabar kyla klausimas, ar daina yra plagiatas. Šie jaunuoliai dar nebuvo gimę, kai pasirodė daina, tačiau, kaip sakė vokalistas – rokenrolas niekada nemiršta“, – sakė atlikėjas.

Italų dainą galite išgirsti čia:

„The Vendettas“ dainą paklausykite čia: